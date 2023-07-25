Победа для Марио. «Зенит» разрушил магию грозненцев

В прошлом сезоне «Ахмат» стал самым неудобным соперником для «Зенита», Петербуржцы, уверенно и с запасом ставшие в очередной раз чемпионами страны,так и не смогли ни разу победить грозненцев, сыграв вничью в гостях и уступив дома. Так что очередная встреча для сильнейшей команды страны приобретала особую окраску. Тем не менее, Сергей Семак не обошёлся без экспериментов, дав отдохнуть Михаилу Кержакову и отправив защищать пост номер один Александра Васютина. Но ротацию вратарей в кубковых матчах используют многие тренеры, так что сильно удивляться этому решению вряд ли стоило.

Осторожное начало

«Зенит» не стал форсировать события с самого стартового свистка, поэтому первая половина тайма прошла в режиме аккуратной обоюдной разведки. Также стартовые минуты были отмечены очередным ударом по ногам многострадальному Клаудиньо, который оказывается на грани получения повреждения уже четвёртую игру подряд, если брать в расчёт матч Кубка PARI Премьер против «Фенербахче». Если бы речь шла о хоккее, можно было бы сказать, что «Зениту» не повредил в меру агрессивный тафгай, который отбил бы у соперников охоту обижать одного из лидеров команды. Но в футболе подобные решения вопроса не в чести, поэтому Клаудиньо приходится терпеть и при этом не терять нацеленности на чужие ворота.

РИА Новости

Когда время первого тайма перевалило за экватор, хозяева поля приступили-таки к своему любимому занятию, постепенно сжимая атакующие тиски у владений Шелии. В одном из эпизодов многим зрителям даже показалось, что «Зенит» добился своего, но Чистяков в этой ситуации попал в сетку с внешней стороны.

И всё же петербуржцы дожали соперника ещё до перерыва. Быстрая атака хозяев поля завершилась пасом Сергеева на Мантуана, который ударом с разворота поразил ворота Шелии. Мог «Зенит» забивать и ещё,но на перерыв команды отправились при минимальном преимуществе сине-бело-голубых.

Долгожданный дебют

Во втором тайме произошло событие, которого с нетерпением ждали не только болельщики сине-бело-голубых. В футболке «Зенита» дебютировал Марио Фернандес, переход которого стал одной из главных тем для обсуждения в минувшее межсезонье. «Ахмат» в дебюте второй половины смог немного прибавить и несколько раз пробовал воротам Васютина. Но своевременный выход на замену Фернандеса помог «Зениту» отодвинуть игру от своей штрафной, и дальше встреча продолжилась во вполне устраивающем чемпиона ключе. Петербуржцы вновь взяли мяч под свой контроль и крайне неохотно делились им с соперниками.

ФК "Зенит"

Грозненцы не сдавались и долго пытались добиться приемлемого для себя результата. Но время шло, а реальных моментов у ворот Васютина не прибавлялось. А вот «Зенит» свой шанс использовал — Клаудиньо после паса Касьерры направил мяч мимо Шелии, а набегавший Мостовой не стал отбирать гол у партнёра, позволив ему заслуженно отметиться в протоколе встречи. После этого всё в этой игре окончательно стало ясно. Оставшиеся минуты команды откровенно доигрывали встречу под бурный аккомпанемент болельщиков хозяев. 2:0 - «Зенит» начинает кубковый поход с уверенной домашней победы над неудобным соперником.