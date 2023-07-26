Вячеслав Колосков: клубам РПЛ нужно не слёзы лить, а искать усиления в дружественных странах

Российская премьер-лига уже вернулась на наши экраны, однако летнее трансферное окно ещё в самом разгаре. Ведущие клубы не теряют надежды усилиться, однако в этот раз у них возникает множество сложностей. В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о новых веяниях российского трансферного рынка, оценил провальные переходы «Спартака» и назвал наиболее предпочтительные страны, где клубы РПЛ могут найти усиление.

— Сегодня стало известно, что трансфер защитника Санчеса из «Тоттенхэма» в «Спартак» сорвался. Это уже второй подобный прецедент в команде красно-белых за это лето. Демонстрирует ли это, что Россия становится футбольной обочиной, куда даже за большие деньги не хотят продавать игроков?

— Ну, что тут можно поделать, если нам отказали. Есть мнение о том, что на это повлияли британские власти, мне так не кажется. Никакие не власти запретили, а попросту руководство клуба и Английская премьер-лига. Это их политика, что поделать, такой их выбор. Ну и что теперь? Что есть, то есть. Клубы теперь должны слёзы лить или волосы рвать на себе, что ли? Ну запретили, и запретили, найдётся кто-то другой. Например, в дружественных странах.

— Но всё таки прослеживается скверная тенденция, что переходить в российский клуб - табу для иностранцев, и они теперь отказываются от подобных переходов.

— Почему отказываются? Они косяками едут. Да, не из Англии, а из многих других стран. Отказываются приезжать только представители недружественных стран, и то не все. У нас играют и работают и чехи, и словаки, и сербы, кого только нет. Поэтому я бы не сказал, что здесь замешан какой-то всемирный заговор. Да, ряд европейских стран против того, чтобы их игроки ехали выступать в России, но и что из этого? Это всего навсего продолжение той политики, которую они сейчас проводят по отношению к нашей стране в связи с внешнеполитической ситуацией, и проявляется это не только в футболе, но и во всех видах спорта.

— Сейчас очень проблематично совершить транзакции по переходам игроков, так как ни один банк не берет на себя такую ответственность. К примеру, трансфер Чавеса в «Динамо» был под угрозой срыва. Есть ли какие-то пути урегулирования этого вопроса?

— Пути всегда найдутся. Как в случае с тем же Чавесом. Финансисты есть, они прорабатывают эти вопросы. Есть сложности, но лучше адресовать этот вопросов всё тем же финансистам, они более компетентно на него ответят.

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— Так или иначе сузился круг игроков, готовых ехать играть в Россию. «Зенит» проводит политику «перехвата»— скупают всех игроков, готовых выступать у нас. Как вы оцениваете подобную стратегию?

— Вы преувеличиваете. Скупает игроков не только «Зенит», легионеры приходят во все клубы. «Динамо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов», «Локомотив» — все подписывают иностранных игроков. Ну купила питерская команда пару игроков, Фернандеса и серба. Это же никакая не тенденция, не перехват. Просто условия в «Зените» предлагают более комфортные, это же рынок. Любой игрок стремиться к большему количеству игрового времени, большей зарплате, это нормально. Что теперь, «Зениту» запретить приобретать иностранцев, а остальным разрешить? Это полнейшая чушь. Просто выполняются рыночные условия.

Источник фото: ФК "Зенит"

— Какие сейчас существуют варианты для усиления? Назовите чемпионаты/рынки, где есть игроки, готовые поехать в Россию.

— Например, Парагвай, Бразилия, Венесуэла. Едут игроки из Африки. Они активно переходят в Россию. Там много качественных футболистов, нужно проводить селекцию в этих регионах более активно.

— В любом случае, наш трансферный рынок изменился. Как вы считаете, подобные изменения позитивно или негативно отразились на уровне РПЛ?

— Конечно, положительно. Сегодня берут только сильных, хороших и качественных легионеров. Раньше была тенденция подписывать иностранцев, порой не обращая внимания на качество их игры и заслуги. Это время ушло в прошлое. Теперь клубы не заинтересованы в заполучении игрока только потому, что у него есть паспорт какой-то другой страны, например, американский или европейский. Сейчас повышается конкуренция. Российские клубы внимательно высматривают подходящих кандидатов в состав своих команд.