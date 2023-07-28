«Он половине России должен!» Игрок сборной загубил талант из-за тяжёлой зависимости

В молодости Алан Кусов входил в число самых перспективных футболистов России. Карьера спортсмена развивалась стремительно. Выступления 22-летнего полузащитника за «Аланию» впечатлили Валерия Газзаева, и тренер решил пригласить его в ЦСКА.

Однако реализовать свой потенциал парню не удалось: игроку вскружили голову большие деньги.

«Хочешь в ЦСКА?»

Кусов в 12-летнем возрасте попал в академию владикавказского «Спартака», где сразу оказался на карандаше тренера основной команды — «Алании». Пройдя всю систему клуба, перспективный новичок отправился в аренду в «Иристон», который тогда выступал в первом дивизионе. Вернувшись в «Аланию», футболист пробился в основу и вскоре заслужил приглашение в сборную России до 21 года.

За два сезона в «Алании» он заставил говорить о себе боссов всех российских топ-клубов. Первым претендентом на трансфер футболиста стал московский «Спартак». Недолго думая, Кусов согласился и отправился в клуб на медосмотр, но неожиданно провалил его. Тогда на связь с игроком вышел Евгений Гинер: он лично пригласил юного футболиста в стан армейцев. Газзаеву был необходим крепкий полузащитник, а Алана тренер знал лично по работе с молодёжной сборной.

«Пообщались с Газзаевым, он передал трубку Гинеру. Тот коротко: «Хочешь в ЦСКА, тогда бери билет и вылетай», — вспоминал Кусов в интервью «Спорт-Экспрессу».

РИА Новости

Трансфер Кусова мгновенно начал окупаться: в первых двух матчах он отдал две голевые передачи. К этому времени футболиста вызвали в главную сборную, где тот принял участие в товарищеской игре с Румынией. В дебютной игре он отдал результативный пас на Андрея Аршавина.

Однако, несмотря на яркий дебют, полузащитник так и не смог закрепиться в основе ЦСКА. Футболист не выдержал конкуренции с Ярошиком, Соломатиным и Яновским. По итогам сезона Кусов принял участие всего в 11 матчах, и уже следующим летом армейцы отдали его обратно в аренду «Алании».

"Советский спорт"

Зависимость и спад карьеры

В 2003 году ЦСКА впервые стал чемпионом России, а Кусов стал обладателем золотой медали — это достижение осталось главным в его карьере. Однако на церемонию награждения полузащитник приехать не пожелал. Только через год осетин навестил офис столичной команды, где ему вручили премиальные за чемпионство в размере 100 тысяч долларов.

Большие деньги вскружили голову футболисту, и тот пустился во все тяжкие. Алан всегда любил азартные игры, но с получением премии стал постоянно пропадать в казино.

— Через неделю от этих денег не осталось и следа. В тот момент уже все знали, как плотно я подсел на казино. Мог сидеть там неделями, позабыв про футбол, — рассказывал Кусов.

Зависимость вскоре поставила крест на карьере футболиста. ЦСКА, сохранявший права на Кусова, пытался встряхнуть его, отправляя по арендам: два сезона он провёл в «Алании», ещё один — в «Спартаке» из Челябинска. Однако в 2006 году руководителям клуба стало ясно, что вернуться на былой уровень полузащитник уже не сможет, и стороны прервали сотрудничество.

"Советский спорт"

Сам футболист вспоминает, что за время активного увлечения казино проиграл… не меньше 800 тысяч долларов. Чтобы расплатиться с долгами, Алану приходилось продавать квартиры и машины.

Скитания и новая жизнь

На протяжении двух лет Кусов пытался вернуться в профессиональный футбол, но тщетно. Мешали и травмы: за несколько лет он перенёс четыре операции на коленях. Лишь в 2008 году руководство иркутской «Звезды» согласилось пристроить игрока. С этого момента начались его скитания по стране и ближайшему зарубежью. За шесть лет полузащитник сменил девять команд, побывав даже в Азербайджане и Таджикистане. Последними клубами футболиста стали «Долгопрудный» и ялтинская «Жемчужина».

"Советский спорт"

— Играли на кубок с командой «Беслан-ФАЮР», я не забил пенальти. На матче был Газзаев с сыном Вовой. Дождался меня под трибуной: «Тебе не стыдно? Сколько я с тобой бесед вёл! До чего ты докатился? Был игроком национальной команды — и где теперь?! Иди отсюда!» — вспоминал Алан об эпизоде своей карьеры из 2011 года.

Кусов ушёл из спорта в 2014 году, после чего на время пропал с радаров. Через год футболист рассказал прессе, что покончил с зависимостью от азартных игр ещё в 2009 году и начал новую жизнь. Однако в 2017 году его слова опроверг бывший одноклубник Вениамин Мандрыкин:

— Он половине России должен! Люди жалели его, помогали. Но Кусов и их кидал. А теперь — бомж. От которого, говорят, даже мать отказалась! У неё за долги сына квартиру отобрали, — цитирует игрока «СЭ».

На обвинения коллеги Алан ответил лишь спустя четыре года, связавшись с «Чемпионатом». Бывший игрок рассказал, что работает в «Алании» и живёт с семьёй в собственном доме. После ухода из клуба Спартака Гогниева в тренерском составе владикавказской команды Кусов уже не числился.

Летом 2022 года футболист вновь появился в публичном поле, войдя в состав медиафутбольного клуба «Бей Беги». Упоминания игрока в соцсетях проекта, однако, прекратились прошлой осенью — тогда же сам Кусов перестал обновлять свой телеграм-канал, так что дальнейшие детали его карьеры пока неизвестны.