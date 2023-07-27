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Победа на полставки. Команда Гильермо Абаскаля в большинстве переиграла «Краснодар»

«Спартак» на этот раз забил южанам всего дважды, но этого вполне хватило для успеха.
Победа на полставки. Команда Гильермо Абаскаля в большинстве переиграла «Краснодар»
27 июля 2023 22:23
автор: Владимир Лазарев
автор фото: РИА Новости

Предматчевые расклады

«Краснодар» и «Спартак» открывали для себя новый розыгрыш Кубка России матчем между собой. Квартет, в который угодили оба клуба по результатам жеребьёвки, многие уже окрестили группой смерти, поэтому терять очки на старте и тем, и другим было крайне нежелательно.

На игру соперники вышли в форме нового дизайна. Чей комплект в итоге оказался красивее — безусловно, дело вкуса, но нельзя не отметить, что красная вставка на белых футболках гостей выглядела насколько стильно, настолько и необычно.

Также из предыгровых моментов важно было отметить, что у «Краснодара» с первых минут не вышел на поле ни один из авторов голов в ворота «Динамо» в матче первого тура Российской премьер-лиги. В свою очередь, «Спартак» вновь был лишён возможности ротации вратарей, которую красно-белые активно практикуют в последние сезоны. Александр Селихов продолжает отбывать дисквалификацию, полученную по итогам матча с «Зенитом» в прошлом розыгрыше, а отправить на последний рубеж не имеющего игровой практики Илью Свинова было бы слишком отчаянным экспериментом. Так что пост номер один привычно занял Александр Максименко. Зато в защите москвичей появился матч с «Оренбургом» с трибуны Георгий Джикия.

Вспышки в вакууме

Первые двадцать минут игры едва не заставили зрителей на трибунах уснуть. Ни одного опасного момента и обилие возни в центре поля и у боковых линий — явно не то, чего ожидали болельщики от матча команд, в последнее время привыкших превращать очные встречи в яркое шоу.

Голевая атака москвичей возникла как будто бы на ровном месте. Наиль Умяров зацепился за мяч, главный герой матча с «Оренбургом»Даниил Хлусевич нашёл пасом Романа Зобнина,и тот, расправившись с Ильзатом Ахметовым, аккуратно направил мяч в угол ворот Станислава Агкацева. После чего команды почти сразу же отправились попить воды — погода в Краснодаре не оставляет судьям в июле другого выбора.

ФК "Спартак"

После паузы хозяева поля попытались активизироваться, но «Спартак» отбил первую вспышку активности «Краснодара» и ответил опасным ударом Михаила Игнатова под перекладину, с которым не без труда справился Агкацев. А дальше команды вернулись к своему излюбленному по меркам начала игры занятию — поиску счастья в позиционной борьбе. Матч плавно катился к перерыву, но активность Антона Зиньковского привела к грубому фолу Эдуарда Сперцяна, который Алексей Сухой без колебаний и консультации с ВАР оценил прямой красной карточкой. Так что на второй тайм «Краснодару» предстояло выходить не только уступая в счёте, но и в меньшинстве.

Сорванный бенефис Агкацева

Второй тайм предсказуемо начался с атак москвичей. Но то, что «Спартак» будет осаждать ворота «Краснодара» с такой страстью, вряд ли кто-то ожидал. Агкацеву в первые пятнадцать минут после возвращения из раздевалки приходилось трудиться не покладая рук. Но мяч упорно не хотел идти в ворота хозяев поля. Постепенно команда Владимира Ивича смогла потушить у своей штрафной, но ситуация для южан усугублялась тем, что им нужно было забивать, причём действуя в неполном составе. В итоге голкипер «Краснодара» всё-таки оказался не железным. Новичок «Спартака» Тео Бонгонда удачно воспользовался отскоком после удара Пруцева и забил свой первый мяч за новую команду в официальном матче.

РИА Новости

Причём, по интересному совпадению это вновь, как и в первом тайме, произошло прямо перед паузой на то, чтобы попить воды. Гости не сбавляли оборотов, явно желая продолжить приятную традицию забивать «Краснодару» по четыре мяча. В итоге отличиться смогли хозяева поля. Но на спасение игры времени команде Владимира Ивича не хватило. 2:1 - «Спартак» стартует в Кубке России с победы.

источник: «Советский спорт»
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