«Зенит» дальше без Малкома. Карпин воспользуется слабостью чемпиона?

ПРЕРВЁТ ЛИ «РОСТОВ» БЕЗВЫИГРЫШНУЮ СЕРИЮ C «ЗЕНИТОМ»?

«Зенит» не особо удачно играет с «Ростовом» в последнее время – только две победы в предыдущих пяти матчах. Например, во время апрельского визита на «Ростов Арену» в рамках РПЛ чемпион вообще не сумел отличиться. Сейчас эта задача даже усложнится, ведь лучший бомбардир прошлого сезона Малком официально перебрался в Саудовскую Аравию. Теперь надежды на набравшего хорошую форму Матео Кассьерру. В стартовом туре он оформил дубль, забив столько же, сколько и за 26 матчей предыдущего сезона.

С другой стороны, «Зенит» не знает поражений от «Ростова» в восьми встречах подряд. Удастся ли команде Валерия Карпина прервать серию без побед?

«КРАСНОДАР» ПОСТАВИТ «СОЧИ» ДВОЙКУ?

В четырёх последних официальных встречах выигрывали только «быки», причём неизменно забивая не менее двух мячей. Даже в товарищеском матче в середине июля краснодарцы за тайм отправили в ворота соперника два безответных мяча и лишь после череды замен, практически полностью изменивших обе команды, позволили «Сочи» отыграться.

ФК "Кранодар"

В новом сезоне «горожане» также не растеряли атакующих навыков. В 1-м туре РПЛ они забили три мяча в ворота «Динамо». Правда, и «Сочи» старается не отставать, отличившись уже пять раз в двух матчах сезона. Кажется, зрителей ждёт результативная игра.

ПРЕРВЁТ ЛИ «ЛОКО» СЕРИЮ ДЛИНОЙ В 31 ГОД?

Матч в Воронеже обещает стать одним из самых атмосферных и эмоциональных. Во-первых, здесь с большим удовольствием ходят на футбол даже в эпоху Fan ID. Во-вторых, обе команды на старте играют весело – средняя результативность матчей их с участием составляет 3,5 гола. Правда, если железнодорожники со второй попытки познали вкус победы, то воронежцы в двух проведённых матчах очков не набрали.

РИА Новости

Так что для «Локо» это шикарная возможность прервать неприятную серию – с 1992 года они четырежды приезжали в Воронеж, но не смогли забить ни разу (общий счёт 0:5). Разошедшийся Наир Тикнизян наверняка уже готовится прервать эту серию.

УДАСТСЯ ЛИ ШУНИНУ ИЛИ ЛОМАЕВУ ОТЫГРАТЬ НАСУХО?

«Крылья Советов» и «Динамо» провели по два матча и каждый раз не только забивали сами, но и обязательно пропускали. «Крылья» одержали довольно неожиданную победу в Грозном (2:1), а в Кубке пропустили трижды за тайм от «Балтики» (2:3). Динамовцы же вообще развалились в игре с «Краснодаром» (1:3) и невразумительно сыграли в Нижнем Новгороде (1:1, 3:4 по пенальти).

РИА Новости

При довольно привлекательной атакующей игре в обороне соперники не впечатляют, так что и на сей раз болельщикам можно ожидать результативной игры, но Антон Шунин и Иван Ломаев сделают всё возможное, чтобы наконец сыграть «на ноль».

ЦСКА ПРОДОЛЖИТ БИТЬ «АХМАТ»?

ПФК ЦСКА

Вряд ли у футболистов ЦСКА есть более любимый соперник. В предыдущих 11 встречах с «Ахматом» они одержали 10 побед, а в двух последних – наколотили аж семь мячей. В Грозный красно-синие приезжают в прекрасном настроении на фоне зрелищной победы в Оренбурге со счётом 6:0 и обязательно постараются забрать три очка.

СКОЛЬКО ЗАБЬЁТ «СПАРТАК»?

РИА Новости

«Спартаку» весьма повезло с календарём на старте сезона РПЛ – вслед за потерявшим Марцела Личку «Оренбургом» на «Открытие Арену» едет новичок РПЛ «Балтика». В 1-м туре калининградцы довольно безропотно уступили в Сочи (0:2), так что красно-белые являются очевидными фаворитами встречи. Вопрос лишь в том, сколько раз они поразят ворота подопечных Сергея Игнашевича. А ещё интересно, появится ли на поле Александр Соболев, набирающий форму после травмы.