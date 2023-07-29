Найдётся ли место Захаряну в Сарриболе? Рассказываем, кто реально заинтересован в Арсене

ЖЕРТВА ЙОКАНОВИЧА

В последний месяц было много информации об интересе к динамовцу со стороны «Аякса», «Фейеноорда», «Дженоа», «Страсбурга», но наиболее реальным претендентом считается «Лацио», договорённость с которым вроде бы почти достигнута. Если переговоры действительно близки к завершению, за футболиста можно только порадоваться. Прошедший сезон для Арсена получился противоречивым. Даже показалось, что он остановился в развитии. Переезд в более конкурентную среду пойдёт ему на пользу.

При этом многие поспешили его критиковать. Например, по системе «гол+пас» он остался примерно на том же уровне, а по количеству мячей (четыре против семи) просел не в последнюю очередь потому, что Славиша Йоканович задействовал его не в нападении, а в середине поля.

При этом яркий дриблинг, игра в пас и умение продвигать мяч вперёд самыми разными способами по-прежнему в его арсенале, как и контроль мяча. Кстати, отличительной чертой Арсена является склонность к дальним ударам. Он у него поставленный, но порой складывается впечатление, что игрок торопится с выстрелами из-за штрафной.

СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ

«Лацио» можно считать очень интересным вариантом. Во-первых, Рим – прекрасный город. Во-вторых, «бьянкочелести», на секундочку, серебряный призёр предыдущего розыгрыша Серии А. В-третьих, главный тренер клуба Маурицио Сарри известен умением ставить интересный футбол, основанный на владении мячом.

В-четвёртых, клуб только что расстался со звёздным Сергеем Милинковичем-Савичем, так что будет вынужден перестраиваться. Да и вообще, римлянам в любом случае в скором времени придётся обновляться: в прошлом сезоне больше шести раз в их стартовом составе вышел всего один футболист моложе 28 лет. Талантливая молодёжь в Вечном городе явно будет к месту.

Если говорить о Сарри, стоит заметить, что при всём богатстве его карьеры он нигде не задерживался более чем на три года. Столько он отработал в «Каврилии», «Сансовино», «Эмполи» и «Наполи». Вот теперь в свой третий сезон Сарри вступает в «Лацио». Попытки проявить себя в клубах-грандах вроде «Челси» и «Ювентуса» доказали, что считывалось заранее – наставнику нужно время для выстраивания сложных взаимодействий на поле, поэтому максимальный результат приходит не сразу. Да и сам он чувствует себя в центре внимания (а в таких командах по-другому никак) некомфортно.

В то же время при наличии достаточного времени Сарри выстраивает качественный футбол. Так было в «Наполи», чему свидетельством повышение количества набранных очков: 82 – 86 – 91. «Лацио» подтвердил правило, прибавив во втором сезоне 10 очков.

ПРЕЕМНИК МИЛИНКОВИЧА-САВИЧА

Если сделка всё-таки состоится (говорят, что она откладывается потому, что в первый год «орлы» намерены отдать полузащитника в аренду), Захаряну потребуется время на адаптацию. В случае аренды он пройдёт акклиматизацию в Италии, но к тактике Сарри ему придётся привыкать отдельно (если, конечно, через год он ещё будет у руля). Ну, а если от идеи с арендой откажутся, всё будет ещё интереснее.

Футбол Сарри предполагает контроль мяча и хаотично-организованные передвижения по полю. В целом отличная техническая оснащённость и умение играть в пас Захаряна замечательно подходят нынешнему «Лацио». Арсен прекрасно знаком и с любимой расстановкой Маурицио 4-3-3, так как по этой схеме чаще всего он играл в «Динамо».

Теперь, когда из тройки полузащитников саудовцы выдернули Милинковича-Савича, позиция освободилась, и Захарян вполне способен побороться за неё. В то же время стоит учитывать, что в нападении он смотрится ярче и легче реализует свои сильные стороны.

ЧТО ТАКОЕ САРРИБОЛ?

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Основные постулаты футбола по Сарри:

- создание преимущества через нахождение свободных партнёров, открывающихся под передачу между линиями;

- создание треугольников и «бриллиантов» (с тремя возможными адресатами) рядом с игроком, владеющим мячом, чтобы у него было сразу несколько вариантов развития атаки (в этом смысле итальянский бывший банкир очень похож на ПепаГвардиолу);

- создание напряжения в обороне соперника через забегания футболистов из глубины;

- высокий и активный прессинг с контрпрессингом, в который футболисты включаются сразу же после потери;

– получение контроля над игрой через владение мячом, но не стерильное, а при постоянных поисках возможностей для продвижения вперёд (поэтому процент владения не самый высокий – четвертое (2021/22) и восьмое (2022/23) места в Серии А, но количество передач огромное – первое (2021/22) и второе (2022/23) места).

Сарри не любит дальние передачи от вратарей или защитников, поэтому при активном прессинге соперника ближе к обороне должен выдвигаться человек из середины поля для создания численного преимущества и разбивания прессинга. Эту функцию выполняет Данило Катальди.

При этом у Маурицио всегда был классный креативный полузащитник, который направлял атаки, раскрываясь в таком футболе: Мирко Вальдифьори в «Эмполи», Жоржиньо– в «Наполи» и «Челси», МиралемПьянич– в «Ювентусе», а в «Лацио» эту роль поделили между собой Луис Альберто и Милинкович-Савич. Такой подход позволяет относительно спокойно выводить мяч от ворот через короткие передачи, разбивая прессинг, и при этом не застаиваться, а продвигать его на треть поля соперника.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ЗАХАРЯНА?

Получается, что умение выполнить практически любую передачу можно считать ключевым умением Арсена для «Лацио» Сарри: в случае активного прессинга соперника он сможет продвигать мяч вперёд, не задерживая темп атаки и находя,в том числе средними передачами, врывающихся на свободное пространство игроков группы атаки. А если оппонент играет низким защитным блоком, пригодятся качественные вертикальные пасы,вспарывающие оборону.

Среди бросающихся в глаза сложностей отметим, возможно, ключевую – Захаряну определённо придётся сильно прокачивать игру без мяча. Особенность построения атакующей игры позволяет подопечным Сарри после потери сразу же включаться в отбор, причём не поодиночке, а одновременно группой игроков, организовывая эффективный контрпрессинг. При таком подходе тренер не может держать на поле футболиста, который выпадает из игры после потерь. Это Арсену стоит запомнить в первый же день.

РИА Новости

Зато Захарян вполне может помочь решить проблему небольшого количества ударов (он в топ-3 игроков «Динамо» по этому показателю в прошлом сезоне) за матч: 13-е и 14-е места в предыдущих сезонах в Серии А. Его любовь к дальним ударам вкупе с умением продвигать мяч вперёд будут очень кстати, ведь Чиро Иммобиле– шикарный форвард высочайшего уровня, который вполне может помочь Арсену раскрыться в роли диспетчера.

Как сейчас представляется, переход в «Лацио» был бы очень интересным решением. Причём при любом дальнейшем развитии событий. В идеальном сценарии Захарян быстро понимает принцип игры новой команды и вливается в стартовый состав. Ну или на худой конец уезжает в аренду в клуб со схожим стилем игры, где продолжает привыкать к европейскому футболу. А дальше всё зависит от упорства и готовности пахать до седьмого пота самого Арсена.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ «ЛАЦИО» В СЕЗОНЕ

Проведель – Марушич, Казале, Романьоли, Хюсай – Захарян, Катальди, Луис Альберто – Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи.