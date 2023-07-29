Такие цифры не снились даже шейхам и Абрамовичу. Какой клуб стал самым дорогим на планете

Этим летом трансферный рынок буквально перевернулся с ног на голову. Мы уже привыкли к тому, что арабские владельцы «ПСЖ» и «Манчестер Сити» совершали переходы за безумные деньги. Однако теперь такие сделки совершаются на Востоке: игроки мирового уровня едут в Саудовскую Аравию уже напрямую. Многие спортивные издания в Европе уже прогнозируют, что в скором времени клубы местного чемпионата смогут похвастаться самыми дорогими составами на планете и выйдут на уровень «Сити» и «ПСЖ». Но не спешите, нашёлся клуб, который сумел перещеголять их всех. Кому покорилось это достижение и какой клуб на данный момент носит почётный статус самого дорогого в мире – сейчас расскажем.

Вы наверняка будете удивлены, но самой дорогой командой мира является лондонский «Арсенал». Общая стоимость игроков клуба составляет € 1,21 млрд. Разбираемся, откуда взялись такие цифры. 15 июля команда Микеля Артеты объявила о подписании полузащитника Деклана Райса за рекордную для британского футбола сумму € 116,6 млн. Его рыночная стоимость составляет € 90 млн. Также этим летом поднялась стоимость прошлогодних лидеров команды, которые почти дотянули её до чемпионства. Стоимость норвежца Мартина Эдегора достигла € 90 млн, а самым дорогим футболистом команды стал Букайо Сака – € 120 млн.

Источник фото: Getty Images

Таким образом, «Арсенал» взлетел с пятой позиции на вершину, обойдя «Сити» (€ 1,18 млрд), «ПСЖ» (€ 1,02 млрд) и «Реал» (€ 991 млн).

А КТО В ДЕСЯТКЕ?

Также стоит отметить, что английские клубы в целом доминируют в рейтинге самых дорогостоящих на планете. Помимо «Арсенала» и «Манчестер Сити», которые заняли два первых места, на шестой строчке расположился «Челси». На данный момент стоимость бывшего клуба Абрамовича составляет € 879,5 млн.

Источник фото: Getty Images

С 8 по 10-е место также расположились клубы АПЛ: «Манчестер Юнайтед» (€ 863,30 млн), «Ливерпуль» (€ 846,80 млн) и «Тоттенхэм» (€ 773,30 млн). Общая стоимость всех клубов, которые вошли в десятку, составила почти € 5,8 млрд.

А НАШИ ГДЕ?

Источник фото: ФК "Зенит"

Среди российских клубов самым дорогим, разумеется, стал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Стоимость игроков действующего чемпиона России составляет € 150,9 млн. Однако, несмотря на доминирование в России, среди мировых команд сине-бело-голубые занимают лишь 71-е место. Хотя питерцы могли бы быть и повыше, но их самый дорогой игрок Малком перешёл в «Аль-Хиляль». Теперь наиболее дорогостоящими активами команды Сергея Семака являются Вендел (€ 24 млн) и Клаудиньо (€ 20 млн).