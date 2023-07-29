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Что не так с «Динамо»? Команда Лички разбазарила преимущество в 2 мяча

1:3 после первого тайма в пользу «Динамо» превратилось в 3:3 на последних минутах матча с «Крыльями Советов».
Что не так с «Динамо»? Команда Лички разбазарила преимущество в 2 мяча
29 июля 2023 17:17
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

СРАЖЕНИЕ НЕУДАЧНИКОВ

«Крылья Советов» и московское «Динамо» можно назвать неудачниками начала что чемпионата РПЛ, что Кубка России. Бело-голубым вместе со своим новым рулевым Марцелом Личкой нужно было кровь из носа переломить ситуацию и прервать неудачную серию, состоящую из двух подряд поражений.

Самаре же после поражения в Кубке России от новичка чемпионата «Балтики» обязательно требовалась победа в яркой игре, которая должна была доказать, что при постоянной потере массы игроков в межсезонье клуб остаётся на плаву и может с любым набором исполнителей выжать максимум.

106-Й ГОЛ ФЁДОРА СМОЛОВА

Удивительно, но при общей равной игре крупный счёт на табло по итогам первого тайма никого не удивил. «Динамо» действовало как хладнокровный футбольный киллер. Из того минимума, предоставленного хозяевами бело-голубым, столичный клуб выжал абсолютной максимум. Как-то спокойно и без особых нервов москвичи указали волжанам на их место. Арсен Захарян, будто успокоенный слухами о скором переходе в стан римского «Лацио», соорудил первый гол, переиграв вратаря «Крыльев» Богдана Овсянникова, который явно ошибся на выходе. Также буднично удвоил счёт в матче Константин Тюкавин с передачи того же Захаряна.

ФК "Динамо" (Москва)

Но и «Динамо» не могло позволить себе сыграть чисто, допустив грубую ошибку в обороне, гости на время вернули в игру интригу. Фернандо Костанца «благодаря» очередной нелепой ошибке Даниила Фомина остался один перед Антоном Шуниным и спокойно отквитал один мяч. Недолгой была радость подопечных Игоря Осинькина, столичные гости забили и третий мяч. На этот раз Фёдор Смолов не простил ошибки хозяев, забив свой 106-й мяч в чемпионатах России и уже второй подряд в нынешнем сезоне. Проливной дождь, хлынувший в этот самый момент в Самаре, словно плакал по перспективам «крылышек» в конкретном матче. Было у «Динамо» ещё пару моментов, но это было бы уже слишком для неустойчивого фаворита.

НЕВЕРОЯТНАЯ ПУШКА БЕЙЛА

35 градусов жары и дикая духота внесли свои коррективы в ход матча. Резвое в первом тайме «Динамо» акцентированно тормознуло, а «Крылья», будто привычные к такому самарскому лету, наоборот, нарастили агрессии и во что бы то ни стало решили, что неприятные цифры на табло нужно изменить. Все старания хозяев разбивались на подступах к штрафной, но, если не идёт с бесконечных перепасовок и техничных действий вокруг динамовских владений, можно было попробовать, например, побить издали.

На родине Гленна Бейла в Нидерландах бьют сильно и точно. Гленн очень вовремя вспомнил о таком своём убойном скилле. Минут за 15 до конца основного времени Бейл мощнейшим ударом метров с 20 попал точно в девятку ворот Шунина, попутно оформив самый красивый мяч в РПЛ сезона-2023/2024. Тем самым редкий европеец в нашем первенстве позволил хозяевам помечтать о том, что от неминуемого поражения в этом матче можно уйти. «Динамо» же будто исчезло с поля. Ранняя вера в победу – предвестник беды.

Источник фото: "Крылья Советов"

Преимущество самарцев к концу матча стало подавляющим, бело-голубые уже думали, как им унести ноги из этой мясорубки. Но старания «Крыльев» оказались не напрасными – на 89-й минуте питерский арбитр Артём Любимов поставил пенальти за игру рукой в штрафной. Джокер «Крыльев» был безжалостен – 3:3 в, казалось бы, безнадёжном матче. Логичная развязка футбольного боевика в Самаре. Раскачивается кресло под динамовским наставником Марцелом Личкой.

источник: «Советский спорт»
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