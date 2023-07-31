«Динамо» «возят», но они крепчают. Как Личка через поражения строит топ-клуб

Ошеломительный старт РПЛ уже вызвал бурю эмоций у поклонников российского футбола. В противовес удивлению фанатов топ-клубов разочарование настигло болельщиков московского «Динамо», чей любимый клуб сенсационно провалил начало сезона: 2 поражения при одной ничьей с «Крыльями Советов».

Однако можно ли назвать эксперименты Марцела Лички настоящим провалом?

ПЕРЕМЕНЫ ИЗ НИЧЕГО

К переходу чешского наставника в московский клуб подводили максимально плавно. Лишь изредка всплывающие заголовки в СМИ постепенно сменились официальным подтверждением трансфера наставника. Уже во время первой пресс-конференции Марцел чётко обозначил свои намерения: философия игры «Оренбурга» перенесётся на поле «ВТБ Арены». Соответственно, с самого начала стоило ожидать глобальной перестройки.

Не стоит акцентировать внимание на предсезонке: эксцентричный наставник перекраивал все варианты адаптации своего излюбленного стиля. Тем более тщательная подготовка была обрублена проведением «шоу-турнира» с ЦСКА, на котором мы наблюдали баланс между совсем уж молодым поколением и проверенными бойцами.

Буквально впопыхах Личка скитался от одной вариации состава к другой и подбирал оптимальные сочетания футболистов. В тот момент, пока конкуренты усиливались, москвичи лишь преподносили слухи для журналистов и предпринимали попытки ухватиться за кого-нибудь, кто закроет проблемные позиции, которых в стане бело-голубых предостаточно.

Источник фото: ФК "Динамо"

В первую очередь проблемой стала оборона команды. Несмотря на возвращение Бальбуэны, защитная линия оказалась дико несыгранной и, будем честны, неподходящей. Учитывая излюбленный стиль игры быстрым темпом, игроки банально не успевают принимать решения при обороне.

Второй головной болью стало отсутствие чистого опорника. Если обратиться к прошлогоднему «Оренбургу», игроком-«чистильщиком» являлся Кирилл Капленко, который создавал простор для Лукаса Веры, раздававшего передачи налево и направо. Подобная связка в центре поля привычна для современного футбола, но именно эта линия — главный козырь футбола Марцела Лички. В стане бело-голубых подобный дуэт оказалось реализовать гораздо сложнее. При всей плеяде креативных футболистов не оказалось подстраховки сзади.

Однако Марцел не стал требовать молниеносного усиления: Личка не из тех, кто станет публично демонстрировать истерию в самом начале работы. Ему это и не нужно, ведь ещё с момента назначения стало отчётливо заметно, что между руководством и специалистом есть коннект. Это проявляется и в трансферных новостях. Даже при Славише Йокановиче не было такой кипы трансферных новостей в «Динамо», а это значит, что Бувач и компания всецело доверяют Марцелу. И это неспроста: они искренне верят в магию чеха, который не стал искать резервные варианты и всё-таки решил пытаться штурмовать РПЛ своим излюбленным футболом.

КОНСПЕКТЫ АЛПАТОВА

Боевое крещение Лички пришлось на прагматичный «Краснодар» Ивича. Стартовый состав сразу намекнул нам на то, что в исполнении «Динамо» нас ожидает настоящее торжество атакующего стиля. Ограниченность запаса футболистов вынудила Марцела отказаться от идеи игры с опорником, а ставка была сделана на нападение: он выставил на острие Тюкавина, которому зачастую давали шанс только со скамейки, предпочитая Смолова, который неожиданно предстал в качестве оттянутого игрока. Однако само сочетание Фёдор + Константин кажется необычным. При Славише данная связка появлялась лишь в редких случаях, так как в пару к молодому нападающему предпочитали ещё более юного Гладышева. Лишь Павел Алпатов придумал, как соединить двух нападающих, а Марцел довёл идеи специалиста до ума.

Источник фото: РИА Новости

Задумка сработала… частично. Игроки устремились в атаку, но в противовес открытому футболу сработал исполнительский уровень Кордобы и Черникова: 2:0 уже в первом тайме, и это в матче открытия. Однако подобного стоило ожидать, ведь статистика явно отражала то, что подарок в виде топ-соперника в 1-м туре — это шанс выявить уязвимые зоны и дальнейшие пути совершенствования.

Если манкировать всеми подробностями встречи, проблемные места были обнаружены сразу: отсутствие опорника полностью рушит игру москвичей, а оборону как ни крути, нужно тщательно адаптировать под игру высокой линией. Даже проверенный Фернандес не успевает принимать быстрые решения при таком темпе игры, что и привело к нелепому «привозу».

Но были и хорошие моменты: атака завелась и продемонстрировала тот уровень, который лишь эпизодично показывала в юбилейном сезоне. Стало очевидно, что связка Смолова и Тюкавина — максимально эффективный вариант, и все благодаря новому амплуа Фёдора, гол которого скрасил горечь от поражения, а дуэт в целом стал лучшим по оценкам у бело-голубых.

ПО СТОПАМ ГАТТУЗО

Первая кубковая встреча с «Пари НН» стала идеальной платформой для просмотра молодых футболистов. В стартовом составе мы увидели Грулёва, Кутицкого, Гладышева — все эти лица уже знакомы. Однако главными сюрпризами стали правый защитник Станислав Бессмертный (сразу виднеется понимание проблемных зон) и новый вратарь Илья Купцов. Видимо, привычные варианты на данных позициях вызвали сомнения у Марцела, что в целом — хороший звонок, ведь команда и вправду нуждается в новых героях, а молодёжный актив ещё с прошлого сезона просился на волю.

Источник фото: ФК "Динамо"

Не обошлось и без интересных опций на поле. Самым необычным решением стало появление Лаксальта в качестве опорника: уж очень тяжело приходится без подобного игрока чешскому специалисту. И он не прогадал — последовал примеру Гаттузо, который активно применял уругвайца на этой позиции. С ним команда раскрылась совсем по-другому. Передачи стали активнее доходить до атаки, а ребята сверху не подвели, в особенности Гладышев, забивший потрясающий гол.

Стоит отметить, что именно этот матч стал ключевой проверкой для Марцела. Несмотря на поражение по пенальти, именно он расставил все точки над «и», показав, что планомерное развитие проходит успешно. Грулёв оказался уже готовым к РПЛ, а связка с Ярославом оказалась интересной опцией. Но есть и негативный момент: очередной «привоз» из обороны, на этот раз непростительной ошибкой отметился Кутицкий.

ФИНАЛЬНЫЙ ПРОГОН

Последний матч с «Крыльями Советов» стал финальной репетицией перед уверенным восходом москвичей. Благодаря последним двум встречам чеху всё-таки удалось нащупать необходимый баланс в составе. Здесь мы увидели и «нового» Лаксальта, и успешную связку Смолова с Тюкавиным. В совокупности всё давало результат… на протяжении первого тайма. При полной доминации в начале команда резко переменилась во втором: пропустила два ненужных гола и уехала из Самары с ничьей (3:3).

Источник фото: ФК "Динамо"

Причины диаметрально противоположных вторых таймов вряд ли могут попасть под какое-либо внятное объяснение. Обвинять игроков в том, что они начинают перегорать — бессмыслица. Тем логичнее предположить, что резкие перестановки в каждом матче накладывают свой отпечаток на игру: футболисты не до конца адаптировались к эксцентричным задумкам и попросту теряются в плеяде тактических задумок. Однако на данном этапе всё нивелируется потрясающим климатом, атмосферой и определённым пространством для креатива на поле. Игроки неоднократно отмечали приверженность идеям Лички и всецело ему доверяют.

КАК БЫТЬ ДАЛЬШЕ?

При всём негативе на старте три прошедших матча стоит выделить как явление позитивное. На фоне прагматики со стороны Йокановича видно, что Динамо с каждым матчем превращается в самый атакующий механизм РПЛ. Разумеется, определённые проблемы всё ещё присутствуют.

Первостепенно необходимы срочные перемены в обороне, ведь 4 «привоза» в трёх матчах — это явный сигнал. По итогу всё упирается в трансферы. Это понимают и в руководстве, ведь недаром боссы бело-голубых стараются активно бить в ключевые для чеха зоны. Приезд Чавеса должен окончательно довести все эксперименты до ума и показать, что «провальный» старт был обусловлен лишь тщательным прощупыванием состава и необходимых сочетаний.

Источник фото: ФК "Динамо"

Как бы парадоксально это ни звучало, но поражения на старте — ключ к потенциальному успеху московской команды. Бело-голубые превратились в одну из самых вариативных команд РПЛ и демонстрируют планомерное развитие. Скептики усомнятся, однако нужно понимать, что при Йокановиче клуб стартовал с девятиматчевой серии без поражений, но излишняя боязливость не позволила динамовцам выйти на новый уровень. Теперь же оборонительный футбол сменился на креативный и куражный, что больше всего необходимо нынешнему «Динамо». Остались лишь небольшие косметические украшения, и перед нами предстанет новый «Оренбург», только ещё лучше.