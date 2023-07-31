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Данил Глебов: каждый нормальный футболист в России хочет в Европу

Капитан «Ростова» отметил, что его команда должна была побеждать в матче с «Зенитом».
Данил Глебов: каждый нормальный футболист в России хочет в Европу
31 июля 2023 12:30
автор: Никита Плохих
автор фото: ФК "Ростов"

В центральном матче 1-го тура Российской премьер-лиги между собой сошлись «Ростов» и действующий чемпион «Зенит». Игра вышла по-настоящему драйвовой, а ее исход решился на последних минутах. Жёлто-синие реализовали пенальти на 90+2-й, и на табло зажглось 1:1. После матча капитан ростовчан Данил Глебов дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту», в котором он рассказал о чемпионских амбициях команды Карпина, о дне, когда Ростов занял ЧВК «Вагнер», и о своём криминальном прошлом в Томске.

Источник фото: ФК "Ростов"

- Сегодня выдался непростой матч, вы вырвали ничью на последних минутах. Довольны итогом?
- В целом довольны. Считаю, что при сегодняшней игре мы должны были выиграть. Владели преимуществом: по ударам и по ударам в створ. Считаю, что сыграли достойно.

- Какие задачи стоят перед «Ростовом» в этом сезоне? Есть цель улучшить сегодняшний результат?
- Конечно, есть цель улучшить прошлогодний результат, попасть в тройку. Идём от игры к игре. Задача - каждую игру выигрывать. Всё очень просто, так и движемся, то одного матча к другому.

Источник фото: РИА Новости

- Верите ли вы, что «Ростов» станет чемпионом в этом году?
- Как без этого. Верим и работаем для этого, чтобы по итогам чемпионата оказаться как можно выше. Вера в своей успех есть всегда, желания побеждать тоже хватает, получится или нет - глянем в конце сезона.

- Этим летом в Ростове неспокойно из-за событий, связанных с ЧВК «Вагнер». Можете вспомнить тот день? Как он прошёл для вас?
- У нас всё нормально проходит. Такого понятия, как неприятные моменты, для нас уже не существует. Ко всему готовы. Были на базе, тренировалась. Как-то так всё и было.

Источник фото: ФК "Ростов"

- Вам сейчас 23 года, вы уже капитан одного из лучших клубов РПЛ. Есть ли у вас желание поиграть в Европе?
- Я думаю, у каждый нормальный футболист хочет уехать играть в Европу, думаю, что есть подобные амбиции. Пока остаюсь я в «Ростове». Но в будущем всё возможно. Хотелось бы, конечно, посмотреть свой уровень в топ-5.

- Анонс к матчу делали в стиле бандитского Петербурга. Были ли в вашей жизни ситуации подобного криминального рода?
- Криминала в моей жизни было много. Помню, когда мне было 13 лет, это было ещё в Томске, общался с ребятами, которые были на своих дворовых понятиях. Возвращался очень поздно, бабушка переживала за меня. В какой-то день нашла бейсбольную биту у меня. Отхлестала полотенцем, дурь выбила. В этом плане ещё очень хорошо, что футбол становился важной частью жизни, не хватало времени на глупости.

Источник фото: ФК "Ростов"

- Как вам кажется, насколько правильно ностальгировать по 90-м в нынешней ситуации в стране?
- Я не жил в это время, поэтому не могу судить. В принципе, во все времена приходится по-своему тяжело, от этого никуда не деться. Тут вопрос твоего личного восприятия, я считаю.

источник: «Советский спорт»
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