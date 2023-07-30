В сантиметрах от «сухого листа». Грубая ошибка Заболотного испортила игру сочинцам

Перед матчем

Противостояние «Краснодара» и «Сочи» в рамках второго тура Российской Премьер-лиги отчасти неожиданно обрело дополнительную интригу. Свои первые матчи обе команды выиграли, так что победитель очной встречи как минимум на сутки становился единоличным лидером турнирной таблицы. А если учитывать тот факт, что оба клуба представляют один регион, встреча обещала быть даже более жаркой, чем погода на юге нашей страны в летние месяцы. Болельщики, разумеется, не могли забыть о статусе матча и подготовили красочный баннер, на котором под надписью «Жаркое южное дерби» готовились к схватке бык и леопард, символизирующие соперников. И хотя свободных мест на трибунах было предостаточно, на краснодарской красавице-арене было привычно шумно.

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Издержки перенастроя

Гости могли открыть счёт уже в первой атаке. Мигел Силвейра получил классный пас на выход, но не сразу включился в эпизод и в результате вынужден был бить с довольно острого угла. В итоге Матвей Сафонов, пусть и не без труда, но выручил свою команду. Такое активное начало могло дать надежду на результативную игру — но в дальнейшем, почти до самого завершения первого тайма, борьбы на поле было больше, чем непосредственно футбола. Полумоменты периодически возникали и у тех, и у других ворот, но атакующей стороне всё время чего-то не хватало — то силы удара, то последнего паса в завершающей стадии. Первый повод для огорчения до перерыва случился у болельщиков «Краснодара» — после контакта с Кириллом Кравцовым поле был вынужден покинуть Александр Черников, которого заменил Кевин Ленини. Но когда стартовало компенсированное время, настроение у поклонников хозяев поля сменилось на кардинально противоположное. Удалённый в кубковой встрече со «Спартаком» Эдуард Сперцян подал с угла поля, голкипер сочинцев Николай Заболотный каким-то странным и немного неуклюжим движением попытался отвести угрозу, но в итоге сделал только хуже. Набежавшему Кайо оставалось только не попасть в растерявшегося вратаря. Вскоре после этого Владимир Москалёв отправил команды в раздевалки при счёте 1:0 в пользу «Краснодара».

Источник фото: РИА Новости

Штурма не получилось

После перерыва, как и в дебюте первого тайма, сочинцы создали отличный момент у ворот Сафонова. Но мяч после удара Артура Юсупова попал в перекладину. После чего команды вернулись к игре на встречных курсах с обилием единоборств. В одном из эпизодов Ильзат Ахметов должен был удваивать перевес «Краснодара». Голу помешал состояться самоотверженно бросившийся под мяч Ванья Дркушич,самоотверженно бросившийся под мяч. После чего Ахметов сразу же отправился отдыхать, уступив место на поле Кади Боржесу. К этому моменту было уже окончательно понятно, что голевого пиршества в оставшееся время зрителям ждать не стоит. Итоговые коррективы в распределение очков мог внести разве что мяч, забитый «Сочи». Но ближе к тому, чтобы поразить ворота соперника и снять все вопросы досрочно были всё-таки краснодарцы, которые добились в итоге своего. Джон Кордоба в самой концовке установил окончательный результат. 2:0 — команда Владимира Ивича обыгрывает принципиальных оппонентов и как минимум до матча между «Спартаком» и «Балтикой» будет единолично возглавлять таблицу.