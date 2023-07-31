Грозный Безбородов. Грубейшие ошибки судьи матча «Ахмат» – ЦСКА привели к скандалу

Что это вообще такое было в игре «Ахмат» – ЦСКА? Когда говорят о том, что судья вышел в матче на первый план, то многие сразу вспоминают фестиваль красных и жёлтых карточек от Валентина Иванова на чемпионате мира в игре между Нидерландами и Португалией, а также вопиюще одностороннее судейство в игре Лиги чемпионов «Челси» – «Барселона» в исполнении Тома Эвребе. Теперь с ними в один ряд встал Владислав Безбородов, назначивший пять пенальти и показавший три красные карточки футболистам встречи «Ахмат» – ЦСКА.

Согласно данным РФС, Безбородов получил за прошлый сезон лучшую среднюю оценку за свою работу среди всех судей нашего чемпионата. Кто бы мог подумать, что первый по-настоящему громкий скандал, связанный с работой арбитров, будет с его участием, да еще и уже во втором туре? Безумие.

Начнём с неочевидных моментов, на которые у всех могут быть разные точки зрения – второй и третий пенальти оказались очень спорными. В обоих случаях касание со стороны защитников было минимальное, что называется, «погладил» ногу нападающего. Но тут хотя бы есть адекватные аргументы у каждой стороны, а вот то, что началось дальше, можно объяснить только тем, что судья просто-напросто «поплыл». Хотя такой опытный арбитр, казалось, должен был справиться с ситуацией.

ФК "Ахмат"

Как вообще можно менять решение по карточке (в вопросе степени серьёзности нарушения) уже после того, как эпизод оказался заигран? Даже если имелись проблемы со связью с арбитрами на ВАР, то надо было либо останавливать игру, дожидаясь починки оборудования, либо продолжать играть, понимая, что все решения в это время будут исключительно на усмотрение арбитра без возможности пересмотра эпизодов постфактум, как в итоге сделали.

В конце концов, ну не мог же Безбородов не знать, что смотреть видеоповторна тему жёлтой/красной карточки после отбитого Игорем Акинфеевым пенальти было нельзя? И уж тем более из-за этого повторять удар с точки. А если такие грубейшие ошибки допускают самые опытные арбитры, то что можно сказать об общем уровне судейства в России? Самое смешное, что даже перебить 11-метровый вполне можно было: на повторе хорошо видно, что Константин Кучаев забежал в штрафную раньше удара. Вот только в итоге причина для этого была избрана судьёй неправильная, так как он дал команду переиграть всё, что случилось после ошибочной (как арбитру показалось после видеоповтора) жёлтой карточки.

ПФК ЦСКА

После матча Безбородов влип в ещё одну неприятную историю с ответом на вопрос журналиста: «Ты что, глухой?». Но тут важен контекст: на первую просьбу прокомментировать игру Владислав недвусмысленно отказался, но корреспондент словно не заметил этого и всё равно продолжил задавать вопросы, на что взвинченный судья (это и не удивительно, учитывая всё произошедшее) ответил жёстче. В общем, в этой ситуации оба оказались «хороши».

По-хорошему, было бы не лишним перенять опыт других видов спорта, где арбитры объясняют своё решение или хотя бы озвучивают его в микрофон по ходу матча. И не стоит говорить, что это прерогатива только Северной Америки, в КХЛ, например, применяется вполне удачно не первый сезон. А уж в нашем футболе, где судейских скандалов выше крыши, подобный подход тем более имеет смысл.

Вот только получается, что все сейчас обалдевают от пяти пенальти и трёх удалений, хотя всё это могло быть лишь рядом спорных эпизодов. Но вопиюще грубая ошибка с взаимодействием с ВАР и последующими действиями ставит под вопрос профессионализм и банальное знание правил игры всех судей в РПЛ.