Грозный Безбородов. Грубейшие ошибки судьи матча «Ахмат» – ЦСКА привели к скандалу

Что это вообще такое было в игре «Ахмат» – ЦСКА? Когда говорят о том, что судья вышел в матче на первый план, то многие сразу вспоминают фестиваль красных и жёлтых карточек от Валентина Иванова на чемпионате мира в игре между Нидерландами и Португалией, а также вопиюще одностороннее судейство в игре Лиги чемпионов «Челси» – «Барселона» в исполнении Тома Эвребе. Теперь с ними в один ряд встал Владислав Безбородов, назначивший пять пенальти и показавший три красные карточки футболистам встречи «Ахмат» – ЦСКА.
Согласно данным РФС, Безбородов получил за прошлый сезон лучшую среднюю оценку за свою работу среди всех судей нашего чемпионата. Кто бы мог подумать, что первый по-настоящему громкий скандал, связанный с работой арбитров, будет с его участием, да еще и уже во втором туре? Безумие.
Начнём с неочевидных моментов, на которые у всех могут быть разные точки зрения – второй и третий пенальти оказались очень спорными. В обоих случаях касание со стороны защитников было минимальное, что называется, «погладил» ногу нападающего. Но тут хотя бы есть адекватные аргументы у каждой стороны, а вот то, что началось дальше, можно объяснить только тем, что судья просто-напросто «поплыл». Хотя такой опытный арбитр, казалось, должен был справиться с ситуацией.
Как вообще можно менять решение по карточке (в вопросе степени серьёзности нарушения) уже после того, как эпизод оказался заигран? Даже если имелись проблемы со связью с арбитрами на ВАР, то надо было либо останавливать игру, дожидаясь починки оборудования, либо продолжать играть, понимая, что все решения в это время будут исключительно на усмотрение арбитра без возможности пересмотра эпизодов постфактум, как в итоге сделали.
В конце концов, ну не мог же Безбородов не знать, что смотреть видеоповторна тему жёлтой/красной карточки после отбитого Игорем Акинфеевым пенальти было нельзя? И уж тем более из-за этого повторять удар с точки. А если такие грубейшие ошибки допускают самые опытные арбитры, то что можно сказать об общем уровне судейства в России? Самое смешное, что даже перебить 11-метровый вполне можно было: на повторе хорошо видно, что Константин Кучаев забежал в штрафную раньше удара. Вот только в итоге причина для этого была избрана судьёй неправильная, так как он дал команду переиграть всё, что случилось после ошибочной (как арбитру показалось после видеоповтора) жёлтой карточки.
После матча Безбородов влип в ещё одну неприятную историю с ответом на вопрос журналиста: «Ты что, глухой?». Но тут важен контекст: на первую просьбу прокомментировать игру Владислав недвусмысленно отказался, но корреспондент словно не заметил этого и всё равно продолжил задавать вопросы, на что взвинченный судья (это и не удивительно, учитывая всё произошедшее) ответил жёстче. В общем, в этой ситуации оба оказались «хороши».
По-хорошему, было бы не лишним перенять опыт других видов спорта, где арбитры объясняют своё решение или хотя бы озвучивают его в микрофон по ходу матча. И не стоит говорить, что это прерогатива только Северной Америки, в КХЛ, например, применяется вполне удачно не первый сезон. А уж в нашем футболе, где судейских скандалов выше крыши, подобный подход тем более имеет смысл.
Вот только получается, что все сейчас обалдевают от пяти пенальти и трёх удалений, хотя всё это могло быть лишь рядом спорных эпизодов. Но вопиюще грубая ошибка с взаимодействием с ВАР и последующими действиями ставит под вопрос профессионализм и банальное знание правил игры всех судей в РПЛ.