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Фанатов «Балтики» облили зелёнкой в центре Москвы. Кто стоит за хулиганской выходкой?

Накануне 2-го тура матча РПЛ между «Спартаком» и клубом из Калининграда напали на болельщиков гостевого клуба.
Фанатов «Балтики» облили зелёнкой в центре Москвы. Кто стоит за хулиганской выходкой?
31 июля 2023 18:30
автор: Андрей Тупиков
автор фото: ФК «Балтика»

Накануне игры столичного и калининградского клубов болельщиков «Балтики», которые приехали поддержать команду в матче 2-го тура Мир РПЛ со «Спартаком», облили зелёнкой около пятизвёздочного отеля Hyatt в Москве. Пострадали как минимум 10 человек. Всё это дело сняли на видео сотрудники Mash. При этом никаких подтверждений о том, что этот хулиганский поступок совершили болельщики «Спартака», нет.

Удивительно, но подобные акции привычнее было видеть в преддверии каких-то крупных политических мероприятий в Европе. В наших же краях было не в моде кидаться краской и пуляться зелёнкой, которая предназначена для лечения ран, и ассоциации с этим лекарством именно такие. Однако крайне не фортануло прибывшим на игру со «Спартаком» людям из самого западного города России.

Вечером чуть более десяти человек заселились в не самый дешёвый по столичным меркам отель Hyatt, после чего, вероятно, хотели совершить прогулку по Москве. Не каждый день выпадает возможность совместить поездку в столицу с посещением футбола и вечерней экскурсией по городу. Но какой-то чудак, учитывая видео с места событий, которое быстро разлетелось по Сети, вылил немаленькое количество зелёной жидкости на несчастных гостей и скрылся. Судя по тому, что после инцидента сразу 10 человек обратились за помощью к медикам, хулиган облил людей не маленькой баночкой с антисептиком, а чуть ли не канистрой.

До первых итогов расследования происшествия по горячим следам высказалась пресс-служба калининградского клуба. «Клуб оказывает содействие нашим болельщикам и находится в тесном контакте с правоохранительными органами. Расследование пока не окончено. Что касается версии о причастности фанатов «Спартака», то подтверждения этому нет. На данном этапе можно строить какие угодно версии, надо дождаться окончания расследования», – сказали в пресс-службе «Балтики».

Начальник пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов был более лаконичен в своих оценках случившегося, прокомментировав эпизод корреспонденту «Советского спорта» так: «Мы не собираемся комментировать эту ситуацию, пусть это делают в МВД, это их работа».

Имеет ли эта ситуация отношение к футболу или кто-то выяснял таким нетривиальным образом личные отношения, надеемся, мы скоро узнаем. Но подобный случай для отечественного футбола в новинку, никогда ранее никого и ничем не обливали. Да, случались фанатские вылазки с рукоприкладством, что особенно было развито в 1990-х и начале 2000-х, но сегодняшняя спокойная ситуация в фанатской среде не располагала к таким случаям, тем более что только вернувшаяся спустя много лет в РПЛ «Балтика» никому особо не мешала и в разборках фанатов замечена не была.

источник: «Советский спорт»
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