«Немного в туалете полежал». Украинский футболист грязно надругался над флагом России

За последние годы в нашей стране уже привыкли к откровенно враждебному отношению украинских спортсменов к российским. Однако даже на фоне этого постоянного напряжения иногда возникают инциденты, переходящие все границы. Одним из таких случаев стал дикий поступок футболиста из Украины, позволившего себе публично надругаться над флагом России.

Игрок заснял всю историю на видео.

«Отправился в мусор»

В феврале 2023 года украинский «Львов» отправился на сборы в Турцию, остановившись в местном отеле. Там-то защитник клуба Алексей Дитятьев и устроил скандальную акцию, решив стянуть флаг России с флагштока возле гостиницы. Футболист записал эту сцену на видео и выложил в социальные сети.

— Совсем скоро ВСУ сделают это во всех оккупированных городах нашей страны. А пока начнём с Турции, — подписал видео футболист.

Видеоролик тут же разлетелся по сети, приведя часть украинской публики в восторг: в комментариях многие хвалили Алексея за его поступок. Некоторые подписчики задались вопросом о том, какой была дальнейшая судьба российского стяга — Дитятьев поспешил дать публичный ответ:

— Немного в туалете полежал у унитаза, после чего отправился в мусор, — написал футболист.

Однако позже Дитятьев, видимо, не смог справиться со свалившимся на него давлением и закрыл комментарии под публикацией. Однако местные СМИ продолжили восторгаться поступком защитника:

— Символам государства-террориста не место в цивилизованном мире. Это доказал защитник «Львова» Алексей Дитятьев, нашедший использование для трёхцветной тряпки, — написали на украинском портале «Sport.24tv».

ФК "Львов"

С подобным положением дел не стали мириться в российских правоохранительных органах. Спустя несколько дней после безумной выходки председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать инцидент. Однако к каким-либо последствиям расследование не привело, тем более что привлечь украинского футболиста к ответственности в сегодняшней ситуации было бы проблематично.

Незадолго до случившегося произошёл не менее громкий скандал с участием российских и украинских футболистов в Турции. В один отель по совпадению заселились игроки ярославского «Шинника» и закарпатского «Миная». Ужиться вместе спортсмены не смогли — в какой-то момент между командами завязалась массовая драка.

Карьера футболиста

Алексей Дитятьев — сын футболиста Алексея Аркадьевича Дитятьева, игравшего в низших лигах. Он привлекался в молодёжную сборную СССР, однако трагически погиб в 1994 году. Тогда будущему игроку «Львова» было 5 лет.

За всю свою карьеру защитник не отметился крупными достижениями на родине. Первым профессиональным клубом игрока стала «Энергия» из Новой Каховки, после чего его пригласили в «Крымтеплицу». В сезоне-2012/13 Дитятьев стал капитаном коллектива, однако тогда же команда прекратила своё существование.

ФК "Краковия"

С этого момента начались скитания защитника. Футболист сменил целый ряд украинских команд, после чего отправился в польскую «Краковию», где провёл 5 лет и выиграл местный кубок. Транзитом через казахстанский «Аксу» игрок вернулся на родину и подписал контракт с «Львовом» в этом году.