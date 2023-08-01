Обновлённый «паровоз» даст жару. Молодёжь «Локомотива» уже приносит результат

«Железнодорожники» классно начали сезон – две победы и ничья. И хотя на острие клуба выходит 34-летний Артём Дзюба, обвинить Михаила Галактионова в том, что он делает ставку только на опытный бойцов точно нельзя. Посмотрите, кто организовал первый же мяч москвичей в сезоне: Сергей Пиняев у бровки удачно поборолся за мяч с защитником «Рубина», заметно превосходящем юного форварда в габаритах, и грамотно отдал на линию штрафной НаируТикнизяну, вовремя подключившемуся к атаке.

Можно было бы подумать, что это только разовая акция, но в следующих матчах парни продолжили зажигать. Тикнизян забил победный мяч в кубковой встрече в ворота «Урала». Причём молодой наставник «железнодорожников» снова приятно удивил: помимо модного нынче прессинга на чужой половине поля, который привёл к перехвату мяча, использовал неожиданное подключение одного из подопечных вперёд: кто вообще ожидал увидеть крайнего защитника на месте центрфорвада? Наир разобрался очень технично: в одно касание поймал мяч на неудобной высоте, переправив точно в угол ворот.

Но больше всего досталось «Факелу» в последнем на данный момент туре РПЛ. Догадайтесь, на чьём счету победный мяч? Снова Тикнизян. На этот раз он оказался в нужном месте в нужное время на подборе после неудачного штрафного. В ситуации с третьим голом снова всё в свои руки взяла молодёжь – как же шикарно убежали в стремительную контратаку Пиняев и Максим Глушенков. Сергей запустил дальним забросом в прорыв партнёра, а сам на всех порах полетел открываться в штрафную. Глушенков всё сделал просто идеально, собрал на себя внимание защитников и вывел 18-летнего нападающего на ударную позицию, откуда оставалось просто покатить мяч в угол ворот. Думаете, Тикнизян ушёл в тень? Как бы не так. 24-летние Дмитрий Рубчинский и Глушенков разогнали после перехвата очередную контратаку и убежали три в одного.

Источник фото: РИА Новости

Обратите внимание, насколько классное взаимопонимание у свежеиспечённых лидеров «Локомотива», которым нет и 25 лет. Это по-настоящему новое поколение не только москвичей, но и всего нашего футбола. В России главные тренеры обычно не очень любят доверять молодым игрокам, так как от них требуется результат, поэтому вроде бы надёжнее поставить опытного футболиста. И на этом фоне выгодно отличается Галактионов, которому не нужны дорогущие бразильцы, а достаточно куда более приземлённых вариантов, с которыми он и рад поработать. Возможно, на это наложил отпечаток (в хорошем смысле слова) многолетний опыт работы в академии московского «Динамо», молодёжных и юношеских сборных России.

Галактионов ставит современный футбол: поставил реактивный выход в контратаки, где каждый футболист знает, куда ему бежать и как открываться, грамотно растягивает оборону оппонентов, активно задействуя фланги, поставил впечатляющий по меркам РПЛ контрпрессинг, доверяет молодёжи. Еще стоит отметить актуальную и модную тенденцию –крайние защитники по-разному подключаются вперёд. У Тикнизяна много свободы, поэтому он часто оказывается у чужих ворот неожиданно для соперников, а Илья Самошников намного реже подключается к атакам.

Источник фото: ФК "Локомотив"

Хотя, конечно, не обходится и без негативных моментов. Создаётся впечатление, что Галактионов слишком сильно делает акцент на игру на чужой половине поля, из-за чего страдает оборона, да и над контролем мяча стоит поработать. Хотя юный Артём Карпукас отлично смотрится рядом с опытным Дмитрием Бариновым в опорной зоне, поэтому наладить игру и в этом аспекте тоже вполне реально.Иногда также складывается ощущение, что молодёжь «Локомотива» иногда излишне спешит, что приводит к потерям.

В целом «Локомотив» на старте сезона оставляет очень приятное впечатление, выставляя на первые роли молодых футболистов. Для нашего футбола это неожиданно, а потому и ценно вдвойне. Подобные тенденции были заметны и в прошлом сезоне, но именно сейчас Галактионов выводит своих подопечных на новый уровень.