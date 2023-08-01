ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Обновлённый «паровоз» даст жару. Молодёжь «Локомотива» уже приносит результат

В составе железнодорожников на первые роли выходят молодые футболисты – Пиняев, Тикнизян, Глушенков, Карпукас.
Обновлённый «паровоз» даст жару. Молодёжь «Локомотива» уже приносит результат
01 августа 2023 13:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: ФК "Локомотив"

«Железнодорожники» классно начали сезон – две победы и ничья. И хотя на острие клуба выходит 34-летний Артём Дзюба, обвинить Михаила Галактионова в том, что он делает ставку только на опытный бойцов точно нельзя. Посмотрите, кто организовал первый же мяч москвичей в сезоне: Сергей Пиняев у бровки удачно поборолся за мяч с защитником «Рубина», заметно превосходящем юного форварда в габаритах, и грамотно отдал на линию штрафной НаируТикнизяну, вовремя подключившемуся к атаке.

Можно было бы подумать, что это только разовая акция, но в следующих матчах парни продолжили зажигать. Тикнизян забил победный мяч в кубковой встрече в ворота «Урала». Причём молодой наставник «железнодорожников» снова приятно удивил: помимо модного нынче прессинга на чужой половине поля, который привёл к перехвату мяча, использовал неожиданное подключение одного из подопечных вперёд: кто вообще ожидал увидеть крайнего защитника на месте центрфорвада? Наир разобрался очень технично: в одно касание поймал мяч на неудобной высоте, переправив точно в угол ворот.

Но больше всего досталось «Факелу» в последнем на данный момент туре РПЛ. Догадайтесь, на чьём счету победный мяч? Снова Тикнизян. На этот раз он оказался в нужном месте в нужное время на подборе после неудачного штрафного. В ситуации с третьим голом снова всё в свои руки взяла молодёжь – как же шикарно убежали в стремительную контратаку Пиняев и Максим Глушенков. Сергей запустил дальним забросом в прорыв партнёра, а сам на всех порах полетел открываться в штрафную. Глушенков всё сделал просто идеально, собрал на себя внимание защитников и вывел 18-летнего нападающего на ударную позицию, откуда оставалось просто покатить мяч в угол ворот. Думаете, Тикнизян ушёл в тень? Как бы не так. 24-летние Дмитрий Рубчинский и Глушенков разогнали после перехвата очередную контратаку и убежали три в одного.

Источник фото: РИА Новости

Обратите внимание, насколько классное взаимопонимание у свежеиспечённых лидеров «Локомотива», которым нет и 25 лет. Это по-настоящему новое поколение не только москвичей, но и всего нашего футбола. В России главные тренеры обычно не очень любят доверять молодым игрокам, так как от них требуется результат, поэтому вроде бы надёжнее поставить опытного футболиста. И на этом фоне выгодно отличается Галактионов, которому не нужны дорогущие бразильцы, а достаточно куда более приземлённых вариантов, с которыми он и рад поработать. Возможно, на это наложил отпечаток (в хорошем смысле слова) многолетний опыт работы в академии московского «Динамо», молодёжных и юношеских сборных России.

Галактионов ставит современный футбол: поставил реактивный выход в контратаки, где каждый футболист знает, куда ему бежать и как открываться, грамотно растягивает оборону оппонентов, активно задействуя фланги, поставил впечатляющий по меркам РПЛ контрпрессинг, доверяет молодёжи. Еще стоит отметить актуальную и модную тенденцию –крайние защитники по-разному подключаются вперёд. У Тикнизяна много свободы, поэтому он часто оказывается у чужих ворот неожиданно для соперников, а Илья Самошников намного реже подключается к атакам.

Источник фото: ФК "Локомотив"

Хотя, конечно, не обходится и без негативных моментов. Создаётся впечатление, что Галактионов слишком сильно делает акцент на игру на чужой половине поля, из-за чего страдает оборона, да и над контролем мяча стоит поработать. Хотя юный Артём Карпукас отлично смотрится рядом с опытным Дмитрием Бариновым в опорной зоне, поэтому наладить игру и в этом аспекте тоже вполне реально.Иногда также складывается ощущение, что молодёжь «Локомотива» иногда излишне спешит, что приводит к потерям.

В целом «Локомотив» на старте сезона оставляет очень приятное впечатление, выставляя на первые роли молодых футболистов. Для нашего футбола это неожиданно, а потому и ценно вдвойне. Подобные тенденции были заметны и в прошлом сезоне, но именно сейчас Галактионов выводит своих подопечных на новый уровень.

источник: «Советский спорт»
Здесь футбол не любят, тут им живут. Почему стоит потратить сутки ради поездки на матч «Ростова»
Здесь футбол не любят, тут им живут. Почему стоит потратить сутки ради поездки на матч «Ростова»
Роуд-муви журналиста «Советского спорта» о путешествии на главный матч 2-го тура РПЛ.
01.08.2023 11:30
Футбол
автор: Никита Плохих
Промес сделал оба гола в ворота «Балтики»! «Спартак» выигрывает во всех матчах сезона
Промес сделал оба гола в ворота «Балтики»! «Спартак» выигрывает во всех матчах сезона
«Спартак» без проблем обыграл гостей из Калининграда.
31.07.2023 21:43
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Фанатов «Балтики» облили зелёнкой в центре Москвы. Кто стоит за хулиганской выходкой?
Фанатов «Балтики» облили зелёнкой в центре Москвы. Кто стоит за хулиганской выходкой?
Накануне 2-го тура матча РПЛ между «Спартаком» и клубом из Калининграда напали на болельщиков гостевого клуба.
31.07.2023 18:30
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Данил Глебов: каждый нормальный футболист в России хочет в Европу
Данил Глебов: каждый нормальный футболист в России хочет в Европу
Капитан «Ростова» отметил, что его команда должна была побеждать в матче с «Зенитом».
31.07.2023 12:30
Футбол
автор: Никита Плохих
Грозный Безбородов. Грубейшие ошибки судьи матча «Ахмат» — ЦСКА привели к скандалу
Грозный Безбородов. Грубейшие ошибки судьи матча «Ахмат» — ЦСКА привели к скандалу
В матче в Грозном, несмотря на пять голов, на первый план вышел арбитр Владислав Безбородов.
31.07.2023 11:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
«Динамо» «возят», но они крепчают. Как Личка через поражения строит топ-клуб
«Динамо» «возят», но они крепчают. Как Личка через поражения строит топ-клуб
Еще в начале было понятно: тренеру нужно время, чтобы прощупать идеальные варианты.
31.07.2023 09:30
Футбол
автор: Сергей Чиков
Судейский скандал в Грозном. Безбородов нарушил регламент ВАР?
Судейский скандал в Грозном. Безбородов нарушил регламент ВАР?
Главный судья превратил матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА в парад ошибок и одиннадцатиметровых.
30.07.2023 22:26
Футбол
автор: Андрей Тупиков
В сантиметрах от «сухого листа». Грубая ошибка Заболотного испортила игру сочинцам
В сантиметрах от «сухого листа». Грубая ошибка Заболотного испортила игру сочинцам
«Краснодар» в рамках южного дерби обыграл команду Дмитрия Хохлова и стал единоличным лидером РПЛ.
30.07.2023 22:19
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Песьяков: «Ростов» не заслуживал поражения. У «Зенита» было полтора момента
Песьяков: «Ростов» не заслуживал поражения. У «Зенита» было полтора момента
Голкипер «Ростова» и сборной России подвёл итоги ничейного матча с питерским клубом.
30.07.2023 11:30
Футбол
автор: Никита Плохих
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.