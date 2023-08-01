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Ультрас напали на друга Месси после его прощального матча. Угрожали прострелить ноги

Фанаты не простили Диего Годину поражение.
Ультрас напали на друга Месси после его прощального матча. Угрожали прострелить ноги
01 августа 2023 16:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: ФК "Велес Сарсфилд"

Прощальный матч легендарного уругвайского защитника Диего Година был омрачён вспышкой насилия после того, как его команда «Велес Сарсфилд» проиграла «Уракану» в прошедшие выходные. Это вызвало негодование и целый шквал претензий некоторых фанатов аргентинского клуба. В ходе инцидента футболисты «Велеса» подверглись нападению оголтелой толпы, к тому же им угрожали огнестрельным оружием.

В то время, когда команда возвращалась в тренировочный лагерь на стадион «Вилла Олимпика» уже после окончания матча очередного тура местного первенства, к ним начали приставать ультрас-группы собственных болельщиков. Далее ситуация совсем вышла из-под контроля, когда некоторым футболистам устроили натуральную засаду.

Мы прибыли на стадион, чтобы забрать наши машины и отправиться домой. Вышли, когда уже совсем стемнело. В этот момент автомобили фанатской группировки «Барра Брава» поравнялись с нами. Их было не меньше пяти-шести штук. Они дважды ударили меня по лицу, сильно схватив за одежду. Я был слишком напуган, а мои товарищи по команде не хотели возвращаться домой, опасаясь, что за ними будут следить. Они даже сказали одному из футболистов: «Выходи из машины, или мы прострелим тебе ноги», — рассказал 17-летний форвард «Велеса» Джанлука Престианни в интервью ESPN, добавив, что инцидент заставляет его пересмотреть решение о том, чтобы остаться в клубе.

Источник фото: ФК "Велис Сарсфилд"

Угрозу в свой адрес получил и бывший защитник «Бока Хуниорс» Леонардо Хара: «Они перекрыли мне дорогу, хотели, чтобы я вышел, и сказали, что собираются прострелить мне ноги».

Нападающий Сантьяго Кастро и защитник Франсиско Ортега также подверглись нападению и угрозам в свой адрес.

Источник фото: Getty Images

Пресс-служба «Велес Сарсфилд» быстро выпустила сообщение с осуждением произошедшего на сайте команды. «Велес» сожалеет и решительно отвергает пугающую ситуацию, в которую вчера вечером оказались вовлечены некоторые игроки нашей команды в окрестностях виллы Олимпика», говорится в заявлении клуба.

Аргентинские СМИ сообщили, что игроки решили не подавать жалобу в полицию, но были вызваны в местное отделение полиции для дачи показаний, а тренер Себастьян Мендес сообщил руководству, что команда не вернётся к тренировкам, пока не будет гарантирована безопасность.

Одержав лишь пять побед в 27 матчах, «Велес Сарсфилд» занимает только 25-е место после поражения в последнем туре аргентинской лиги. И находится в считаных очках от последней строчки. Диего Годин, известный своей дружбой с Лионелем Месси, перешёл в «Велес» в сезоне-2022/2023, сыграв за команду всего один полноценный сезон, после чего принял решение закончить с большим футболом. Покидая поле после финального свистка, защитник не сдержал слёз.

Источник фото: Getty Images

«Это слезы радости от карьеры, которая была полна успехов и поражений. Поражений было больше, чем успехов, но при этом было много жертв. Я всегда отдавал все силы ради партнёров по команде, ради моих клубов и моих близких. Всегда с уважением относился к партнёрам и соперникам. Сейчас я думаю о своей семье, которая помогла мне оказаться здесь. Я хотел уйти вот так – здоровым. Это может удивить, но я уже некоторое время думал об уходе из футбола. Теперь у меня другие приоритеты. Моя семья живёт в Уругвае, недавно я стал папой. Хочу отдохнуть и получить удовольствие от других вещей, оставив хорошее впечатление своей игрой», – сказал Годин после матча.

источник: «Советский спорт»
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