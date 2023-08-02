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«В матче с «Зенитом» хорошо показал себя вратарь Яшин»

«Советский спорт» вместе с НЭБ и Яндексом изобрели Машину Времени.
«В матче с «Зенитом» хорошо показал себя вратарь Яшин»
02 августа 2023 10:30
автор: Евгений Слюсаренко
автор фото: "Советский спорт"

Уже сегодня с утра в истории отечественного спорта случится тихая революция. Национальная электронная библиотека (НЭБ), Яндекс и «Советский спорт» запускают совместный проект — интеллектуальный поиск по всем выпускам нашей газеты за 100 с лишним лет. Более 24 000 номеров уже доступны в сервисе «Поиск по архивам» по ссылке: https://ya.ru/archive/sovsport.

Если говорить простыми словами, что это всё значит для любителей/болельщиков/фанатов нашего спорта? Очень просто: теперь одним кликом легко узнать – когда, сколько раз и что именно писала главная спортивная газета страны о любом человеке или событии с 1922 года и по сегодняшний день. Фактически это Машина Времени, которая поможет быстро оказаться в любом месте прошлого – например, на одном из первых матчей Льва Яшина.

Не верите? Ну, давайте попробуем.

Забиваем по указанному URL-адресу «Яшин», ходим по страничкам – и находим легендарное. Газетный номер от 23 марта 1950 года. Клубы готовятся к старту футбольного сезона, в том числе действующие чемпионы СССР динамовцы Москвы. Сборы проходят в абхазских Гаграх, где находятся практически все клубы Класса А. Обычный тренировочный матч между «Динамо» и ленинградским «Зенитом», закончившийся победой москвичей — 2:1. Состав был экспериментальный, и в воротах команды стоял новичок. Спецкор нашей газеты даже посвятил ему несколько слов: «Хорошо показал себя вратарь Яшин».

"Советский спорт"

Представляете: мы с вами нашли первое публичное упоминание лучшего вратаря в истории мирового футбола!

(Кстати, второе упоминание — та же весна 1950 года, и 20-летний Лев Иванович вместе с командой подписывает коллективное письмо с призывом о запрещении ядерного оружия).

Не будем портить вам дальнейший кайф — например, найти подробности детского турнира, где лучшим бомбардиром стал 15-летний Саша Овечкин. Или узнать, что говорили тренеры про девятиклассника Владика Третьяка. Ой, а угадайте, под какой фамилией впервые появился в печати легенда «Спартака» Фёдор Черенков?

"Советский спорт"

Даже главный редактор не утерпел и воспользовался служебным положением, чтобы ещё до официального релиза найти свою первую заметку в «Советском спорте» – и нашёл! Это был июль 1997 года, интервью студента журфака МГУ с главным тренером сборной России по… (послали так послали стажёра) спортивной акробатике.

В прошлом, юбилейном для нашего издания году весь архив «Советского спорта», хранящийся в Российской государственной библиотеке, был отсканирован и выложен в открытом доступе на портале НЭБ по адресу: https://rusneb.ru/collections/1295_sovetskiy_sport. Даже в таком виде архив газеты вызвал огромный читательский интерес и уже был отмечен несколькими наградами профессионального сообщества. Теперь же пользователям стал доступен именной поиск по всему массиву номеров – и это настоящий прорыв. Переоценить значение этого проекта для историков, журналистов и всех любителей спорта невозможно.

Перефразируя известный поисковый интернет-мем, «Совспорт» вам в помощь!

источник: «Советский спорт»
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