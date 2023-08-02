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«Я не хотел этого». Марсело нанёс жуткую травму сопернику и плакал на поле

Шокирующий эпизод произошёл в матче плей-офф Кубка Либертадорес.
«Я не хотел этого». Марсело нанёс жуткую травму сопернику и плакал на поле
02 августа 2023 11:30
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

Встреча в рамках 1/8 финала главного клубного турнира Южной Америки между «Архентинос Хуниорс» и бразильским «Флуминенсе» запомнится болельщикам не благодаря голам и опасным моментам — в этом плане игра получилась вполне рядовой. На трибунах на этот раз всё было тоже довольно спокойно. Так что этот матч вполне мог уже буквально через день остаться сухой строчкой в разделе статистики, если бы ни инцидент, произошедший во втором тайме.

Экс-капитан мадридского «Реала» Марсело, выступающий сейчас за «Флуминенсе», грубо «въехал» в ногу игроку соперника Лусиано Санчесу. Вообще, бразилец известен как довольно жёсткий игрок — в матчах чемпионата Испании оппоненты порой всерьёз опасались вступать с ним в единоборство. Но на этот раз Марсело сразу же понял, что произошло и пришёл в ужас от содеянного. Колено Санчеса в этот момент представляло страшное зрелище — оно буквально вывернулось в сторону. В большинстве лиг мира подобные эпизоды считаются шок-контентом и не рекомендованы к показу крупным планом. Немедленное удаление после этого казалось явно недостаточной мерой и, возможно, заставило пожалеть о том, что у судей нет карточек другого цвета, подразумевающих автоматическую дисквалификацию на несколько месяцев.

Getty Images

В результате Марсело покидал поле в слезах — таких последствий он явно не ожидал. А после завершения игры посредством соцсетей обратился к пострадавшему.

«Это был сложный момент для меня. Я пошёл в борьбу и случайно травмировал коллегу. Поверьте, я не хотел этого. Лусиано, выздоравливай скорее и прости за то, что так получилось», - написал он.

Санчес же же незамедлительно был доставлен в медицинское учреждение. По результатам предварительного обследования ему придётся провести вне футбола около года. О завершении карьеры речь пока не идёт — ответ об окончательных сроках восстановления будет получен после более углублённых исследований, которые Санчесу предстоит пройти в ближайшее время.

Соцсети Марсело

Судьбу Марсело же теперь предстоит решать дисциплинарным органам КОНМЕБОЛ. Раскаяние и уверения в отсутствии злого умысла, несомненно сыграют ему на пользу при разбирательстве, но степень грубости нарушения от этого ничуть не уменьшится. Могут припомнить Марсело и прежние «подвиги» подобного характера времён выступлений в Европе. Так что если звезда «Реала» образца недавнего прошлого больше не сыграет в нынешнем розыгрыше Кубка Либертадорес, этому вряд ли стоит сильно удивляться.

источник: «Советский спорт»
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