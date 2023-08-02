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3 удара в створ против «Нижнего» и «Ростова». В «Зените» больше некому забивать?

Сине-бело-голубые выигрывают только за счёт Кассьерры и удачи, так как в атаке мысль пока просто отсутствует.
3 удара в створ против «Нижнего» и «Ростова». В «Зените» больше некому забивать?
02 августа 2023 12:30
автор: Юрий Усынин
автор фото: ФК "Зенит"

Если посмотреть на результаты чемпиона России, то может показаться, что у него всё очень хорошо – две победы, ничья плюс выигранный Суперкубок. Вот только если приглядеться к матчам, то сразу становится заметно, с каким невероятным трудом «Зениту» удаётся создавать хоть что-то приличное у чужих ворот. Статистика это впечатление только подкрепляет: в матчах Премьер-лиги против «Пари НН» и «Ростова» только три удара в створ ворот, причём все на счету одного только Матео Кассьерры, а в Суперкубке вообще не было ни одного.

Первое напоминающее хоть какую-то остроту действие в Суперкубке России «Зенит» создал на 70-й минуте. Да и то лишь после того, как один из футболистов ЦСКА получил повреждение, благодаря чему открытым в штрафной остался… Малком. Да, тогда он ещё был в составе питерцев. Но тот блёклый матч в исполнении сине-бело-голубых можно было списать на силу соперника и статус первого официального поединка сезона, когда ещё все только втягиваются в игровой ритм.

В первом туре с «Пари НН» вышедшие в старте Александр Ерохин и Андрей Мостовой, грубо говоря, провалились, так как их просто-напросто не было видно на поле. Да и вообще питерцы смогли показать хоть что-то удобоваримое только во втором тайме, когда соперник остался в меньшинстве. В следующем матче чемпионата России с «Ростовом» Ерохин исправился и оказался намного полезнее, а вот в роли теней выступили получившие свой шанс в основе Зелимхан Бакаев с Густаво Мантуаном.

Источник фото: РИА Новости

Теперь собственные впечатления закрепим цифрами: в первом туре в Нижнем Новгороде «Зенит» сподобился только на 0,81 ожидаемый гол (xG), причём это оказался третий с конца результат среди всех клубов. Хуже сыграли только как раз соперник команды «Пари НН» (0,29) и «Балтика» (0,7). Во втором туре РПЛ «Зенит» снова оказался ни о чём – 0,82 ожидаемых мяча, только на этот раз это уже четвёртое место с конца (у «Урала» – 0,38, «Пари НН» – 0,66, «Сочи» – 0,56). Вроде бы прогресс, но такое описание ситуации выглядит больше как издёвка. У кого-то ещё остались сомнения, что пока результаты «Зенита» остаются на уровне только благодаря удаче и успешным действиям отдельных футболистов? Хотя даже правильнее сказать одного игрока.

Во всех прошедших матчах только Кассьерра пытался как-то осмысленно обострять ситуацию, продвигать мяч, врываться с ним в штрафную и искать партнёров в более выгодных позициях. Собственно, он и оказался вознаграждён: все три удара в створ в прошедших встречах на его счету, причём каждый оказывался результативным. При этом «Зенит» не может жаловаться на слабость атакующего потенциала, так как подбор игроков по меркам Премьер-лиги у него очень серьёзный.

Источник фото: РИА Новости

В прошлом сезоне РПЛ Малком выдал 23+7 по системе «гол плюс пас», которые нужно было компенсировать усилиями остальных футболистов. Это представлялось им вполне по силам. А в итоге один только Матео старается, а чем заняты все остальные? Если они не знают, что делают на поле, то почему Сергей Семак или его помощники не объяснят подопечным? Отмазки на несыгранность тоже не принимаются, ведь новичков в группе атаки нет.

Против «Ахмата» в кубковой встрече были видны определённые зачатки того, как питерцы могут строить игру на чужой трети поля, но ведь уже в следующем матче против более серьёзного оппонента, «Ростова», всё это куда-то подевалось. Если игроки оказались просто плохо готовы к старту чемпионата, то тут снова вопросы к тренерскому штабу.

Источник фото: РИА Новости

Что можно сделать в такой ситуации? Проще всего – попросить купить нового крутого бразильца в атаку. Но если не идти по лёгкому пути, то надо начинать работать. Сперва довести до автоматизма взаимодействия футболистов в тех или иных игровых моментах, которые возникают в матчах у чужих ворот. Параллельно подтянуть уровень физической подготовки. Ну и заодно придумать, как встряхнуть игроков, которые могли расслабиться, учитывая доминирование «Зенита» на внутренней арене в последние годы. Ну и ни в коем случае не пускать на самотёк ситуацию.

источник: «Советский спорт»
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