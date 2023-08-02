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Ямайка выбила Бразилию с чемпионата мира по футболу. Деньги на перелёт собрали фанаты

Вопрос об участии команды Лорна Дональдсона в главном турнире четырёхлетия решился в последний момент.
Ямайка выбила Бразилию с чемпионата мира по футболу. Деньги на перелёт собрали фанаты
02 августа 2023 19:30
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

Попадание в финальную стадию женского чемпионата мира стало огромной радостью для не избалованной большими футбольными победами Ямайки. Но чиновники национальной федерации этого успеха явно не разделяли. Организация и без того находится в глубокой долговой яме, о чём неоднократно заявляли те, кто хоть как-то знаком с ситуацией — а тут ещё предстояло отправлять группу более тридцати человек на другой конец земного шара — Австралию и Новую Зеландию, притом с неясными перспективами. Призовые за участие в групповом раунде, даже если не заплатить игрокам и тренерам ни цента, вряд ли бы решили давно возникшие проблемы. Поэтому ямайским футбольным чиновникам было над чем крепко призадуматься. И в итоге они, по сути, самоустранились от решения проблемы. Помощь пришла внезапно, причём, откуда не ждали.

СПАСИБО, МАМА

За дело взялась мама одной из футболисток — Гаваны Солаун — решившая помочь исполнить мечту дочери и её подруг. На одном из краудфандинговых сайтов она запустила сбор средств на организацию поездки команды на чемпионат мира. Когда полученная от интернет-пользователей сумма достигла 50 тысяч долларов, стало ясно — цель близка. Те, кто не мог помочь сам, рассылали сообщения знакомым. И в итоге аккурат к моменту, когда нужно было принимать окончательное решение, необходимые средства были получены.

Источник фото: Getty Images

ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ СРЕДСТВА

Подобный способ решения проблемы не в новинку для небогатой Ямайки. В своё время так же были собраны средства для отправки бобслеистов на Олимпийские игры. Но их выступление в итоге лучше всего соответствовало старому лозунгу «Главное — не победа, а участие». Ничего, кроме экзотики в бобслейный турнир они тогда не привнесли.

Футболистки же решили оправдать оказанное доверие и заботу по полной программе. За весь групповой турнир они забили всего один мяч, но при этом не пропустили ни разу. А в решающем матче за выход в плей-офф остановили самих бразильянок, которые в итоге отправляются домой.

Источник фото: Getty Images

Какой шквал критики ожидает южноамериканок на родине — можно только представить, а заодно и посочувствовать девушкам. Фантастический же путь сборной Ямайки продолжится матчем 1/8 финала, где их соперницами с большой вероятностью могут стать колумбийки. Так что, возможно, это ещё не конец карибской сказки про материнскую любовь, помощь друзей и чудеса, которые иногда всё же случаются в футболе.

источник: «Советский спорт»
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