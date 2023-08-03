ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Крокодил съел костариканского футболиста. Несчастному никто не пришёл на помощь

Альберто Лопес Ортис из клуба «Депортиво Рио Каньяс» погиб во время отдыха на реке.
Крокодил съел костариканского футболиста. Несчастному никто не пришёл на помощь
03 августа 2023 22:30
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

Британские спортивные издания сообщили о том, что костариканского футболиста любительской команды «Депортиво Рио Каньяс» Хесуса Альберто Лопеса Ортиса атаковал крокодил, после чего спортсмен скончался на 30-м году жизни. Трагедия произошла в реке Каньяс в провинции Гуанакасте. Полиции пришлось застрелить крокодила, чтобы достать тело футболиста.

История спорта знает немало подобных случаев, когда люди вне тренировочного процесса, находясь в отпуске, попадают в ленту полицейских сводок. Но случай костариканца Ортиса выходит из ряда вон, потому что сложно себе представить, как, плавая в каком-то местном водоёме, можно не знать о том, что тот кишит аллигаторами. Хесусу Альберто откровенно не повезло. Он не смог уплыть от животного, было слишком поздно.

Интересно, что, по версии местных жителей, после случившегося инцидента они преследовали рептилию на своих каноэ, однако эта погоня не увенчалась успехом. В итоге крокодила застрелили стражи правопорядка провинции Гуанакасте.

Источник фото: Jam Press

В клубной пресс-службе сообщили, что на прощание с футболистом пришли около тысячи человек.

— Это очень сложный день для всех. Мы будем помнить тебя как тренера, футболиста, а также как отца. Ты всегда будешь в наших сердцах. «Лети высоко, друг», — говорится в заявлении «Депортиво Рио Каньяс».

Лопес был футболистом любительской команды «Депортиво Рио Каньяс», а также отцом двоих детей в возрасте восьми и трёх лет. Его семья обратилась к общественности с просьбой помочь оплатить расходы на похороны игрока, в то время как менеджер его команды Луис Карлос Монтес также организовал собственный сбор средств.

Источник фото: Jam Press

Около шести лет назад похожий случай случился в Мозамбике. Тогда крокодил напал на африканского футболиста во время тренировочной пробежки по берегу реки Замбези. Тогда жертвой рептилии стал совсем юный по спортивным меркам 19-летний Эстевао Альберто Джино, выступавший за местный клуб с легендарным бразильским именем «Атлетико Минейро» из местного города Тете.

В том случае, по словам менеджера команды, крокодил внезапно вылез из воды, схватил Джино поперек туловища и утащил его в водоём. Два друга футболиста, которые были с ним на пробежке, слышали его крики, но они были так напуганы, что ничего не смогли сделать. По их словам, крокодил был около пяти метров в длину.

источник: «Советский спорт»
«Ты – глупая маленькая девочка». Александр Григорян нагрубил журналистке
«Ты – глупая маленькая девочка». Александр Григорян нагрубил журналистке
Главный тренер «Кубани» вышел из себя после вопроса о возможной отставке.
03.08.2023 21:33
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Андрей Червиченко: чемпионство «Спартака» — бред сивой кобылы
Андрей Червиченко: чемпионство «Спартака» — бред сивой кобылы
Бывший президент красно-белых раскритиковал трансферную кампанию клуба и предложил свои варианты для усиления.
03.08.2023 15:00
Футбол
автор: Никита Плохих
«Новые русские». Получение российских паспортов легионерами РПЛ становится трендом
«Новые русские». Получение российских паспортов легионерами РПЛ становится трендом
Клубы элитного дивизиона активно лоббируют приобретение гражданства нашей страны иностранцами.
03.08.2023 12:00
Футбол
автор: Никита Плохих
Ямайка выбила Бразилию с чемпионата мира по футболу. Деньги на перелёт собрали фанаты
Ямайка выбила Бразилию с чемпионата мира по футболу. Деньги на перелёт собрали фанаты
Вопрос об участии команды Лорна Дональдсона в главном турнире четырёхлетия решился в последний момент.
02.08.2023 19:30
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Буффон ушёл из футбола. На этот раз официально
Буффон ушёл из футбола. На этот раз официально
Легендарный итальянский голкипер объявил о завершении карьеры.
02.08.2023 17:59
Футбол
автор: Андрей Тупиков
3 удара в створ против «Нижнего» и «Ростова». В «Зените» больше некому забивать?
3 удара в створ против «Нижнего» и «Ростова». В «Зените» больше некому забивать?
Сине-бело-голубые выигрывают только за счёт Кассьерры и удачи, так как в атаке мысль пока просто отсутствует.
02.08.2023 12:30
Футбол
автор: Юрий Усынин
«Я не хотел этого». Марсело нанёс жуткую травму сопернику и плакал на поле
«Я не хотел этого». Марсело нанёс жуткую травму сопернику и плакал на поле
Шокирующий эпизод произошёл в матче плей-офф Кубка Либертадорес.
02.08.2023 11:30
Футбол
автор: Владимир Лазарев
«В матче с «Зенитом» хорошо показал себя вратарь Яшин»
«В матче с «Зенитом» хорошо показал себя вратарь Яшин»
«Советский спорт» вместе с НЭБ и Яндексом изобрели Машину Времени.
02.08.2023 10:30
Футбол
автор: Евгений Слюсаренко
Ультрас напали на друга Месси после его прощального матча. Угрожали прострелить ноги
Ультрас напали на друга Месси после его прощального матча. Угрожали прострелить ноги
Фанаты не простили Диего Годину поражение.
01.08.2023 16:00
Футбол
автор: Андрей Тупиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.