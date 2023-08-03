Крокодил съел костариканского футболиста. Несчастному никто не пришёл на помощь

Британские спортивные издания сообщили о том, что костариканского футболиста любительской команды «Депортиво Рио Каньяс» Хесуса Альберто Лопеса Ортиса атаковал крокодил, после чего спортсмен скончался на 30-м году жизни. Трагедия произошла в реке Каньяс в провинции Гуанакасте. Полиции пришлось застрелить крокодила, чтобы достать тело футболиста.

История спорта знает немало подобных случаев, когда люди вне тренировочного процесса, находясь в отпуске, попадают в ленту полицейских сводок. Но случай костариканца Ортиса выходит из ряда вон, потому что сложно себе представить, как, плавая в каком-то местном водоёме, можно не знать о том, что тот кишит аллигаторами. Хесусу Альберто откровенно не повезло. Он не смог уплыть от животного, было слишком поздно.

Интересно, что, по версии местных жителей, после случившегося инцидента они преследовали рептилию на своих каноэ, однако эта погоня не увенчалась успехом. В итоге крокодила застрелили стражи правопорядка провинции Гуанакасте.

Источник фото: Jam Press

В клубной пресс-службе сообщили, что на прощание с футболистом пришли около тысячи человек.

— Это очень сложный день для всех. Мы будем помнить тебя как тренера, футболиста, а также как отца. Ты всегда будешь в наших сердцах. «Лети высоко, друг», — говорится в заявлении «Депортиво Рио Каньяс».

Лопес был футболистом любительской команды «Депортиво Рио Каньяс», а также отцом двоих детей в возрасте восьми и трёх лет. Его семья обратилась к общественности с просьбой помочь оплатить расходы на похороны игрока, в то время как менеджер его команды Луис Карлос Монтес также организовал собственный сбор средств.

Источник фото: Jam Press

Около шести лет назад похожий случай случился в Мозамбике. Тогда крокодил напал на африканского футболиста во время тренировочной пробежки по берегу реки Замбези. Тогда жертвой рептилии стал совсем юный по спортивным меркам 19-летний Эстевао Альберто Джино, выступавший за местный клуб с легендарным бразильским именем «Атлетико Минейро» из местного города Тете.

В том случае, по словам менеджера команды, крокодил внезапно вылез из воды, схватил Джино поперек туловища и утащил его в водоём. Два друга футболиста, которые были с ним на пробежке, слышали его крики, но они были так напуганы, что ничего не смогли сделать. По их словам, крокодил был около пяти метров в длину.