Буффон ушёл из футбола. На этот раз официально

Ну теперь уже точно - Джанлуиджи Буффон официально объявил о завершении карьеры. Эпопея с уходом легенды итальянского и мирового футбола напоминала чем-то постоянные слухи о том, как Килиан Мбаппе ежегодно переходит из стана «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал».

Казалось, что, как и звёздный молодой француз, Буффон никогда не объявит о своём решении и будут подобно хоккейному гению Яромиру Ягру – гонять за какой-нибудь клуб (желательно, за родной) до самой обычной человеческой пенсии.

На прощание, Джанлуиджи написал в соцсетях: «Это всё, друзья! Вы дали мне всё. Я дал вам всё. Мы сделали это вместе».

Наряду с большущей карьерой великого мастера, который уж точно в любых вратарских хит-парадах всех времён будет железно находиться в тройке лучших за всю историю футбола, нужно вспомнить, что Буффона, прежде всего, выделяла невероятная харизма, которая, возможно, даже затмевает его подвиги на футбольном поле. Сама фактура и фигура голкипера наводила страх на нападающей всех мастей. Неважно, кто был напротив него гений обводки или форвард таранного типа, итальянец всегда был стеной. А что такое харизма для вратаря, не даст соврать наш Игорь Акинфеев, перед которым очень часто пасуют даже самые талантливые и грозные забивалы не только российского футбола.

Джанлуиджи родился в спортивной семье. Мама будущей звезды Мария Стелла была местной звездой в толкании ядра, на её счету аж три золотые медали чемпионата Италии. Отец по имени Андриано — также был легкоатлетом, но его любимым снарядом был диск. Две старшие сестры Буффона были игроками волейбольной «Скуадры Адзурры», а родной дядя – баскетболист, немало поиграл за клубы в местном первенстве. Иначе говоря, не стать спортсменом с такой роднёй было невозможно.

Путь в большом футболе Буффон начал там, где впоследствии и закончил – в «Парме». После пяти лет в молодёжной команде, будущую легенду допустили до основного состава. Именно в 1996 году Невио Скалу (успевшего потренировать московский «Спартак» в начале 2000-х) сменил на посту главного тренера Карло Анчелотти. Именно тогда Джанлуиджи занял место основного вратаря родного клуба, которое никому не отдавал более пяти лет. Он бы и не отдал, если бы не переход в туринский «Ювентус».

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Но сначала, тремя годами раннее, «Юве» возглавил всё тот же Анчелотти, у которого за время работы в «Парме» установился отличный контакт с Буффоном. Именно «папа Карло» и перетянул к себе голкипера. Ещё до перехода в туринский клуб, «Джиджи» или как его прозвали местные фанаты «Супермен», успел выиграть свой первый еврокубок - Кубок УЕФА 1998/99. В финале, который «Парма» играла с «Марселем», Буффон оставил свои ворота на замке, а итальянцы разгромили французов со счетом 3:0. Кстати, этот второй по значимости еврокубок так и останется единственным в копилке вратаря.

В начале июля 2001 года «Ювентус» заплатил за переход Буффона невероятные по тем временам 52 миллиона евро. До Буффона, ни один вратарь в мире столько не стоил. Переход Джанлуиджи стал на тот момент самым дорогим для «Ювентуса» за всю историю. Лишь спустя 15 лет, в 2016 году, аргентинец Гонсало Игуаин перебил эту сумму. За «Ювентус» в итоге «Джиджи» будет играть почти 18 лет, за которые выиграет в итальянском футболе всё что только можно – 10 раз он станет чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубков Италии, также на его счету – рекордная сухая серия в Серии А - 934 минуты.

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Но кое-что Буффону за карьеру так и не удалось сделать – три раза итальянский вратарь играл в финалах Лиги Чемпионов, и всякий раз «Юве» в них уступал. Но, как будто взамен этому, у Джанлуиджи есть золотая медаль чемпиона мира по футболу, а также «серебро» Евро-2012. Вполне приличная карьерная компенсация вместо самого серьёзного европейского трофея.

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В итоге можно констатировать, что сегодня из футбола ушёл один из его исторических символов. Люди, увлекающиеся хоть немножко футболом, знают фамилию Буффон. И для нескольких поколений болельщиков его имя фамилия вызывают ассоциации с надёжностью и невероятным умением в прыжке вытащить любой мёртвый мяч. Сложность была не в ударах по воротам, а в том, чтобы пробить ими Джанлуджи Буффона. Нам очень повезло жить в эпоху с такой легендой.