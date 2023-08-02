ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Буффон ушёл из футбола. На этот раз официально

Легендарный итальянский голкипер объявил о завершении карьеры.
Буффон ушёл из футбола. На этот раз официально
02 августа 2023 17:59
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

Ну теперь уже точно - Джанлуиджи Буффон официально объявил о завершении карьеры. Эпопея с уходом легенды итальянского и мирового футбола напоминала чем-то постоянные слухи о том, как Килиан Мбаппе ежегодно переходит из стана «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал».

Казалось, что, как и звёздный молодой француз, Буффон никогда не объявит о своём решении и будут подобно хоккейному гению Яромиру Ягру – гонять за какой-нибудь клуб (желательно, за родной) до самой обычной человеческой пенсии.

На прощание, Джанлуиджи написал в соцсетях: «Это всё, друзья! Вы дали мне всё. Я дал вам всё. Мы сделали это вместе».

Наряду с большущей карьерой великого мастера, который уж точно в любых вратарских хит-парадах всех времён будет железно находиться в тройке лучших за всю историю футбола, нужно вспомнить, что Буффона, прежде всего, выделяла невероятная харизма, которая, возможно, даже затмевает его подвиги на футбольном поле. Сама фактура и фигура голкипера наводила страх на нападающей всех мастей. Неважно, кто был напротив него гений обводки или форвард таранного типа, итальянец всегда был стеной. А что такое харизма для вратаря, не даст соврать наш Игорь Акинфеев, перед которым очень часто пасуют даже самые талантливые и грозные забивалы не только российского футбола.

Джанлуиджи родился в спортивной семье. Мама будущей звезды Мария Стелла была местной звездой в толкании ядра, на её счету аж три золотые медали чемпионата Италии. Отец по имени Андриано — также был легкоатлетом, но его любимым снарядом был диск. Две старшие сестры Буффона были игроками волейбольной «Скуадры Адзурры», а родной дядя – баскетболист, немало поиграл за клубы в местном первенстве. Иначе говоря, не стать спортсменом с такой роднёй было невозможно.

Путь в большом футболе Буффон начал там, где впоследствии и закончил – в «Парме». После пяти лет в молодёжной команде, будущую легенду допустили до основного состава. Именно в 1996 году Невио Скалу (успевшего потренировать московский «Спартак» в начале 2000-х) сменил на посту главного тренера Карло Анчелотти. Именно тогда Джанлуиджи занял место основного вратаря родного клуба, которое никому не отдавал более пяти лет. Он бы и не отдал, если бы не переход в туринский «Ювентус».

Источник фото: Getty Images

Но сначала, тремя годами раннее, «Юве» возглавил всё тот же Анчелотти, у которого за время работы в «Парме» установился отличный контакт с Буффоном. Именно «папа Карло» и перетянул к себе голкипера. Ещё до перехода в туринский клуб, «Джиджи» или как его прозвали местные фанаты «Супермен», успел выиграть свой первый еврокубок - Кубок УЕФА 1998/99. В финале, который «Парма» играла с «Марселем», Буффон оставил свои ворота на замке, а итальянцы разгромили французов со счетом 3:0. Кстати, этот второй по значимости еврокубок так и останется единственным в копилке вратаря.

В начале июля 2001 года «Ювентус» заплатил за переход Буффона невероятные по тем временам 52 миллиона евро. До Буффона, ни один вратарь в мире столько не стоил. Переход Джанлуиджи стал на тот момент самым дорогим для «Ювентуса» за всю историю. Лишь спустя 15 лет, в 2016 году, аргентинец Гонсало Игуаин перебил эту сумму. За «Ювентус» в итоге «Джиджи» будет играть почти 18 лет, за которые выиграет в итальянском футболе всё что только можно – 10 раз он станет чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубков Италии, также на его счету – рекордная сухая серия в Серии А - 934 минуты.

Источник фото: Getty Images

Но кое-что Буффону за карьеру так и не удалось сделать – три раза итальянский вратарь играл в финалах Лиги Чемпионов, и всякий раз «Юве» в них уступал. Но, как будто взамен этому, у Джанлуиджи есть золотая медаль чемпиона мира по футболу, а также «серебро» Евро-2012. Вполне приличная карьерная компенсация вместо самого серьёзного европейского трофея.

Источник фото: Getty Images

В итоге можно констатировать, что сегодня из футбола ушёл один из его исторических символов. Люди, увлекающиеся хоть немножко футболом, знают фамилию Буффон. И для нескольких поколений болельщиков его имя фамилия вызывают ассоциации с надёжностью и невероятным умением в прыжке вытащить любой мёртвый мяч. Сложность была не в ударах по воротам, а в том, чтобы пробить ими Джанлуджи Буффона. Нам очень повезло жить в эпоху с такой легендой.

источник: «Советский спорт»
3 удара в створ против «Нижнего» и «Ростова». В «Зените» больше некому забивать?
3 удара в створ против «Нижнего» и «Ростова». В «Зените» больше некому забивать?
Сине-бело-голубые выигрывают только за счёт Кассьерры и удачи, так как в атаке мысль пока просто отсутствует.
02.08.2023 12:30
Футбол
автор: Юрий Усынин
«Я не хотел этого». Марсело нанёс жуткую травму сопернику и плакал на поле
«Я не хотел этого». Марсело нанёс жуткую травму сопернику и плакал на поле
Шокирующий эпизод произошёл в матче плей-офф Кубка Либертадорес.
02.08.2023 11:30
Футбол
автор: Владимир Лазарев
«В матче с «Зенитом» хорошо показал себя вратарь Яшин»
«В матче с «Зенитом» хорошо показал себя вратарь Яшин»
«Советский спорт» вместе с НЭБ и Яндексом изобрели Машину Времени.
02.08.2023 10:30
Футбол
автор: Евгений Слюсаренко
Ультрас напали на друга Месси после его прощального матча. Угрожали прострелить ноги
Ультрас напали на друга Месси после его прощального матча. Угрожали прострелить ноги
Фанаты не простили Диего Годину поражение.
01.08.2023 16:00
Футбол
автор: Андрей Тупиков
«Немного в туалете полежал». Украинский футболист грязно надругался над флагом России
«Немного в туалете полежал». Украинский футболист грязно надругался над флагом России
Поступок спортсмена активно поддержали на родине.
01.08.2023 14:30
Футбол
автор: Сергей Чиков
Обновлённый «паровоз» даст жару. Молодёжь «Локомотива» уже приносит результат
Обновлённый «паровоз» даст жару. Молодёжь «Локомотива» уже приносит результат
В составе железнодорожников на первые роли выходят молодые футболисты — Пиняев, Тикнизян, Глушенков, Карпукас.
01.08.2023 13:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
Здесь футбол не любят, тут им живут. Почему стоит потратить сутки ради поездки на матч «Ростова»
Здесь футбол не любят, тут им живут. Почему стоит потратить сутки ради поездки на матч «Ростова»
Роуд-муви журналиста «Советского спорта» о путешествии на главный матч 2-го тура РПЛ.
01.08.2023 11:30
Футбол
автор: Никита Плохих
Промес сделал оба гола в ворота «Балтики»! «Спартак» выигрывает во всех матчах сезона
Промес сделал оба гола в ворота «Балтики»! «Спартак» выигрывает во всех матчах сезона
«Спартак» без проблем обыграл гостей из Калининграда.
31.07.2023 21:43
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Фанатов «Балтики» облили зелёнкой в центре Москвы. Кто стоит за хулиганской выходкой?
Фанатов «Балтики» облили зелёнкой в центре Москвы. Кто стоит за хулиганской выходкой?
Накануне 2-го тура матча РПЛ между «Спартаком» и клубом из Калининграда напали на болельщиков гостевого клуба.
31.07.2023 18:30
Футбол
автор: Андрей Тупиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.