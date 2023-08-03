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«Новые русские». Получение российских паспортов легионерами РПЛ становится трендом

Клубы элитного дивизиона активно лоббируют приобретение гражданства нашей страны иностранцами.
«Новые русские». Получение российских паспортов легионерами РПЛ становится трендом
03 августа 2023 12:00
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости, ФК "Спартак", ФК "Оренбург"

Российский футбол уже около двух сезонов пребывает в мировой изоляции. Наша сборная играет лишь товарищеские матчи, и то настолько редко, что многие начинают забывать о её существовании. На клубном уровне всё не столь печально – можно говорить о том, что РПЛ умудряется развиваться даже в таких условиях. Даже лимит на легионеров увеличили. Правда, непонятно зачем. Поток иностранцев, приезжающих в наши клубы, заметно упал, многие приостановили или разорвали контракты, а те, кто остался, начинают задумываться о получении российского гражданства.

Первопроходцы

Своего рода тренд на получение российских паспортов во времена изоляции задали лидеры «Зенита» Клаудиньо и Малком, которые изначально не скрывали, что не ставят перед собой цели пробиться в сборную нашей страны. Более того — последний уже покинул Санкт-Петербург и обосновался в Саудовской Аравии, но перед этим он всё-таки успел стать гражданином РФ.

ФК "Зенит"

Аргентинцы из регионов

Но не только чемпион России может позволить поспособствовать получению гражданства для своих лидеров. К примеру, полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера недавно заявлял, что готов стать гражданином России по примеру бразильцев «Зенита». «Конечно, это можно обсудить. Если такое возможно, то почему бы и нет», — сказал он в одном из интервью.

ФК "Оренбург"

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин положительно отреагировал на заявление футболиста. «Это личное желание Лукаса. Если у него есть такое твёрдое желание, то мы готовы поддержать его в этом вопросе. Мы готовы помочь юридически, почему нет», — сказал Еремякин.

Ещё один соотечественник Веры, полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре также рассказал, что планирует провести в России много лет и хочет получить гражданство. «Я говорил со спортивным директором, сказал, что открыт для возможности получения российского паспорта. Это очень мотивирует меня», — сказал он.

Этим летом агент игрока сообщил, что аргентинец подал заявление на получение российского паспорта. «Получение российского гражданства? Всё в процессе, вы не получите гражданство в одночасье. Мы уже подали заявление, а документация была запрошена и предоставлена».

Афророссиянин

Гвинейский нападающий «Пари НН» Момо Янсане ещё весной рассказал, что хотел бы получить российский паспорт. «Нижний Новгород» — лучшая команда, мы как большая семья, где каждый любит друг друга. Это одна из причин получить новое гражданство», — сказал Янсане.

РИА Новости

Также гвинеец отметил, что многие в команде в шутку называют его африканским русским. «Если получится получить паспорт — я буду очень счастлив, а если нет, то в этом нет ничего страшного.. Я уже благодарен России и своей команде», — добавил нападающий.

«Дети — россияне, а я — нет»

Также в скором времени российским паспортом обзаведётся один из главных легионеров-ветеранов нашего футбола. Кристиан Нобоа уже подал документы на получение гражданства, об этом он рассказал после матча «Краснодар» «Сочи». Эквадорец обратил внимание на то, что не хочет отставать от детей. Нобоа был женат на россиянке Ольге Романовой, от которой у него два сына — Кристофер Диего и Лукас .

РИА Новости

Не забудьте об Антоне

Также в последние месяцы активно муссируется тема получения российского паспорта одним из лидеров атак «Спартака», Квинси Антоном Промесом. Особенно остро встал этот вопрос после того, как Антохе, как его называют в нашей стране, был вынесен приговор суда, подразумевающий тюремное заключение. В руководстве красно-белых не раз говорили о том, что попытки предпринимаются, но пока конкретики мы не увидели.

РИА Новости

Что ж, судя по всему, когда сборная России вернётся на международную арену, то у Валерия Карпина будет приличный подбор игроков из числа недавних иностранцев. По крайней мере, пока существующая тенденция говорит именно об этом.

источник: «Советский спорт»
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