«Новые русские». Получение российских паспортов легионерами РПЛ становится трендом

Российский футбол уже около двух сезонов пребывает в мировой изоляции. Наша сборная играет лишь товарищеские матчи, и то настолько редко, что многие начинают забывать о её существовании. На клубном уровне всё не столь печально – можно говорить о том, что РПЛ умудряется развиваться даже в таких условиях. Даже лимит на легионеров увеличили. Правда, непонятно зачем. Поток иностранцев, приезжающих в наши клубы, заметно упал, многие приостановили или разорвали контракты, а те, кто остался, начинают задумываться о получении российского гражданства.

Первопроходцы

Своего рода тренд на получение российских паспортов во времена изоляции задали лидеры «Зенита» — Клаудиньо и Малком, которые изначально не скрывали, что не ставят перед собой цели пробиться в сборную нашей страны. Более того — последний уже покинул Санкт-Петербург и обосновался в Саудовской Аравии, но перед этим он всё-таки успел стать гражданином РФ.

ФК "Зенит"

Аргентинцы из регионов

Но не только чемпион России может позволить поспособствовать получению гражданства для своих лидеров. К примеру, полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера недавно заявлял, что готов стать гражданином России по примеру бразильцев «Зенита». «Конечно, это можно обсудить. Если такое возможно, то почему бы и нет», — сказал он в одном из интервью.

ФК "Оренбург"

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин положительно отреагировал на заявление футболиста. «Это личное желание Лукаса. Если у него есть такое твёрдое желание, то мы готовы поддержать его в этом вопросе. Мы готовы помочь юридически, почему нет», — сказал Еремякин.

Ещё один соотечественник Веры, полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре также рассказал, что планирует провести в России много лет и хочет получить гражданство. «Я говорил со спортивным директором, сказал, что открыт для возможности получения российского паспорта. Это очень мотивирует меня», — сказал он.

Этим летом агент игрока сообщил, что аргентинец подал заявление на получение российского паспорта. «Получение российского гражданства? Всё в процессе, вы не получите гражданство в одночасье. Мы уже подали заявление, а документация была запрошена и предоставлена».

Афророссиянин

Гвинейский нападающий «Пари НН» Момо Янсане ещё весной рассказал, что хотел бы получить российский паспорт. «Нижний Новгород» — лучшая команда, мы как большая семья, где каждый любит друг друга. Это одна из причин получить новое гражданство», — сказал Янсане.

РИА Новости

Также гвинеец отметил, что многие в команде в шутку называют его африканским русским. «Если получится получить паспорт — я буду очень счастлив, а если нет, то в этом нет ничего страшного.. Я уже благодарен России и своей команде», — добавил нападающий.

«Дети — россияне, а я — нет»

Также в скором времени российским паспортом обзаведётся один из главных легионеров-ветеранов нашего футбола. Кристиан Нобоа уже подал документы на получение гражданства, об этом он рассказал после матча «Краснодар» — «Сочи». Эквадорец обратил внимание на то, что не хочет отставать от детей. Нобоа был женат на россиянке Ольге Романовой, от которой у него два сына — Кристофер Диего и Лукас .

РИА Новости

Не забудьте об Антоне

Также в последние месяцы активно муссируется тема получения российского паспорта одним из лидеров атак «Спартака», Квинси Антоном Промесом. Особенно остро встал этот вопрос после того, как Антохе, как его называют в нашей стране, был вынесен приговор суда, подразумевающий тюремное заключение. В руководстве красно-белых не раз говорили о том, что попытки предпринимаются, но пока конкретики мы не увидели.

РИА Новости

Что ж, судя по всему, когда сборная России вернётся на международную арену, то у Валерия Карпина будет приличный подбор игроков из числа недавних иностранцев. По крайней мере, пока существующая тенденция говорит именно об этом.