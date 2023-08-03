Андрей Червиченко: чемпионство «Спартака» - бред сивой кобылы

Сезон Российской премьер-лиги только начался, но уже сейчас мы можем наблюдать интересную картину в турнирной таблице. В то время как «Зенит», ЦСКА и «Динамо» пробуксовывают, московский «Спартак» побеждает во всех официальных встречах сезона. В эксклюзивному интервью «Советскому спорту» бывший президент красно-белых Андрей Червиченко усомнился в перспективах команды навязать борьбу питерцам в чемпионате, раскритиковал трансферную кампанию клуба и назвал возможную причину исчезновения Медины из состава.

- Как оцениваете резвый старт «Спартака»? Как вы считаете, как долго будет длиться «белая полоса» у команды?

- Ничего резвого и феерического не вижу в этом старте. На мой взгляд, слишком много минусов: обыграли по большому счету аутсайдера прошлого сезона и команду из первой лиги. Причём обыграли натужно, еле-еле с перевесом в один мяч. В первом матче два раза проигрывали по счёту, и, в принципе, один мяч сравняли благодаря рикошету, ну и могли многое пропустить. Поэтому пока везёт, потому что слабый соперник. А по игре у этих соперников моментов очень много, в принципе, нехватка мастерства только в этих двух матчах спасала «Спартак». Мастерства соперников, я имею в виду, при завершении атак, а возможностей «Спартак» предоставлял огромное количество.

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- Получается, что разговоры о том, что красно-белые могут прервать гегемонию «Зенита» и стать чемпионами в этом сезоне пока преждевременны?- На мой взгляд, бред сивой кобылы. «Зенит» тоже не очень хорош. Но то, что «Спартак» в таком» виде, у которого «Балтика» выходит и 4 раза один в один просто игроки не могут забить. Я думаю, вся эта эйфория до первого серьёзного соперника.

- Многие эксперты утверждают, что у «Спартака» сейчас более сильный состав, чем у «Зенита». Вы с этим согласны?

- Да чего уж там брать «Зенит», сразу «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Сити» остались позади. Чего скромничать?

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- «Зенит» этим летом покинул Малком, Вендел на чемоданах сидит.

- Вообще, любую позицию возьмите и скажите, что там сильнее. Я думаю, нет такой позиции.

-Абаскаль в этом сезоне начал делать больший акцент на атаку. В игре с «Балтикой» он при счёте 1:0 снимал единственного опорника, менял на ещё одного форварда. Как вы считаете, такая новая модель жизнеспособна?

- С такими командами, как «Балтика», наверное, да. А с такими, как ЦСКА, «Ростов», «Зенит», я думаю, при такой модели, получат как минимум пару мячей за 10 минут. Я думаю, Абаскаль в этом сезоне больше себя пробует как артист, нежели как тренер: он весь такой на пафосе, куда-то убегает, весь из себя «трепетная лань».

Источник фото: РИА Новости

- На старте приятно удивляет Тео Бонгонда. Ожидали, что он так быстро начнёт давать результаты?

- Честно, не ожидал, но я вам скажу, что 3 миллиона - это реальная его стоимость. Неплохой игрок, хороший. Опять же проблема – заплатили в 2 раза больше. Но я считаю, что для «Спартака» это не деньги на ветер, как это было с Тилем. Здесь хотя бы отдача есть. Но посмотрите последний матч, выяснилось, что правой ногой он играть не умеет, играет по правому флангу. С другой стороны, он забил гол. Но после этого его никто и не видел кроме Абаскаля, просто слился с газоном. Знаете, как говорят: «Мавр сделал свое дело, мавр может отдыхать». Если так продолжится, думаю, игры на 2-3 его хватит, а дальше мы увидим те проблемы, из-за которых его потом сплавят через пару лет.

Источник фото: Советский спорт

- Другой крупный летний переход остается загадочным. За Медину заплатили приличные деньги, а он пока так и не сыграл за «Спартак». Какие у вас ожидания в его отношении?

- Я думаю, что армейцы не такие простачки, чтобы просто так взять и отдать хорошего игрока, тем более прямому конкуренту. Я в этом трансфере очень сомневаюсь, продолжаю ждать какого-то подвоха. Мне кажется, не так там всё хорошо, как это представляется спартаковскими руководителями. Ну, вряд ли бы хорошего игрока даже за такие деньги в ЦСКА отпустили. Вполне возможно, что у него обострилась что-то хроническое.

- У «Спартака» сейчас один из сложных отрезков по календарю. За 12 дней команда сыграла сначала дома с «Балтикой», потом два выезда в Казань и в Екатеринбург. Как вы думаете, насколько красно-белые смогут справиться с такой нагрузкой?

- Ну, вот и посмотрим, насколько они сильны, потому что Казань выглядит очень прилично. «Рубин» может и не простить такие оплошности в обороне, которые «Спартак» допускает. «Урал», в свою очередь, всегда был для «Спартака» тяжёлой командой, тем более дальний выезд. Но ситуация тут 50 на 50, «Спартак» может съездить хорошо, а может и совсем трагично. Также будет важен судейский вопрос. «Спартак», несмотря на свое «нытьё», оказался в начале чемпионата лидером по ошибкам судей в их пользу, поэтому судейские моменты надо иметь в виду. Работают рефери на их матчах очень комфортно.

- Много разговоров о возможном подписании двух игроков. Всё-таки вернулись к Рябчику из «Олимпиакоса» и, возможно, подпишут Оздоева. Как оцениваете такое возможное усиление команды?

- Про этого из «Олимпиакоса» я ничего не знаю, поэтому не могу прокомментировать. Прочитал, что, вроде, неплохой защитник, опять же 25 лет, русскоязычный, но надо смотреть, как вольётся в команду. А у Оздоева уже закат карьеры. «Спартак» - любитель покупать тех, кто уже близок к завершению. В команде пытаются из них все выжать. Видимо, не хватило предыдущего горького опыта, но вот только что поляк ничего не показал. Этот, как его, Матеуш (Мацей Рыбус). Вообще нулевой. Вот теперь Оздоева тащат. Странный выбор, но может быть это всё-таки сплетни трансферного периода.

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- Если бы вы могли, какого бы игрока из РПЛ вы бы подписали в «Спартак»?

- Из кого?

- Из игроков РПЛ, любые позиции.

- Масса игроков есть. Ну, вперёд напрашивается Тюкавин из «Динамо», в оборону, не знаю, можно Осипенко из «Ростова», там много толковых защитников. Игроков масса, а дыр в «Спартаке» много, больше проблемных мест, чем закрытых вопросов. Кроме вратарской позиции и более или менее хорошей линии нападения, всё остальное - это проблемы. В защите есть всего один нормальный игрок в лице Джикии, он на 100 процентов закрывает свою позицию. А всё остальное можно убрать, 8 человек из 11 человек очень сомнительного качества.