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«Ты – глупая маленькая девочка». Александр Григорян нагрубил журналистке

Главный тренер «Кубани» вышел из себя после вопроса о возможной отставке.
«Ты – глупая маленькая девочка». Александр Григорян нагрубил журналистке
03 августа 2023 21:33
автор: Владимир Лазарев
автор фото: РИА Новости

Александр Григорян с того самого момента, как возглавил первый свой клуб высокого уровня, стал известен как человек, который не лезет за словом в карман. С его подачи в лексикон футбольных болельщиков прочно вошло такое слово, как «вандефульный», а его публичные выступления тут же расходились на цитаты. При этом было не так важно, где в момент выдачи очередного яркого словесного перла работал Григорян непосредственно в одной из российских команд или выступал в качестве эксперта на телевидении.

«Глупая девочка» или право имеет?

Скандал разгорелся в четверг. О нём рассказала корреспондент издания «Спорт день за днём» Виктория Кэшби. По её словам, она задала главному тренеру «Кубани» вопрос о возможной отставке. Предпосылки к нему были видны невооружённым глазом краснодарцы в настоящий момент занимают последнее место в турнирной таблице Первой лиги. Реакция Григоряна шокировала журналистку. В ответ на вполне логичный вопрос она услышала следующее: «Еще раз, как тебя зовут? Виктория? И ты думаешь, что ты, маленькая глупая девочка, имеешь право задавать мне такие вот вопросы?». После чего, по словам Кэшби, собеседник прервал разговор.

Источник фото: РИА Новости

Даже если не брать в расчёт то, что Григорян разговаривал с девушкой, в любом случае стоит отметить, что подобные высказывания недопустимы в рамках официального общения. Виктория обратилась к нему по рабочему вопросу с целью получения официального комментария. Как известно, журналист имеет право добывать необходимую информацию любым законным способом и интервью с непосредственным объектом будущего материала первый и главный из них. В ответ же журналистка получила ничем не мотивированную грубость.

Абонент временно недоступен

Реакция последовала незамедлительно. Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале написал следующее: «Саша Григoрян, ещё раз!!! Публично извинитесь пeред девушкой… Пока ещё нe поздно… А что там «Кубaнь»??? Григоряна ещё не выгнaла??? Женщин надо любить и увaжать!!! Ибо прекрасные дaмы наше всё, правда, девчонки???»

Источник фото: РИА Новости

В целом тон комментариев многих других представителей журналистского сообщества был схожим. Но у любой медали всегда есть две стороны и редакция «Советского спорта» попыталась связаться с Александром Григоряном, чтобы узнать его взгляд на ситуацию. Но телефон главного тренера «Кубани» был отключен. Видимо, Александру Витальевичу больше не хотелось отвечать на вопросы, которые он может посчитать глупыми.

Но факт остаётся фактом – этот случай стал очередным наглядным примером для учебника «Как нельзя разговаривать с журналистами», который неплохо было бы выпустить в свет в самое ближайшее время и раздать в качестве пособия многим из тех, частью чьей профессии является в том числе и взаимодействие со СМИ.

источник: «Советский спорт»
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