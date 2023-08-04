Не забывайте о России. Команды Черышева и Мусаева зажигают в еврокубках

В отсутствие российских клубов на международной футбольной арене любители спорта в нашей стране более или менее пристально, но всё же следят за соотечественниками, которые участвуют в еврокубках. Вечером в четверг внимание болельщиков привлекли матчи двух команд в квалификации Лиги конференций — андоррская «Санта-Колома», которой руководит Дмитрий Черышев, пыталась, выражаясь шахматным языком, спасти безнадёжную позицию в противостоянии с черногорской «Сутьеской», а «Сабах» Мурада Мусаева играл с рижской РФШ.

Совсем не карлики

Дмитрий Черышев после ухода из «Нижнего Новгорода» осенью 2019 года долго искал по-настоящему «свою» команду, периодически выступая в качестве эксперта на телевидении. И в итоге решил перебраться поближе к Испании, где прошла существенная часть его карьеры игрока. Черышев возглавил андоррскую «Санта-Колому», от которой в европейском футболе никто по понятным причинам не ждёт чудес. Из других причин того, почему этот выбор оказался оптимальным — отсутствие языкового барьера. Абсолютное большинство игроков в основном составе команды — испанцы, ещё двое — владельцы андоррских паспортов.

РИА Новости

В первом раунде «Санта-Колома» неожиданно для многих преодолела сопротивление валлийского «Пенинбонта». При этом называть победу андоррцев совсем уж громкой сенсацией вряд ли стоит — футбол в государствах, которые принято называть карликовыми, за последние годы сильно вырос, а чемпионат Уэльса большей частью болельщиков представляется как турнир, в котором в отсутствие «Кардифф Сити» смотреть особо не на кого.

А вот во втором круге путь команды Дмитрия Черышева по всем прогнозам должен был прерваться. Пусть черногорская «Сутьеска» и не относится к флагманам футбола бывшей Югославии, но справляться с клубом из Андорры всё-таки была должна. Первый матч, казалось, подтвердил этот тезис — балканская команда уверенно выиграла с счётом 2:0. Но к домашней игре Черышев приготовил отличный запас контраргументов, ответа на которые у черногорцев не нашлось. «Санта-Колома» забила по мячу в каждом из таймов, а в дополнительные полчаса вырвала победу. 3:2 по сумме двух встреч — еврокубковый поход российского тренера продолжается.

Стремительный прогресс

Для Мурада Мусаева приход в азербайджанский «Сабах» стал первым опытом работы за границей. На протяжении всей карьеры он работал в родном городе — на различных должностях в структуре футбольного клуба «Краснодар». И совсем молодая бакинская команда, основанная только в 2017 году, под руководством Мусаева преобразилась. Мурад Олегович принял клуб, когда он находился на последнем месте в турнирной таблице и уже в первый сезон едва не добрался с ним до медалей. А год спустя «Сабах» впервые в своей пока короткой истории стал серебряным призёром чемпионата страны и получил право дебютировать в еврокубках. Старт на международной арене получился успешным. В Риге азербайджанцы выиграли со счётом 2:0, а дома добились волевой победы, забив два мяча в концовке.

Федерация азербайджанского футбола

Что дальше?

К сожалению, шансов на дальнейшие турнирные подвиги у команд Черышева и Мусаева не так уж много. Следующим соперником андоррцев станет «АЗ» из Нидерландов, а бакинцы сыграют с белградским «Партизаном». Но сам факт, что малоизвестные в Европе «Санта-Колома» и «Сабах» примут на своих стадионах экс-участников Лиги чемпионов, говорит о силе российской тренерской школы. А чудеса в футболе всё же иногда случаются.