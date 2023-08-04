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«Мы стали карликами». Германия в шоке от провала футбольной сборной

Немецкие СМИ бьют тревогу на фоне последних результатов крупных турниров.
«Мы стали карликами». Германия в шоке от провала футбольной сборной
04 августа 2023 15:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

Женская сборная Германии по футболу, как и мужская, провалила чемпионат мира. Она вылетела на групповой стадии, пропустив вперед себя Колумбию с Марокко. Интересно, что за четыре года до этого команда выступила тоже так себе – вылетела сразу после групповой стадии в четвертьфинале. Мужская на обоих предыдущих мировых первенствах не выходила в из своего квартета, так что получается, что к следующим турнирам пройдёт по 12 лет у мужчин и женщин без побед в играх плей-офф на мундиалях. Хотя в мужском футболе на 13 мировых первенствах с 1966 по 2014 год Германия лишь трижды осталась без медалей. В итоге одно из ведущих немецких СМИ после вылета женской команды разразилось гневным материалом, в котором ставит состояние футбола в стране на уровень «футбольных карликов» и предполагает, что над их сборными смеются.

Источник фото: Getty Images

Действительно, последние результаты не впечатляют, но стоит ли посыпать голову пеплом в преддверии домашнего чемпионата Европы? Если верить Трансфермаркту, то состав мужской немецкой сборной пятый в мире и четвёртый в Европе. Хотя, конечно, не обходится без слабых сторон, к которым относятся оборона и нападение. Но не всё так плохо, давайте присмотримся чуть внимательнее.

В воротах есть очень опытный, но вполне себе еще молодой по вратарским меркам Марк-Андре тер Штеген. Может показаться, что в защите всё довольно плохо, но Нико Шлоттербек, Антонио Рюдигер и Маттиас Гинтер – очень солидный костяк. В середине поля тон задают такие звёздные игроки, как Йозуа Киммих и Джамал Мусиала, а на подхвате всегда есть Леон Горецка с Илкаем Гюндоганом и юный Флориан Вирц. В атаке можно составить мощный костяк из Лероя Зане, Сержа Гнабри и Томаса Мюллера, который не так давно передумал уходить из сборной. Плюс туда нередко отправляют Кая Хаверца.

Источник фото: Getty Images

Хотите сказать, что вот такой подбор футболистов слабый? Для этого надо обладать очень богатой фантазией. Да, вероятно, он не лучший в Старом свете, но перед родными трибунами такая команда обязательно будет претендовать как минимум на призовое место. Но если на поле всё вполне солидно, то откуда такие проблемы? Тут мы переходим, возможно, к самому слабому звену – главный тренер.

Провалы на чемпионате мира 2018 года в России и Евро-2020 были еще при Йоахиме Лёве, который за несколько лет до этого очень жёстко унизил Бразилию, а в следующей игре добавил четвёртую звёздочку на форму команды Германии. Это был пик выстроенной им машины, но затем ей потребовалась пересборка, капитальный ремонт. И Лёв то ли не знал, как её провести, то ли банально уже потерял прежнюю мотивацию.

Нынешний наставник немцев Ханс-Дитер Флик восемь лет работал помощником Лёва, как раз в годы подъёма сборной, поэтому представлялся логичным выбором. Вот только оказалось, что в роли главного он не в состоянии построить что-то сильное и своё. До того, как возглавить «Баварию», он не работал главным выше третьего дивизиона. Да, с мюнхенцами у тренера всё получалось недурно, но огромное превосходство баварцев над всеми остальными в Бундеслиге позволило ему грамотно разложить силы подопечных для победы везде, где только можно. И это создало обманчивое впечатление, что это топовый наставник.

Источник фото: Getty Images

В итоге проблемную сборную Германии, которой требовалась встряска и перезагрузка, доверили человеку со всего лишь двумя годами работы главным тренером на приличном уровне. Стоит ли удивляться тому, что он пока не может обеспечить немцам стабильно мощные результаты? Был ли Флик вообще правильным выбором при подготовке к важнейшему турниру – домашнему чемпионату Европы?

Вопросы справедливые, только вот задавать их уже поздно, надо выжимать всё, что только возможно, из текущей ситуации. Затевать перестановки уже поздновато. Вот только в случае возможной новой неудачи стоит более осознанно подойти к выбору следующего рулевого немецкой машины.

источник: «Советский спорт»
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