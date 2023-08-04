Руслан Нигматуллин: Буффон испортил себе старость. Ему будет очень сложно жить дальше

Один из величайших голкиперов в истории футбола, Джанлуиджи Буффон, в 45 лет завершил профессиональную карьеру. Только представьте себе, итальянец начал своё восхождение ещё в 90-х. Подошёл к концу этот легендарный путь. В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» коллега Буффона по цеху, бывший вратарь сборной России, «Спартака», «Локомотива», ЦСКА, итальянских «Вероны» и «Салернитаны» Руслан Нигматуллин назвал причину футбольного долголетия Буффона, порассуждал о его схожести с Яшиным и Акинфеевым, а также рассказал, как символ «Ювентуса» отговорил его переходить в клуб.

- Недавно карьеру завершил Буффон. У многих было ощущение, что Джанлуиджи, что называется, вечный. Какие у вас были чувства, когда увидели эту новость?

- Человеку 45 лет. Я за него переживаю, как он дальше жить будет, потому что играть профессионально до такого возраста - можно сказать, испортить старость. Ему будет сложно жить дальше без футбола. У него прекрасная карьера, Буффон - один из величайших вратарей современности, очень долго играл. Опасно это делать до такого возраста, поэтому желаю ему крепкого здоровья.

- Как вы считаете, в чём секрет такого футбольного долголетия Буффона? Кто из наших вратарей может с ним сравниться?

- Во-первых, это генетика, позволяющая столько времени пройти без серьёзных травм. Во-вторых, внутренний характер и голод до футбола, потому что рано или поздно многим надоедает. Они устают, становится тяжело находить мотивацию каждый день идти на тренировку. Большая любовь к футболу помогла ему, это его любимое дело, и он максимально старался продлить свой футбольный век. Сомневаюсь, что кто-то способен с ним сравниться. Играть до 45 лет - уникальный случай в мире.

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- За то время, что вы играли в Италии, вы пересекались с Буффоном?

- Да, несколько раз пересекались. Мы когда-то после матча «Вероны» с «Ювентусом» обменялись футболками, поэтому немного знакомы.

- Вы пообщались с ним?

- Да, но это были буквально несколько фраз о самой игре. Был другой случай любопытный.

- Расскажете?

- Да, конечно. Меня в своё время позвали в «Ювентус». Где-то через несколько дней после этого я был на дискотеке в Милане. И там мы с ним встретились лицом к лицу, агент меня познакомил с ним. Буффон тогда в шутку сказал, что знает меня, я хороший вратарь, но зачем мне в «Ювентус», если там он. Мол, вряд ли ты будешь играть. Можно сказать, отговорил. Я с ним согласился, что он вне конкуренции.

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- Когда вы впервые увидели Буффона и его игру, было ли осознание, что это настоящая футбольная легенда?

- Помню, увидел его в первый раз на матче, когда он играл за сборную Италии против России в 1997 году. Его игра и стиль были определяющими и запоминающимися, харизма была видна сразу. Он тогда ещё не был настолько известным, но сразу были видны его класс и уровень.

- Буффона очень часто сравнивали с Яшиным. На ваш взгляд, можно ли вообще сравнивать двух этих вратарей?

- Сравнивать их можно в том, что они, в первую очередь, вратари. Они лидеры своей эпохи, поколения. Стили абсолютно разные. Но в своё время эти игроки были лучшими. В этом, пожалуй, единственная схожесть, в остальном они очень разные. Играли в разные эпохи.

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- Как вы считаете,Буффон был достоин «Золотого мяча»?

- В своё время, да, точно был достоин. Но систему сломать почти невозможно. Вратарю крайне сложно его выиграть. Должно быть что-то феерическое на протяжении всего сезона.

- Ещё одним голкипером, с кем сравнивали Буффона, стал Игорь Акинфеев.

- Здесь я не вижу схожести. По стилю, абсолютно два разных вратаря. Единственная схожесть - Акинфеев тоже долго играет.

- Какие качества друг у друга они могли позаимствовать?

- Я считаю,что никакие. Нечего Буффону заимствовать у других. Он взрослый и самодостаточный. Про Акинфеева можно сказать то же самое. Заимствовать нужно молодым вратарям.

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- На ваш взгляд, можно ли его назвать лучшим голкипером в истории?

- Он был одним из лучших, и лучшим в годы, когда играл, безусловно. Но его время ушло, как и ушло у других культовых вратарей: Оливера Кана, Петера Шмейхеля, других лидеров своей эпохи. Нужно просто сказать спасибо и отдать ему должное.