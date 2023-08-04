Игру в Краснодаре убили медицинские паузы. Футболисты забыли, зачем собрались

Домашний матч «Краснодара», захватившего лидерство в таблице по итогам двух туров против команды Сергея Юрана, которая не одержала ни одной победы, на первый взгляд не обещала бури эмоций и слишком уж большого накала страстей на поле. В итоговой победе южан перед стартовым свистком мало кто сомневался. В том, что касается итогового результата, любители прогнозов не ошиблись. Но вряд ли у кого-то повернётся язык назвать первый матч третьего тура Российской Премьер-лиги скучным.

Ранняя замена

Игра началась в спокойном темпе и пока команды неспешно искали ключи к воротам друг друга, на бровке произошло непредвиденное. Боковой судья Дмитрий Семёнов неудачно оступился и упал на газон. То, что лайнсмену с большой вероятностью понадобится замена, медицинские работники поняли сразу же. Резервный судья Роман Сафьян незамедлительно начал разминку. И после оказания помощи Семёнову, приняв флажок и оборудование, вступил в игру.

После этого как подменили и футболистов. Жёсткие единоборства следовали одно за другим. Бригады врачей с обеих сторон едва успевали вернуться на своё место, как на газоне оказывался очередной игрок. Тем удивительнее тот факт, что до перерыва команды обошлись без замен.

Единственный игровой момент, который заслуживал внимания до перерыва, в результате привёл к голу. Николай Калинский слишком широко расставил руки в своей штрафной, и в одну из них попал мяч. Артёма Любимова пригласили к монитору — и после не слишком долгого видеопросмотра главный арбитр указал на точку. Приводить приговор в исполнение отправился Эдуард Сперцян — и вскоре уже принимал поздравления, уверенно разведя мяч и Артура Нигматуллина по разным углам. После этого до перерыва зрители так и не увидели ничего интересного. И это несмотря на то, что с учётом всех остановок к первому тайму было добавлено семь минут. Любимов в итоге избавил болельщиков от мучений и отправил команды в раздевалки.

ФК "Краснодар"

Мнение эксперта

Экс-судья ФИФА Игорь Захаров в перерыве прокомментировал события первого тайма:

«У нас хромает система подготовки арбитров, до начала сезона были сообщения, чтонекоторые не прошли физические тесты. Теперь не только система подготовки, но и сами судьи хромают. Неудивительно, что некоторые получают травмы. Желаю ему здоровья и скорейшего возвращения. А что касается остальных медицинских пауз - у нас всегда чемпионат был жестким. Только теперь пристальнее следят за здоровьем футболистов», - заявил Захаров.

Повторение пройденного

Второй тайм встречи очень напомнил то, как «Краснодар» туром ранее обыгрывал «Сочи». Гости до последнего не теряли надежд на то, чтобы спасти игру. Более того — команда Сергея Юрана создала несколько неплохих моментов у ворот Матвея Сафонова. Но нижегородцам раз за разом не хватало либо последнего паса, либо точности при завершающем ударе. «Краснодару» на этот раз не удалось забить второй мяч, но и финального штурма у гостей толком не получилось. 1:0 — команда Владимира Ивича выигрывает третий матч подряд и возвращает себе единоличное лидерство.