Надо больше Гвардиол. Если ли шансы у «Арсенала» с битве с «Ман Сити»?

РАСКЛАДЫ ПЕРЕД МЕЖСЕЗОНЬЕМ

«Манчестер Сити» не просто оформил требл, а достиг вершины, о которой мечтал все годы с момента обретения статуса топ-клуба – выиграл Лигу чемпионов. Разумеется, после этого было грандиозное празднование, которое плавно перетекло в спокойное межсезонье. Конечно, всегда есть что улучшать, но порой, если всё идёт как надо, лучше просто не мешать ситуации развиваться своим чередом в нужном направлении. Поэтому долгое время «горожане» довольствовались только одним приобретением. Причём скромным по собственным меркам, но об этом подробнее ниже.

«Арсенал» долгое время лидировал в АПЛ, но в итоге не выдержал заданного темпа и опустился на вторую строчку. И хотя разочарование болельщиков было сильно, стоит заметить, что это лучший результат с сезона-2015/16 и первое с тех пор возвращение в Лигу чемпионов. Трибуны «Эмирейтс» уже, небось, и забыли, как звучит величественная мелодия гимна главного еврокубка. Так что правильнее говорить о том, что «канониры» наконец-то подняли голову после нескольких посредственных лет.

ХОРВАТСКОЕ ЛЕТО В МАНЧЕСТЕРЕ

Трансферная активность «горожан» оказалась очень низкой. Некоторые футболисты вернулись из аренды, а долгое время единственным заметным новичком был Матео Ковачич. За хорвата клуб заплатил 30 млн евро, причём брали его с чётким пониманием – это прямая замена ушедшему Илкаю Гюндогану. Футболисты очень похожи по своим характеристикам.

Но буквально на днях прошла новость о том, что «горожане» всё-таки забирают у «Лейпцига» Йошко Гвардиола за невероятные 90 млн евро. Если сделка состоится, он станет самым дорогим игроком обороны в истории футбола. Хосеп Гвардиола никогда не скупился на дорогостоящих защитников, и это не прихоть, а необходимость: футбол Пепа, основанный на владении мячом, требует наличия очень техничных не только игроков группы атаки, но и защитников. И хорват именно тот игрок, который нужен Гвардиоле.

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Из потерь можно отметить Рияда Мареза, который так и не стал незаменимым элементом сложного механизма Гвардиолы, да Гюндогана. Именно об уходе немца тренер, вероятно, жалеет больше всего, но Илкай сам захотел перебраться в Каталонию, поэтому ничего поделать было нельзя.

В ЛОНДОНЕ РАБОТА КИПЕЛА ВСЁ ЛЕТО

Несмотря на прорывной сезон в АПЛ, «канониры» и не думали почивать на лаврах, а решили как следует прокачаться к следующему сезону. Причём сделали это настолько впечатляющим образом, что теперь именно у «Арсенала» самый дорогой состав среди всех клубов мира – 1,21 млрд евро. Теперь спрос с Микеля Артеты и его подопечных будет другой: они теперь не талантливая молодёжь, а команда, напичканная звёздами, которая может ставить только одну цель в любом турнире – победа. Это уже совершенно иные статус, давление и требования.

Летом «канониры» впечатляюще усилили каждую линию, купив суммарно более чем за 230 млн евро Деклана Райса, Кая Хаверца и ЮрриенаТимбера. Каждому из них от 22 до 24 лет, так что лондонцы остались очень молодой командой. Среди игроков старта больше 26 лет одному лишь Томасу Парти, да и он может лишиться места в основе.

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Но как встроить в состав всех новичков, если из заметных футболистов продали одного только Гранита Джаку? Условно, Райс займёт его место, но, обладая широким функционалом, сможет играть более существенную роль в игре столичной команды. С Хаверцем не всё так просто, ведь свободные места в группе атаки отсутствуют. Букайо Сака или Габриэла Мартинелли немцу вряд ли удастся вытеснить, а Габриэль Жезус имеет несколько другие функции.

А ЧТО ТАМ НА ПОЛЕ?

Делать какие-то серьезные выводы по результатам товарищеских матчей не стоит, но вот присмотреться к тому, какие задумки есть у тренеров – вполне. В связи с этим вкратце упомянем, что у «Манчестер Сити» только три товарищеские игры – победы над «Йокогамой» (5:3) и «Баварией» (2:1) плюс поражение от «Атлетико» (1:2).

Гвардиола в каждом из контрольных матчей выбирал новую расстановку и тасовал состав. Команда мало поменялась по сравнению с прошлым сезоном, поэтому вполне понятно, почему Пепу и не понадобилось больше матчей – он и так прекрасно знает, на что способны его футболисты.

«Арсенал» провёл шесть игр, но у него и новичков куда больше, которых надо как-то встраивать в команду. Для этого требуется время. В общем, у лондонцев две победы в том числе, над «Барселоной» (5:3), три ничьи и поражение – от «МЮ» (0:2).

Микел Артета только в одном матче, но при этом последнем на данный момент, с «Монако», отошёл от излюбленной расстановки 4-3-3, выбрав 4-2-3-1. Ещё он пробует новичка Тимбера на фланге обороны, хотя в «Аяксе» тот играл в центре или с краю в тройке центральных защитников.

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Также отметим, что в товарищеских матчах Хаверц выходил исключительно в полузащите, а не атакующей группе. Вероятно, это говорит о том, что у главного тренера генеральная мысль в отношении немца состоит в том, чтобы использовать таланты Кая не у чужой штрафной, а скорее в средней линии, где он и проявлял себя наилучшим образом до переезда в «Челси» и в первое время в Лондоне. Самого дорогостоящего новичка, Райса, наставник задействовал на разных позициях в середине поля: как в опорной зоне рядом с Парти, так и в тройке центральных полузащитников.

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ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ СУПЕРКУБКА АНГЛИИ?

В прежние несколько лет матчи этих двух клубов воспринимались не иначе как битвой Давида и Голиафа. Лондонцы словно были обречены на поражение ещё до стартового свистка. Посудите сами, начиная с сезона-2017/18 «Ман Сити» выиграл у «Арсенала» 15 из 16 личных встреч, в том числе последние восемь. Общий счёт этих матчей умопомрачителен – 42:6.

Но времена поменялись: теперь «Арсенал» и сам готов стать Голиафом и больше не смотрит на соперника из Манчестера снизу вверх. Это подразумевает большее внимание, давление и ответственность. Посмотрим, как с этим справится Артета в битве за первый трофей английского сезона против идеальный машины для уничтожения соперников.

И хотя Артета, будучи учеником Пепа, отлично знает своего оппонента, именно Гвардиола может удивить Микела. Дело в том, что «Арсенал» никогда не изменяет себе и играет по схеме 4-3-3, хотя пробы другой расстановки в предыдущей товарищеской игре могут свидетельствовать о попытках найти что-то более подходящее обновлённому составу клуба. А вот Гвардиола примерно с одинаковой частотой в прошлом сезоне использовал сильно отличающиеся варианты – 4-3-3 и 3-2-1-4. Сможет ли его ученик «прочитать» намерения наставника? Скоро увидим, это будет славная битва.

Матч состоится в воскресенье в 18:00 по мск.

"Советский спорт"

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Арсенал»: Рамсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер – Эдегор, Парти, Райс – Сака, Хаверц, Мартинелли.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке – Стоунс, Родри – Силва, Де Брюйне, Фоден, Грилиш – Холанд