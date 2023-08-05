ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Надо больше Гвардиол. Если ли шансы у «Арсенала» с битве с «Ман Сити»?

В преддверии матча за Суперкубок Англии анализируем, как «Арсенал» и «Манчестер Сити» провели межсезонье.
Надо больше Гвардиол. Если ли шансы у «Арсенала» с битве с «Ман Сити»?
05 августа 2023 11:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

РАСКЛАДЫ ПЕРЕД МЕЖСЕЗОНЬЕМ

«Манчестер Сити» не просто оформил требл, а достиг вершины, о которой мечтал все годы с момента обретения статуса топ-клуба – выиграл Лигу чемпионов. Разумеется, после этого было грандиозное празднование, которое плавно перетекло в спокойное межсезонье. Конечно, всегда есть что улучшать, но порой, если всё идёт как надо, лучше просто не мешать ситуации развиваться своим чередом в нужном направлении. Поэтому долгое время «горожане» довольствовались только одним приобретением. Причём скромным по собственным меркам, но об этом подробнее ниже.

«Арсенал» долгое время лидировал в АПЛ, но в итоге не выдержал заданного темпа и опустился на вторую строчку. И хотя разочарование болельщиков было сильно, стоит заметить, что это лучший результат с сезона-2015/16 и первое с тех пор возвращение в Лигу чемпионов. Трибуны «Эмирейтс» уже, небось, и забыли, как звучит величественная мелодия гимна главного еврокубка. Так что правильнее говорить о том, что «канониры» наконец-то подняли голову после нескольких посредственных лет.

ХОРВАТСКОЕ ЛЕТО В МАНЧЕСТЕРЕ

Трансферная активность «горожан» оказалась очень низкой. Некоторые футболисты вернулись из аренды, а долгое время единственным заметным новичком был Матео Ковачич. За хорвата клуб заплатил 30 млн евро, причём брали его с чётким пониманием – это прямая замена ушедшему Илкаю Гюндогану. Футболисты очень похожи по своим характеристикам.

Но буквально на днях прошла новость о том, что «горожане» всё-таки забирают у «Лейпцига» Йошко Гвардиола за невероятные 90 млн евро. Если сделка состоится, он станет самым дорогим игроком обороны в истории футбола. Хосеп Гвардиола никогда не скупился на дорогостоящих защитников, и это не прихоть, а необходимость: футбол Пепа, основанный на владении мячом, требует наличия очень техничных не только игроков группы атаки, но и защитников. И хорват именно тот игрок, который нужен Гвардиоле.

Getty Images

Из потерь можно отметить Рияда Мареза, который так и не стал незаменимым элементом сложного механизма Гвардиолы, да Гюндогана. Именно об уходе немца тренер, вероятно, жалеет больше всего, но Илкай сам захотел перебраться в Каталонию, поэтому ничего поделать было нельзя.

В ЛОНДОНЕ РАБОТА КИПЕЛА ВСЁ ЛЕТО

Несмотря на прорывной сезон в АПЛ, «канониры» и не думали почивать на лаврах, а решили как следует прокачаться к следующему сезону. Причём сделали это настолько впечатляющим образом, что теперь именно у «Арсенала» самый дорогой состав среди всех клубов мира – 1,21 млрд евро. Теперь спрос с Микеля Артеты и его подопечных будет другой: они теперь не талантливая молодёжь, а команда, напичканная звёздами, которая может ставить только одну цель в любом турнире – победа. Это уже совершенно иные статус, давление и требования.

Летом «канониры» впечатляюще усилили каждую линию, купив суммарно более чем за 230 млн евро Деклана Райса, Кая Хаверца и ЮрриенаТимбера. Каждому из них от 22 до 24 лет, так что лондонцы остались очень молодой командой. Среди игроков старта больше 26 лет одному лишь Томасу Парти, да и он может лишиться места в основе.

Getty Images

Но как встроить в состав всех новичков, если из заметных футболистов продали одного только Гранита Джаку? Условно, Райс займёт его место, но, обладая широким функционалом, сможет играть более существенную роль в игре столичной команды. С Хаверцем не всё так просто, ведь свободные места в группе атаки отсутствуют. Букайо Сака или Габриэла Мартинелли немцу вряд ли удастся вытеснить, а Габриэль Жезус имеет несколько другие функции.

А ЧТО ТАМ НА ПОЛЕ?

Делать какие-то серьезные выводы по результатам товарищеских матчей не стоит, но вот присмотреться к тому, какие задумки есть у тренеров – вполне. В связи с этим вкратце упомянем, что у «Манчестер Сити» только три товарищеские игры – победы над «Йокогамой» (5:3) и «Баварией» (2:1) плюс поражение от «Атлетико» (1:2).

Гвардиола в каждом из контрольных матчей выбирал новую расстановку и тасовал состав. Команда мало поменялась по сравнению с прошлым сезоном, поэтому вполне понятно, почему Пепу и не понадобилось больше матчей – он и так прекрасно знает, на что способны его футболисты.

«Арсенал» провёл шесть игр, но у него и новичков куда больше, которых надо как-то встраивать в команду. Для этого требуется время. В общем, у лондонцев две победы в том числе, над «Барселоной» (5:3), три ничьи и поражение – от «МЮ» (0:2).

Микел Артета только в одном матче, но при этом последнем на данный момент, с «Монако», отошёл от излюбленной расстановки 4-3-3, выбрав 4-2-3-1. Ещё он пробует новичка Тимбера на фланге обороны, хотя в «Аяксе» тот играл в центре или с краю в тройке центральных защитников.

Getty Images

Также отметим, что в товарищеских матчах Хаверц выходил исключительно в полузащите, а не атакующей группе. Вероятно, это говорит о том, что у главного тренера генеральная мысль в отношении немца состоит в том, чтобы использовать таланты Кая не у чужой штрафной, а скорее в средней линии, где он и проявлял себя наилучшим образом до переезда в «Челси» и в первое время в Лондоне. Самого дорогостоящего новичка, Райса, наставник задействовал на разных позициях в середине поля: как в опорной зоне рядом с Парти, так и в тройке центральных полузащитников.

Getty Images

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ СУПЕРКУБКА АНГЛИИ?

В прежние несколько лет матчи этих двух клубов воспринимались не иначе как битвой Давида и Голиафа. Лондонцы словно были обречены на поражение ещё до стартового свистка. Посудите сами, начиная с сезона-2017/18 «Ман Сити» выиграл у «Арсенала» 15 из 16 личных встреч, в том числе последние восемь. Общий счёт этих матчей умопомрачителен – 42:6.

Но времена поменялись: теперь «Арсенал» и сам готов стать Голиафом и больше не смотрит на соперника из Манчестера снизу вверх. Это подразумевает большее внимание, давление и ответственность. Посмотрим, как с этим справится Артета в битве за первый трофей английского сезона против идеальный машины для уничтожения соперников.

И хотя Артета, будучи учеником Пепа, отлично знает своего оппонента, именно Гвардиола может удивить Микела. Дело в том, что «Арсенал» никогда не изменяет себе и играет по схеме 4-3-3, хотя пробы другой расстановки в предыдущей товарищеской игре могут свидетельствовать о попытках найти что-то более подходящее обновлённому составу клуба. А вот Гвардиола примерно с одинаковой частотой в прошлом сезоне использовал сильно отличающиеся варианты – 4-3-3 и 3-2-1-4. Сможет ли его ученик «прочитать» намерения наставника? Скоро увидим, это будет славная битва.

Матч состоится в воскресенье в 18:00 по мск.

"Советский спорт"

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Арсенал»: Рамсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер – Эдегор, Парти, Райс – Сака, Хаверц, Мартинелли.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке – Стоунс, Родри – Силва, Де Брюйне, Фоден, Грилиш – Холанд

источник: «Советский спорт»
Игру в Краснодаре убили медицинские паузы. А виноватыми остались судьи
Игру в Краснодаре убили медицинские паузы. А виноватыми остались судьи
Команда Владимира Ивича перетерпела «Пари НН» в матче, продлившемся 103 минуты. Встречу не закончил даже лайнсмен.
04.08.2023 22:21
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Трудности перевода. ЦСКА не без проблем рассчитался за новичка из «Пахтакора»
Трудности перевода. ЦСКА не без проблем рассчитался за новичка из «Пахтакора»
Состав армейцев пополнил полузащитник Аббосбек Файзуллаев.
04.08.2023 17:40
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Руслан Нигматуллин: Буффон испортил себе старость. Ему будет очень сложно жить дальше
Руслан Нигматуллин: Буффон испортил себе старость. Ему будет очень сложно жить дальше
Экс-голкипер сборной России поделился своим мнением о карьере легенды мирового футбола.
04.08.2023 16:30
Футбол
автор: Никита Плохих
«Мы стали карликами». Германия в шоке от провала футбольной сборной
«Мы стали карликами». Германия в шоке от провала футбольной сборной
Немецкие СМИ бьют тревогу на фоне последних результатов крупных турниров.
04.08.2023 15:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
Не забывайте о России. Команды Черышева и Мусаева зажигают в еврокубках
Не забывайте о России. Команды Черышева и Мусаева зажигают в еврокубках
Азербайджан и Андорра в восторге от работы наших тренеров.
04.08.2023 11:00
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Крокодил съел костариканского футболиста. Несчастному никто не пришёл на помощь
Крокодил съел костариканского футболиста. Несчастному никто не пришёл на помощь
Альберто Лопес Ортис из клуба «Депортиво Рио Каньяс» погиб во время отдыха на реке.
03.08.2023 22:30
Футбол
автор: Андрей Тупиков
«Ты — глупая маленькая девочка». Александр Григорян нагрубил журналистке
«Ты — глупая маленькая девочка». Александр Григорян нагрубил журналистке
Главный тренер «Кубани» вышел из себя после вопроса о возможной отставке.
03.08.2023 21:33
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Андрей Червиченко: чемпионство «Спартака» — бред сивой кобылы
Андрей Червиченко: чемпионство «Спартака» — бред сивой кобылы
Бывший президент красно-белых раскритиковал трансферную кампанию клуба и предложил свои варианты для усиления.
03.08.2023 15:00
Футбол
автор: Никита Плохих
«Новые русские». Получение российских паспортов легионерами РПЛ становится трендом
«Новые русские». Получение российских паспортов легионерами РПЛ становится трендом
Клубы элитного дивизиона активно лоббируют приобретение гражданства нашей страны иностранцами.
03.08.2023 12:00
Футбол
автор: Никита Плохих
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.