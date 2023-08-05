Русских нет, и нам не надо. Все клубы экс-СССР провалили отбор в Лигу чемпионов

СОСЕДИ ПРОВАЛИЛИСЬ

Литовский «Жальгирис», молдавский «Шериф», азербайджанский «Карабах», казахстанская «Астана», белорусский БАТЭ и украинский «Днепр-1» завершили выступление в Лиге чемпионов. В этой пёстрой компании наилучшие шансы были у «Шерифа», который выиграл первый матч у «Маккаби» из Хайфы. Футболисты «Шерифа» даже забили первыми в ответной встрече. Но довести дело победы не сумели: израильская команда за пять минут до конца основного времени перевела матч в дополнительное. А там воодушевлённый «Маккаби» добил «Шериф», отправив в сетку ещё два мяча.

«Карабах» попрощался с квалификацией Лиги чемпионов из-за польского «Ракува». Ответный матч закончился вничью. Неделю назад «Карабах» смог отыграться с 0:2, но провалил концовку, пропустив гол на последних минутах. В ответной игре в Баку была зафиксирована ничья, которая перечеркнула возможность азербайджанскому клубу продолжить борьбу в Лиге чемпионов.

Если говорить о главных неудачниках, то больнее всего пришлось «Астане» и БАТЭ. Первые уступили с общим счётом 0:6 загребскому «Динамо». У борисовчан атака проявила себя очень здорово, отличившись за два матча пять раз. Но всё испортила оборона, которая словно вообще не вышла ни на одну из встреч, пропустив 11 атак соперника. В итоге два поражения – 2:6 и 3:5.

«КЛАКСВИК» ТВОРИТ ИСТОРИЮ

Даже если сказка фарерского «Клаксвика» оборвётся на следующей стадии квалификации Лиги чемпионов, у неё будет своё продолжение. Дело в том, что даже в этом случае клуб уже получил право выступить в групповой стадии Лиги конференций. Разумеется, он будет первым коллективом с Фарерских островов, который добрался до этой стадии еврокубков.

ФК "Хеккен"

В первом квалификационном раунде «Клаксвик» разорвал «Ференцварош» в Будапеште со счётом 3:0, попутно отправив в отставку Станислава Черчесова. А во втором раунде удивительные фарерцы сломили сопротивление чемпиона Швеции – «Хеккена». Домашняя игра, как и с венграми, закончилась без голов. А на выезде фарерцы снова отгрузили три мяча. Правда, теперь им понадобилось больше времени: основное закончилось со счётом 2:2, в дополнительное клубы ещё по разу поразили ворота друг друга, а в серии пенальти точнее оказались игроки с Фарерских островов.

«ГЕНКУ» НЕ ПОВЕЗЛО

ФК "Серветт"

Бельгийский вице-чемпион «Генк» получил в соперники швейцарский «Серветт». Все прекрасно понимали, на чьей стороне преимущество в мастерстве, поэтому вряд ли сильно переживали после первой игры в Женеве, закончившейся вничью – 1:1. Нормальный результат для гостевой встречи. Дома от «Генка» ждали большего, в том числе букмекеры, считавшие его явным фаворитом. А уж когда «Серветт» остался в меньшинстве уже на третьей минуте матча, многие посчитали, что он обречён. И первый гол бельгийцев только укрепил эту мысль в сознании многих. Но швейцарцы отыгрались, потом пропустив гол от хозяев поля, спустя некоторое время сделали это вновь, а в серии пенальти оказались точнее. Не обошлось без огромной роли удачи «Серветта» и провала «Генка» в реализации моментов. Как ещё охарактеризовать вылет клуба с тотальным преимуществом по статистике: удары – 25:4, в створ – 16:2, владение – 65%:35%.

18-ЛЕТНИЙ ЮНЕЦ — АВТОР ХЕТ-ТРИКА

ФК "Копенгаген"

Исландец Орри Оускарссон играет за «Копенгаген», но лишь недавно начал регулярно появляться в матчах чемпионата Дании. Его игровой талант отмечали ещё по его игре в предыдущем сезоне, но кто мог вообразить, что уже в четвёртом в карьере международном матче он оформит хет-трик? Причём ему хватило всего лишь 11 минут, пусть и разделённых перерывом – с 46-й по 56-ю минуты. «Копенгаген» прошёл бы ирландский «Брейдаблик» и без его вклада, но теперь если о чём и можно говорить по итогам этого противостояния, то только о скорострельности юного нападающего.

НОРВЕЖЦЫ ПРОЯВИЛИ ХАРАКТЕР

«Мольде» стал единственным клубом, который прошёл дальше после поражения в первой игре (0:1) без всякого дополнительного времени во второй. Ему противостоял ХИК. Финны долго терпели, отражая натиск атак норвежцев, но те за 16 минут до конца встречи сначала установили паритет, а затем на 89-й минуте нанесли решающий удар по сопернику.

«Маккаби» из Хайфы тоже прошёл в следующую стадию после поражения в первом матче, но израильскому клубу в игре с «Шерифом» потребовались дополнительные полчаса.