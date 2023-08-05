ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Русских нет, и нам не надо. Все клубы экс-СССР провалили отбор в Лигу чемпионов

Все шесть клубов из стран бывшего СССР, принимавшие участие в квалификационной стадии отбора Лиги чемпионов, завершили свои выступления.
Русских нет, и нам не надо. Все клубы экс-СССР провалили отбор в Лигу чемпионов
05 августа 2023 13:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: ФК "Маккаби" (Хайфа)

СОСЕДИ ПРОВАЛИЛИСЬ

Литовский «Жальгирис», молдавский «Шериф», азербайджанский «Карабах», казахстанская «Астана», белорусский БАТЭ и украинский «Днепр-1» завершили выступление в Лиге чемпионов. В этой пёстрой компании наилучшие шансы были у «Шерифа», который выиграл первый матч у «Маккаби» из Хайфы. Футболисты «Шерифа» даже забили первыми в ответной встрече. Но довести дело победы не сумели: израильская команда за пять минут до конца основного времени перевела матч в дополнительное. А там воодушевлённый «Маккаби» добил «Шериф», отправив в сетку ещё два мяча.

«Карабах» попрощался с квалификацией Лиги чемпионов из-за польского «Ракува». Ответный матч закончился вничью. Неделю назад «Карабах» смог отыграться с 0:2, но провалил концовку, пропустив гол на последних минутах. В ответной игре в Баку была зафиксирована ничья, которая перечеркнула возможность азербайджанскому клубу продолжить борьбу в Лиге чемпионов.

Если говорить о главных неудачниках, то больнее всего пришлось «Астане» и БАТЭ. Первые уступили с общим счётом 0:6 загребскому «Динамо». У борисовчан атака проявила себя очень здорово, отличившись за два матча пять раз. Но всё испортила оборона, которая словно вообще не вышла ни на одну из встреч, пропустив 11 атак соперника. В итоге два поражения – 2:6 и 3:5.

«КЛАКСВИК» ТВОРИТ ИСТОРИЮ

Даже если сказка фарерского «Клаксвика» оборвётся на следующей стадии квалификации Лиги чемпионов, у неё будет своё продолжение. Дело в том, что даже в этом случае клуб уже получил право выступить в групповой стадии Лиги конференций. Разумеется, он будет первым коллективом с Фарерских островов, который добрался до этой стадии еврокубков.

ФК "Хеккен"

В первом квалификационном раунде «Клаксвик» разорвал «Ференцварош» в Будапеште со счётом 3:0, попутно отправив в отставку Станислава Черчесова. А во втором раунде удивительные фарерцы сломили сопротивление чемпиона Швеции – «Хеккена». Домашняя игра, как и с венграми, закончилась без голов. А на выезде фарерцы снова отгрузили три мяча. Правда, теперь им понадобилось больше времени: основное закончилось со счётом 2:2, в дополнительное клубы ещё по разу поразили ворота друг друга, а в серии пенальти точнее оказались игроки с Фарерских островов.

«ГЕНКУ» НЕ ПОВЕЗЛО

ФК "Серветт"

Бельгийский вице-чемпион «Генк» получил в соперники швейцарский «Серветт». Все прекрасно понимали, на чьей стороне преимущество в мастерстве, поэтому вряд ли сильно переживали после первой игры в Женеве, закончившейся вничью – 1:1. Нормальный результат для гостевой встречи. Дома от «Генка» ждали большего, в том числе букмекеры, считавшие его явным фаворитом. А уж когда «Серветт» остался в меньшинстве уже на третьей минуте матча, многие посчитали, что он обречён. И первый гол бельгийцев только укрепил эту мысль в сознании многих. Но швейцарцы отыгрались, потом пропустив гол от хозяев поля, спустя некоторое время сделали это вновь, а в серии пенальти оказались точнее. Не обошлось без огромной роли удачи «Серветта» и провала «Генка» в реализации моментов. Как ещё охарактеризовать вылет клуба с тотальным преимуществом по статистике: удары – 25:4, в створ – 16:2, владение – 65%:35%.

18-ЛЕТНИЙ ЮНЕЦ — АВТОР ХЕТ-ТРИКА

ФК "Копенгаген"

Исландец Орри Оускарссон играет за «Копенгаген», но лишь недавно начал регулярно появляться в матчах чемпионата Дании. Его игровой талант отмечали ещё по его игре в предыдущем сезоне, но кто мог вообразить, что уже в четвёртом в карьере международном матче он оформит хет-трик? Причём ему хватило всего лишь 11 минут, пусть и разделённых перерывом – с 46-й по 56-ю минуты. «Копенгаген» прошёл бы ирландский «Брейдаблик» и без его вклада, но теперь если о чём и можно говорить по итогам этого противостояния, то только о скорострельности юного нападающего.

НОРВЕЖЦЫ ПРОЯВИЛИ ХАРАКТЕР

«Мольде» стал единственным клубом, который прошёл дальше после поражения в первой игре (0:1) без всякого дополнительного времени во второй. Ему противостоял ХИК. Финны долго терпели, отражая натиск атак норвежцев, но те за 16 минут до конца встречи сначала установили паритет, а затем на 89-й минуте нанесли решающий удар по сопернику.

«Маккаби» из Хайфы тоже прошёл в следующую стадию после поражения в первом матче, но израильскому клубу в игре с «Шерифом» потребовались дополнительные полчаса.

источник: «Советский спорт»
Надо больше Гвардиол. Если ли шансы у «Арсенала» с битве с «Ман Сити»?
Надо больше Гвардиол. Если ли шансы у «Арсенала» с битве с «Ман Сити»?
В преддверии матча за Суперкубок Англии анализируем, как «Арсенал» и «Манчестер Сити» провели межсезонье.
05.08.2023 11:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
Игру в Краснодаре убили медицинские паузы. А виноватыми остались судьи
Игру в Краснодаре убили медицинские паузы. А виноватыми остались судьи
Команда Владимира Ивича перетерпела «Пари НН» в матче, продлившемся 103 минуты. Встречу не закончил даже лайнсмен.
04.08.2023 22:21
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Трудности перевода. ЦСКА не без проблем рассчитался за новичка из «Пахтакора»
Трудности перевода. ЦСКА не без проблем рассчитался за новичка из «Пахтакора»
Состав армейцев пополнил полузащитник Аббосбек Файзуллаев.
04.08.2023 17:40
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Руслан Нигматуллин: Буффон испортил себе старость. Ему будет очень сложно жить дальше
Руслан Нигматуллин: Буффон испортил себе старость. Ему будет очень сложно жить дальше
Экс-голкипер сборной России поделился своим мнением о карьере легенды мирового футбола.
04.08.2023 16:30
Футбол
автор: Никита Плохих
«Мы стали карликами». Германия в шоке от провала футбольной сборной
«Мы стали карликами». Германия в шоке от провала футбольной сборной
Немецкие СМИ бьют тревогу на фоне последних результатов крупных турниров.
04.08.2023 15:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
Не забывайте о России. Команды Черышева и Мусаева зажигают в еврокубках
Не забывайте о России. Команды Черышева и Мусаева зажигают в еврокубках
Азербайджан и Андорра в восторге от работы наших тренеров.
04.08.2023 11:00
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Крокодил съел костариканского футболиста. Несчастному никто не пришёл на помощь
Крокодил съел костариканского футболиста. Несчастному никто не пришёл на помощь
Альберто Лопес Ортис из клуба «Депортиво Рио Каньяс» погиб во время отдыха на реке.
03.08.2023 22:30
Футбол
автор: Андрей Тупиков
«Ты — глупая маленькая девочка». Александр Григорян нагрубил журналистке
«Ты — глупая маленькая девочка». Александр Григорян нагрубил журналистке
Главный тренер «Кубани» вышел из себя после вопроса о возможной отставке.
03.08.2023 21:33
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Андрей Червиченко: чемпионство «Спартака» — бред сивой кобылы
Андрей Червиченко: чемпионство «Спартака» — бред сивой кобылы
Бывший президент красно-белых раскритиковал трансферную кампанию клуба и предложил свои варианты для усиления.
03.08.2023 15:00
Футбол
автор: Никита Плохих
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.