«Локомотив» провалился в игре с ЦСКА. Даже Дзюба куда-то пропал

Первое московское дерби сезона 2023-2024 сыграли ЦСКА и «Локомотив», запустив таким образом очередной виртуальный чемпионат Москвы в РПЛ. Игры между этими двумя клубами имеют свою занятную статистику и примерно равные показатели побед и поражений, но в последние несколько лет преимущество перешло к армейцам. Однако шансы «Локомотива» перед игрой расценивались чуть выше. Именно такие превалируют мысли в футбольной среде после чувствительных потерь армейцев в составе.

"Советский спорт"

«Локомотив» очень мощно начал этот поединок. Илья Самошников после скидки Дзюбы подхватил мяч на левом фланге, забрался в штрафную, где убрал на замахе Фёдора Чалова, и пробил по воротам! Поучилось выше перекладины. Опасны были и рывки неожиданного голеадора «железнодорожников»Наира Тикнизяна. Армейцы очень внимательно следили за передвижениями армянского футболиста, периодически действуя на опережение. Особенно усердствовал бразилец Виллиан Роша, который на старте чемпионата просто незаменим для ЦСКА.

К концу второй трети тайма неаккуратно в своей штрафной сыграла оборона номинальных гостей в лице Ильи Самошникова. Судья моментально показал на точку. После трёх забитых пенальти в скандальном матче с «Ахматом», Фёдор Чалов продолжил свои одиннадцатиметровые подвиги, по центру ворот уложив мяч в противоход Лантратову.

"Советский спорт"

Совершенно неожиданно ЦСКА повёл. И буквально через минуту после реализованного пенальти, хозяева поля разыграли потрясающую многоходовую комбинацию, начатую по-старинке Акинфеевым, и защитник Милан Гаич, оказавшийся на ударной позиции, удвоил счёт. Настоящий ушат ледяной воды на головы подопечных Михаила Галактионова за пару минут в первом тайме. До конца тайма игра, на руку армейцам, успокоилась и плавно прикатилась к перерыву.

В начале второго тайма ЦСКА ожидаемо поставил автобус перед своими воротами, заставляя футболистов «Локомотива» постоянно упираться в оборонительные построения. К середине отрезка команды устроили перестрелку, в которой больше преуспели армейцы. На гол с углового молодого Егора Погостнова, ЦСКА ответил дублем бывшего «железнодорожника» Максима Мухина, доведя, тем самым счёт до разгромного. Хозяева поля поддержали главный тренд третьего тура – победа с крупным счётом, не отставая в этом плане от самарских «Крыльев» и «Спартака».

Игра перешла в стадию ожидания. ЦСКА готовился победно вскинуть руки, дабы услышать заслуженные аплодисменты от своих болельщиков, а «Локомотив» хотел поскорее закончить сверх неудачную для себя игру и одну из худших за последний календарный год. ЦСКА уверенно и заслуженно победил в дерби, имея крайне обедненную скамейку запасных, но даже с такими скудными ресурсами, Владимиру Федотову удалось тактически и ментально переиграть своего визави Михаила Галактионова.

"Советский спорт"

Главным сюрпризом этого удивительного матча была игра армейской молодёжи. Михаил Рядно, Никита Ермаков – новые фамилии для российского футбола, которые своей уверенностью удивили как болельщиков на трибунах, так и футбольных специалистов. Ну а Максим Мухин вообще провёл матч жизни, как это обычно бывает, когда игрок противостоит своей бывшей команде. Прозвучал финальный свисток, зафиксировавший счёт 4:1 на табло ВЭБ-Арены.