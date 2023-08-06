Кукуляк «отменил» VAR. Зачем он нужен, если судьи научились им манипулировать?

Скажите честно, вы верили в то, что VAR спасёт наш футбол? Ну и футбол, в принципе. Череда последних событий наталкивает на мысль, что секретная комната с кучей мониторов не всегда становится панацеей от всех судейских бед. Но ситуация, которая случилась накануне в Казани, показала, что некоторые наши арбитры научились не только пользоваться услугами VAR, но и в некотором роде – манипулировать им.

Предлагаем рассмотреть филигранные действия арбитра Евгения Кукуляка на «Ак Барс Арене», где вернувшийся в элиту «Рубин» принимал московский «Спартак».

«Красно-белые» одержали уверенную победу, а потому градус негодования фанатов немного спал, но сама ситуация представляется как рабочий вариант избегать общения с коллегами у мониторов. В концовке первого тайма, при счёте 1:0 в пользу гостей, Кукуляк выдал такое, что опешил переполненный стадион, болельщики перед телевизорами и, есть такое предположение, коллеги Евгений, наблюдающие за игрой с десятков мониторов.

Руслан Литвинов, блокируя прорыв Марата Апшацева, выполнил подкат в своей штрафной площади, после которого игрок «Рубина» рухнул на газон. Прозвучал свисток арбитра, который зафиксировал нарушение правил со стороны игрока «Спартака». При этом практически все повторы до одного показали, что защитник сыграл в мяч. И что нарушения правил с его стороны не было в принципе. Не всех нас учили судейскому делу, но видеть то, что происходит на наших глазах, мы в состоянии.

Источник фото: ФК «Рубин»

И тут Кукуляк сумел удивить ещё раз. Он назначил в ворота «Спартака»… штрафной удар. И это в тот момент, когда на экранах крутили повтор, на котором очевидно нет фола и падение – в штрафной. Уловить в действиях арбитра какую-то логику сложно. Но к этому вернёмся позже. Был прямой удар со штрафного, серия рикошетов и мяч оказался в воротах Максименко. И вот при счёте 1:1 команды ушли на перерыв. В эпизоде, когда нужно было просто назначить аут в сторону «Рубина», мы получаем удивительный квест.

Следите, как говорится, за руками. Фактически, мы видим две ошибки рефери. Причём, грубые. И соверши он хотя бы одну из них, гола в ворота «Спартака» в том эпизоде не было бы. Подкат был чистый, а значит, пенальти просто не за что ставить. Но если бы он назначил одиннадцатиметровый удар, то коллеги из «военной» комнаты моментально объяснили Евгению, что защитник выполнил чистейший подкат. И всё.

В итоге, рефери надругался над главным помощником его бригады? Где-то арбитры излишне полагаются на эти спасительные повторы. К примеру, зевнул помощник главного арбитра эпизод с передачей в отрыв и не поймал линию оффсайда. Он будет бежать до конца, фиксировать взятие ворот, а затем, коллеги перед мониторами подскажут, как всё было на самом деле. А в это время команда и болельщики ликуют, следует выброс адреналина. Как действует на психику отменённый через пару минут после события гол, можете представить себе сами.

Источник фото: ФК «Рубин»

Идеальный для судей расклад. Ничего не начудили, всё «сделали правильно». С одной стороны, в большинстве моментов VAR со своими обязанностями справляется. Да практически всегда. Но подобный эффект в том, судьи начинают терять чувство ответственности. Там не добежал, там не доглядел. Ничего страшного, коллеги телек посмотрят, подскажут. Простите, а куда при таких сказочных раскладах дух футбола девать? А как же уважение к футболистам, которые на поле выкладываются, сражаются?

Понятно, что VAR задумывался для того, чтобы устранять грубейшие ошибки судей. В тех случаях, когда они настолько очевидны, а арбитр «завис». Да и не надо нам повторения «руки бога» и тот же зевок Тофика Бахрамова, который сделал Англию чемпионом мира-66. Пусть всё будет честно и по правилам. Надежда то была на то, что судьи раскрепостятся, будут уверенно принимать решение, понимая, что есть страховка.

P.S.

И ещё несколько слов по главному эпизоду субботнего игрового дня. Кукуляк изобрёл новый жанр, с которым мы ещё не сталкивались. По сути, он удалил из эпизода VAR. Вдумайтесь, он совершил две грубейшие ошибки, которые крутили по всем экранам, но не дал ни единого шанса коллегам, попросить его посмотреть повторы. Это нечто новое в нашем футбольном Королевстве. Оказывается, VAR тоже можно… обмануть.