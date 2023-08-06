Олег Малышев: Сейчас рано надевать короны. Нужно смотреть от игры к игре

В гостевом матче «Спартак» с разгромным счетом обыграл казанский «Рубин» (4:1). «Красно-белые» выдали настоящую голевую феерию и преподнесли нам сенсации: голом отметился главный герой скандального перехода Хесус Медина. Генеральный директор московского клуба Олег Малышев поделился эмоциями от игры, а также рассказал о планах клуба на остаток трансферного окна.

- Какие эмоции, впечатления от сегодняшней игры? Насколько довольны игрой команды?

- Очень рад победе, тому, как ребята сыграли. Мне кажется, много что можно выделить: и два голевых Саши Соболева, и гол Медины вторым касанием, и замены сработали. В конце первого тайма был спорный эпизод.

Источник фото: ФК «Спартак»

- Арбитр назначил штрафной после которого забили. Согласны с решением?

- Надо разбирать с экспертами. Лично я не понял, за что был назначен штрафной, который в конечном счете привел к году в наши ворота. Будем разбираться.

- Вы понимаете сейчас судейские правила в российском футболе?

- Какие-то правила, конечно, понимаю. Но есть моменты, которые действительно требуют уточнения: одни и те же моменты судятся по-разному. От матча к матчу хочется лучше понимать.

- Коллеги писали, что сделка по Олегу Рябчуку закрыта. Можете прокомментировать?

- Мы пока не объявляли. Действительно, есть шанс по этой сделке, но на данный момент мы не даем комментарии.

- Планируется ли еще усиление?

- Посмотрим. Я говорил еще в прошлый раз, что нет задачи набрать какое-то число игроков. Есть задача по возможности найти усиление. Если посмотреть на данный момент, то мы в принципе уже имеем хорошую команду.

Источник фото: ФК «Спартак»

- Планирует ли клуб обращается в ЭСК по поводу эпизода с Литвиновым?

- Я не исключаю. Не потому, что у нас есть претензии к судье. Просто хочется подробнее разобрать эпизод и правильно его трактовать.

- «Спартак» на первом месте. Вы довольны? Всего лишь третий тур, команда уже в лидерах.

Совершенно рано загадывать и комментировать таблицу. Впереди еще целый сезон, много матчей. Нужно смотреть от игры к игре. Сейчас рано надевать короны.

- Вчера появилась информация: «ЛУКОЙЛ» стал спонсором «Хайдука».

- Да, честно говоря, эта ситуация напрямую с нами не связана. Нужно спросить комментарий у «ЛУКОЙЛА». Посмотрим, можно ли извлечь пользу из этого сотрудничества.

- При этом была информация , что «Спартак» рассматривает вариант приобретения фарм-клуба в Европе.

- Сейчас уже нет. Я несколько раз говорил, что до подписания сделок и контрактов я ничего не комментирую.

Источник фото: ФК «Спартак»

- Зорин ушел в Минск. Была информация, что Мелёшиным интересуются «Химки». Рассматривается ли вариант, что Мелешин тоже уйдет в аренду за игровой практикой? Прописана ли в контракте Зорина возможность его выкупа?

- Нет, отступных нет. Действительно, ушел в аренду. Мы надеемся, что он получит достаточно игровой практики, наберется опыта для передачи голов. По поводу Мелешина такой информации нет, он игрок основной команды. Выкуп не прописан.

- Дебют Медины. Как оцените старт?

- Моментальный гол. Нужно посмотреть в истории «Спартака», было ли такое, чтобы кто-то быстрее забивал. Прекрасно сыграл.