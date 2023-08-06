ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Он мог стать круче Акинфеева. Вениамин Мандрыкин трагично скончался в 41 год

Любимец Газзаева не терял волю к жизни, несмотря на все преграды, но не сумел пережить судьбоносный инфаркт.
Он мог стать круче Акинфеева. Вениамин Мандрыкин трагично скончался в 41 год
06 августа 2023 16:44
автор: Никита Плохих
автор фото: Советский спорт

Утром шестого августа стало известно, что этот мир покинул трехкратный чемпион России, обладатель кубка УЕФА в составе ЦСКА, голкипер Вениамин Мандрыкин. Воспитанник «Алании» сделал себе доброе имя в армейском клубе в нулевых. На протяжении долгих лет он служил примером для многих российских вратарей, в частности, именно Вениамин помогал Игорю Акинфееву, когда тот делал свои первые шаги во взрослом футболе. У Мандрыкина было по-настоящему большое сердце, но оно его и подвело.

СЫН ГАЗЗАЕВА И БРАТ АКИНФЕЕВА

В ЦСКА Мандрыкина привёл Валерий Газзаев, специалист и голкипер неплохо сработались в «Алании», и в принципе, было неудивительно, что тренер позвал его за собой в Москву. Многие отмечали, что Георигиевич и вратарь были очень близки, многие даже в шутку называли Вениамина его сыном.

В составе армейцев вратарь освоился быстро. В первые два сезона 2001 и 2002 голкипер частенько выручал красно-синих, вытаскивая порою откровенно мёртвые мячи. Такая игра в исполнении 20-летнего паренька, разумеется, привлекла внимание тренерского штаба молодёжной сборной. К началу 2003 года Мандрыкин стал там железным первым номером.

Однако в том же году он получил травму, из-за которой ему пришлось пропустить около месяца. И тогда в воротах ЦСКА появился 17-летний Игорь Акинфеев. Ещё более юный голкипер настолько впечатлил Газзаева, что он просто не мог не ставить его на каждый матч. Мандрыкин после восстановления присел на скамейку, но не расстраивался. Он по-братски поддерживал Игоря, помогал ему освоиться и набраться уверенности.

Источник фото: Советский спорт

С 2003 года Вениамин лишь раз серьёзно вернулся в основу, в 2007-м, когда Акинфеев пропустил почти год. Многие клубы пытались вытащить Мандрыкина из ЦСКА, но боссы армейцев так и не смогли договориться ни с кем из желающих. Однако голкипер после нескольких лет простоя горел желанием играть. В итоге Вениамин начал скитаться по арендам. За три с небольшим года он успел засветиться в «Томи», «Ростове», «Спартаке» из Нальчика и брянском «Динамо».

СТРАШНАЯ АВАРИЯ

Тем не менее, Мандрыкин продолжал оставаться на хорошем счету. У него ещё были шансы громко заявить о себе как об основном вратаре большого российского клуба, но у судьбы были свои планы на сей счёт. Во времена выступления за «Динамо» Вениамин ехал за рулём внедорожника Porsche Cayenne и выехал на встречную полосу. Патруль ДПС требовал его остановиться, но Мандрыкин пытался скрыться от погони. В один момент он не справился с управлением и врезался в дерево.

Врачи чудом спасли его жизнь, но перелом позвоночника не позволил ему больше ходить. С тех пор Вениамин был прикован к постели. Но он не переставал любить футбол и жизнь. Часто давал комментарии и различные интервью, продолжал держать связь со своими бывшими одноклубниками. Многие люди могли бы сломаться и потерять тягу к жизни, но не Мандрыкин.

Источник фото: Советский спорт

СЕРДЦЕ НЕ ВЫДЕРЖАЛО

К сожалению, такой образ жизни неизбежно влечет за собой множество заболеваний. Последние годы Мандрыкин страдал от печёночно‑почечной недостаточности. А сегодня у Вениамина случился инфаркт, который он не смог пережить. Его сестра Жанна рассказала, что он скончался в приёмном покое. Врачи были уже бессильны.

Жизнь Мандрыкина не была уселена ковровыми дорожками, сначала ему приходилось бороться за место в основе ЦСКА, а затем и вовсе со смертью. Несмотря ни на что, голкипер не терял надежды, продолжал бороться и поражать всех своей силой духа. Вениамин - настоящий пример того, что нужно ценить каждую минуту жизни. Что бы с тобой ни случилось - не опускай руки, никогда не знаешь, когда всё может закончиться.

Редакция «Советского спорта» выражает соболезнования родным и близким Мандрыкина.

источник: «Советский спорт»
Олег Малышев: Сейчас рано надевать короны. Нужно смотреть от игры к игре
Олег Малышев: Сейчас рано надевать короны. Нужно смотреть от игры к игре
Генеральный директор «Спартака» заявил, что клуб будет разбирать спорное решение судьи.
06.08.2023 11:00
Футбол
автор: Никита Плохих
Кукуляк «отменил» VAR. Зачем он нужен, если судьи научились им манипулировать?
Кукуляк «отменил» VAR. Зачем он нужен, если судьи научились им манипулировать?
Судья совершил две грубейшие ошибки, а коллеги в телевизионной комнате ничего не смогли сделать. Приехали.
06.08.2023 09:30
Футбол
автор: Игорь Брагин
«Локомотив» провалился в игре с ЦСКА. Даже Дзюба куда-то пропал
«Локомотив» провалился в игре с ЦСКА. Даже Дзюба куда-то пропал
Армейцы разгромили железнодорожников в первом московском дерби сезона-2023/2024.
05.08.2023 22:09
Футбол
автор: Андрей Тупиков
«Рубин» крупно проиграл «Спартаку». Не помог даже рекорд посещаемости в Казани
«Рубин» крупно проиграл «Спартаку». Не помог даже рекорд посещаемости в Казани
Красно-белые продлили серию побед в РПЛ до трёх матчей.
05.08.2023 19:43
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Русских нет, и нам не надо. Все клубы экс-СССР провалили отбор в Лигу чемпионов
Русских нет, и нам не надо. Все клубы экс-СССР провалили отбор в Лигу чемпионов
Все шесть клубов из стран бывшего СССР, принимавшие участие в квалификационной стадии отбора Лиги чемпионов, завершили свои выступления.
05.08.2023 13:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
Надо больше Гвардиол. Если ли шансы у «Арсенала» с битве с «Ман Сити»?
Надо больше Гвардиол. Если ли шансы у «Арсенала» с битве с «Ман Сити»?
В преддверии матча за Суперкубок Англии анализируем, как «Арсенал» и «Манчестер Сити» провели межсезонье.
05.08.2023 11:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
Игру в Краснодаре убили медицинские паузы. А виноватыми остались судьи
Игру в Краснодаре убили медицинские паузы. А виноватыми остались судьи
Команда Владимира Ивича перетерпела «Пари НН» в матче, продлившемся 103 минуты. Встречу не закончил даже лайнсмен.
04.08.2023 22:21
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Трудности перевода. ЦСКА не без проблем рассчитался за новичка из «Пахтакора»
Трудности перевода. ЦСКА не без проблем рассчитался за новичка из «Пахтакора»
Состав армейцев пополнил полузащитник Аббосбек Файзуллаев.
04.08.2023 17:40
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Руслан Нигматуллин: Буффон испортил себе старость. Ему будет очень сложно жить дальше
Руслан Нигматуллин: Буффон испортил себе старость. Ему будет очень сложно жить дальше
Экс-голкипер сборной России поделился своим мнением о карьере легенды мирового футбола.
04.08.2023 16:30
Футбол
автор: Никита Плохих
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.