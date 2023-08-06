Он мог стать круче Акинфеева. Вениамин Мандрыкин трагично скончался в 41 год

Утром шестого августа стало известно, что этот мир покинул трехкратный чемпион России, обладатель кубка УЕФА в составе ЦСКА, голкипер Вениамин Мандрыкин. Воспитанник «Алании» сделал себе доброе имя в армейском клубе в нулевых. На протяжении долгих лет он служил примером для многих российских вратарей, в частности, именно Вениамин помогал Игорю Акинфееву, когда тот делал свои первые шаги во взрослом футболе. У Мандрыкина было по-настоящему большое сердце, но оно его и подвело.

СЫН ГАЗЗАЕВА И БРАТ АКИНФЕЕВА

В ЦСКА Мандрыкина привёл Валерий Газзаев, специалист и голкипер неплохо сработались в «Алании», и в принципе, было неудивительно, что тренер позвал его за собой в Москву. Многие отмечали, что Георигиевич и вратарь были очень близки, многие даже в шутку называли Вениамина его сыном.

В составе армейцев вратарь освоился быстро. В первые два сезона 2001 и 2002 голкипер частенько выручал красно-синих, вытаскивая порою откровенно мёртвые мячи. Такая игра в исполнении 20-летнего паренька, разумеется, привлекла внимание тренерского штаба молодёжной сборной. К началу 2003 года Мандрыкин стал там железным первым номером.

Однако в том же году он получил травму, из-за которой ему пришлось пропустить около месяца. И тогда в воротах ЦСКА появился 17-летний Игорь Акинфеев. Ещё более юный голкипер настолько впечатлил Газзаева, что он просто не мог не ставить его на каждый матч. Мандрыкин после восстановления присел на скамейку, но не расстраивался. Он по-братски поддерживал Игоря, помогал ему освоиться и набраться уверенности.

Источник фото: Советский спорт

С 2003 года Вениамин лишь раз серьёзно вернулся в основу, в 2007-м, когда Акинфеев пропустил почти год. Многие клубы пытались вытащить Мандрыкина из ЦСКА, но боссы армейцев так и не смогли договориться ни с кем из желающих. Однако голкипер после нескольких лет простоя горел желанием играть. В итоге Вениамин начал скитаться по арендам. За три с небольшим года он успел засветиться в «Томи», «Ростове», «Спартаке» из Нальчика и брянском «Динамо».

СТРАШНАЯ АВАРИЯ

Тем не менее, Мандрыкин продолжал оставаться на хорошем счету. У него ещё были шансы громко заявить о себе как об основном вратаре большого российского клуба, но у судьбы были свои планы на сей счёт. Во времена выступления за «Динамо» Вениамин ехал за рулём внедорожника Porsche Cayenne и выехал на встречную полосу. Патруль ДПС требовал его остановиться, но Мандрыкин пытался скрыться от погони. В один момент он не справился с управлением и врезался в дерево.

Врачи чудом спасли его жизнь, но перелом позвоночника не позволил ему больше ходить. С тех пор Вениамин был прикован к постели. Но он не переставал любить футбол и жизнь. Часто давал комментарии и различные интервью, продолжал держать связь со своими бывшими одноклубниками. Многие люди могли бы сломаться и потерять тягу к жизни, но не Мандрыкин.

Источник фото: Советский спорт

СЕРДЦЕ НЕ ВЫДЕРЖАЛО

К сожалению, такой образ жизни неизбежно влечет за собой множество заболеваний. Последние годы Мандрыкин страдал от печёночно‑почечной недостаточности. А сегодня у Вениамина случился инфаркт, который он не смог пережить. Его сестра Жанна рассказала, что он скончался в приёмном покое. Врачи были уже бессильны.

Жизнь Мандрыкина не была уселена ковровыми дорожками, сначала ему приходилось бороться за место в основе ЦСКА, а затем и вовсе со смертью. Несмотря ни на что, голкипер не терял надежды, продолжал бороться и поражать всех своей силой духа. Вениамин - настоящий пример того, что нужно ценить каждую минуту жизни. Что бы с тобой ни случилось - не опускай руки, никогда не знаешь, когда всё может закончиться.

Редакция «Советского спорта» выражает соболезнования родным и близким Мандрыкина.