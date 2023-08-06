Лондонское чудо «Арсенала». Ученик переиграл учителя

«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в 16-й раз в последних 17-и очных встречах, а заодно прибрал к рукам Суперкубок Англии.

Английский сезон традиционно открывается матчем за Суперкубок, или как его еще называют «Коммьюнити шилд». В прошлом сезоне «Манчестер Сити» выиграл как Премьер-лигу, так и Кубок Англии, поэтому в битве за Суперкубок ему противостоял второй клуб по итогам чемпионата страны – «Арсенал». Занятно, что из этих двух клубов последним трофей забирал как раз лондонский клуб. Случилось это в 2020 году. С тех пор подопечные Пепа Гвардиолы могли дважды это исправить, но проигрывали «Лестеру» и «Ливерпулю».

Игра традиционно состоялась на заполненном «Уэмбли». Стартовый состав немного удивил разве что у «Манчестер Сити». В воротах оказался не Эдерсон, а Штефан Ортега. Также в запасе очутились Фил Фоден и только недавно восстановившийся после повреждения Кевин Де Брюйне. А вот у «Арсенала» обошлось без сюрпризов. Все дорогостоящие покупки в межсезонье оказались на поле. Причём на острие вышел Кай Хаверц, которой всю предсезонку появлялся в полузащите, но из-за травмы Габриэла Жезуса особого выбора у Микела Артеты просто не оказалось.

С первых минут «канониры» старались перекрывать все направления для передач уже на половине поля «горожан». И это, пожалуй, оптимальное решения против подопечных Гвардиолы, так как первые полтора десятки минут «Манчестер Сити» с большим трудом добирался до чужой трети поля. Использовали прессинг настолько активно, что иногда глубже всех оказывался Деклан Райс, что красноречиво говорит о том, насколько массовым он был. Как только игра в пас на чужой половине более-менее сработала, так сразу же Родри нанёс опаснейший удар низом в угол.

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Первый по-настоящему опасный момент возник только в середине тайма, когда подключившийся в атаку Бен Уайт очень здорово на разнонаправленном движении обыграл Мануэля Аканджи и отправил мяч в штрафную. После лёгкой суеты он оказался у Габриэля Мартинелли, удар которого остановила грудь Джона Стоунза. После этого «Арсенал» прибрал инициативу к рукам, немного подровнял статистику по владению мячом, А Букайо Сака создал пару хороших моментов – один для себя, а второй для Хаверца.

После перерыва клубы снова долго раскачивались и первый голевой момент во вторые 45 минут возник, как и в первом тайме, в середине: Уайт отлично прострелил в штрафную и Сака оставалось только попасть в створ, но он вообще махнул ногой мимо мяча. И всё из-за Коула Палмера, забившего роскошным обводящим ударом. Через пять минут Фоден мог снимать все вопросы, но не сумел пробить мимо вратаря. И этот момент ему ещё минимум несколько дней будет сниться в кошмарах, потому как уже на 11-й добавленной минуте (при восьми, указанных изначально на табло четвёртого арбитра) Леандро Троссард при помощи рикошета от Аканджи сравнял счёт. Кстати, его гол был похож на первое взятие ворот Палмера: оба сместились с угла штрафной немного ближе к центру и нанесли удар.

В серии пенальти все четыре удара футболистов «Арсенала» были почти безупречными, тогда как «Манчестер Сити» смазал два из трёх: Де Брюйне пошёл бить первым в свой команде, но шарахнул в перекладину, а чуть позднее один из самых заметных игроков матча Родри не сумел переиграть Рамсдейла.

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По итогам матча стоит заметить, что Артета нашёл способ сдержать соперника, применив высокий и массированный прессинг. Вот только в этом заключалась одновременно с этим и проблема: «Манчестер Сити» забил как раз после того, как разорвал прессинг «канониров» и убежал в разреженное пространство, оставленное соперником. По-хорошему, «горожане» должны были спокойно доводить дело до победы, но футбол – это игра отдельных эпизодов и даже моментов. В этот раз таким стал рикошет от защитника на заключительных секундах.

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Английский сезон стартовал бодро: далеко не самый увлекательный матч закончился сумасшедшей развязкой и всегда зрелищной серией пенальти. Станет ли успех предзнаменованием возвращения «Арсенала» к числу топов АПЛ? Это мы скоро продолжим узнавать, но ожидания от команды сейчас высоки, как никогда не были за последние лет так десять.