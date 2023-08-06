Этот «Зенит» - не чемпионский. «Динамо» сотворило сенсацию

Третий тур Российской премьер-лиги завершился в воскресенье, и центральным матчем дня стало противостояние «Зенита» и «Динамо». Обе команды в начале чемпионата не могут похвастаться стабильностью. Бело-голубые под руководством Лички пока только ищут свою игру и с нетерпением ждут опорника, а вот действующие чемпионы этим летом потеряли Малкома и Кузяева. Оба игрока были определяющими для питерцев, команда Семака пока не нашла варианты, как можно наладить игру без них.

К слову о наставнике «Зенита», сегодня Сергей Богданович отсутствовал на скамейке, поскольку он схватил красную карточку после игры с «Ростовом». Семак хотел уточнить у главного арбитра той встречи, Евгения Кукуляка, спорный момент с фолом на Клаудиньо. Судья был не в настроении вести беседы и сразу удалил тренера. Таким образом, в матче с «Динамо» командой руководил Анатолий Тимощук.

ФК "Зенит"

После того как прозвучал стартовый свисток, игроки «Динамо» сразу же устремились в атаку, однако этот навал был почти сразу же остановлен. «Зенит» начал разыгрывать свою комбинацию от защиты. Мяч получил Роберт Ренан, бразилец, видимо, ещё не так хорошо запомнил партнеров по команде и отдал передачу прямо в ногу Тюкавину. Костя воспользовался подарком, разыграл стеночку с Нгамалё и мощно пробил под перекладину. 1:0 уже на второй минуте!

Питерцы панически побежали вперёд, но в завершающей стадии атак они просто натыкались на какую-то невидимую стенку. Один подход за другим блокировали защитники. Но на 10-й минуте Клаудиньо вырезал шикарную передачу на Кассьеру, тот простреливал в центр. И снова мяч попадает в игрока «Динамо», но на сей раз всё закончилось голом, причём автоголом! Бальбуэна срезал мяч в свои ворота, а Шунин явно не ожидал такого развития событий и не успел среагировать.

На несколько минут показалось, что фортуна перешла на сторону хозяев, однако на помощь «Динамо» пришёл добрый друг Тюкавина - Ренан. Бразилец на сей раз не стал упорствовать и внезапно выключился из единоборства. Костя снова «поблагодарил» бразильца за очередной подарок, выбежал на встречу с голкипером и снова убойно реализовал свой момент. И бело-голубые снова вышли вперёд.

РИА Новости

На 34-й минуте «Динамо» столкнулось с крайне неприятным эпизодом. Нет, это не второй гол «Зенита». Арсен Захарян упал на газон, держась за заднюю поверхность бедра. Тренерский штаб москвичей не стал рисковать, было принято решение провести замену. Пока неизвестно, насколько серьёзное повреждение получил полузащитник, но мы заранее пожелаем ему здоровья.

В первом тайме ничего особо интересного больше не произошло, а вот вторая половина игры с первых секунд снова вернула внимание болельщиков. Анти-герой Ренан был заменён, Тимощука явно не порадовала его игра. По сути, именно он привёз два гола Тюкавина. Болельщики также были не в восторге от бразильца. В различных фанатских группах появлялись сообщения с критикой, одним из самых популярных было то, где отмечалось, что Роберт не пригодился бы даже «Кубани», которая идёт на последнем месте в Первой лиге.

Заменил Ренана другой бразилец - Вендел. Полузащитник отличился этим летом, он всеми силами пытался покинуть «Зенит» и перейти в один из клубов у себя на родине. Но никто из желающих не смог удовлетворить финансовые аппетиты питерцев. Поэтому полузащитник вернулся в Санкт-Петербург, и сегодня он впервые с 13 мая вышел на поле под свист трибун.

К 67-й минуте ситуация на поле была далеко не в пользу хозяев, в атаке ничего не ладилось. Команды обменивались подходами к воротам друг друга, но никак не могли нанести акцентированный удар. Тимощук пошёл на ещё один решительный шаг и выпустил Ивана Сергеева, причём оставив в игре Кассьеру. Таким образом, этот экспериментальный атакующий дуэт был призван спасать положение.

РИА Новости

Последние минуты для «Динамо» выдались очень тяжёлыми. «Зенит» просто закидывал штрафную москвичей с угловых. Также сложностей добавила череда травм. Следом за Захаряном повреждения получили Фёдор Смолов и Эли Даса. Личка немного изменил себе и решил выпустить защитников. На поле появились Саба Сазонов и 19-летний Станислав Бессмертный. Задача у них была лишь одна - удержать победный счёт в последние 10 минут.

«Динамо» всеми силами держало оборону, но всё-таки не смогло устоять. На 90-й минуте питерцы прострелили в штрафную, мяч пытался забрать Шунин, но он лишь отбил его перед собой. Сергеев предпринимал попытки замкнуть этот отскок в ворота, к сожалению для фанатов бело-голубых, у форварда вышло это сделать, и счёт снова стал равным.

Четыре добавленных минуты особо не были богаты на опасные моменты, но зато Барриос совершил грубый фол, влетел шипами в ногу соперник и был отправлен отдыхать. Однако уже на последних секундах Грулев сумел переправить мяч в ворота и буквально взорвал стадион. Фанаты «Динамо» просто сходили с ума от счастья.

ФК "Динамо"

Таким образом, москвичи впервые за 8 лет сумели одержать победу над «Зенитом» в гостях. И теперь шестое чемпионство Санкт-Петербурга находится под большим вопросам. Наконец-то в Российской премьер-лиге нас ждет интрига!