Без Фака скучно. «Для меня уехавшие - не предатели»

САЛТЫКОВ — ОТКРЫТИЕ СТАРТА РПЛ

У «Спартака» на сегодняшний день три матча и ровно столько же побед, но стоит отметить, что соперники были пока скромные, скажем честно («Рубин», «Оренбург» и «Балтика»). После восьми матчей у этих команд было три очка на всех.

Очень важно знать, что чемпионами становятся те, кто не разбазаривает очки в матчах с середняками и аутсайдерами. Здесь Хесус Медина пришёлся ко двору, но это был такой отдельный всплеск. Посмотрим, как «Спартак» будет вести себя в матчах с главными соперниками. Например, у «Локомотива» не получилось. Первые 20 минут команда играла бодро, даже забила, но позднее пропустила и расклеилась.

Источник фото: ФК "Крылья Советов"

Интересно смотреть за открытиями турнира, мне очень понравился Никита Салтыков из «Крыльев Советов». Мне интересно, доиграет ли он первый круг в Самаре или его заберут раньше. Люди просто должны расти, Самара это или нет. Он хорошо себя зарекомендовал в «Акроне», два «Ростову» забил. Салтыков – открытие начала чемпионата.

ПОЧЕМУ СУДЬИ У НАС ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУПЕРПРОФЕССИОНАЛАМИ?

Судьи у нас – вечная тема. Здесь даже обсуждать не приходится. Если мы говорим о том, что у нас скромный уровень футбола, то по какому праву судьи у нас должны быть суперпрофессионалами? Здесь одно соответствует другому.

Источник фото: РИА Новости

Евгений Кукуляк? Смотрите, у нас проводятся серьёзные проверки, делаются выводы из ошибок судей? Каждый раз одно и то же. Если наш футбол не самый блестящий, то с какого перепуга у нас должны быть лучшие в мире судьи? Вот они и судят кто в лес, кто по дрова.

ГРИГОРЯН ПОЗВОЛИЛ СЕБЕ СЕКСИЗМ

Хочу высказаться об Александре Григоряне, который нахамил молоденькой девушке-журналистке. Я его неплохо знаю, мы с ним часто пересекались на «Матч ТВ». Это очень странное поведение с его стороны. Я, честно говоря, ждал, что он извинится, но он что-то молчит. Я, конечно, понимаю – человек южного темперамента, но это всё как-то некрасиво, откровенный сексизм. Люди себя так вести не должны.

Источник фото: ФК "Кубань"

Я всегда ставлю себя на место другого. Возможно, у него какие-то психологические и сексуальные проблемы, к доктору надо. Ситуации бывают разными, но он вёл себя очень некрасиво. На мои слова он не отреагировал, ну а мне-то что? Он должен позвонить девушке и извиниться перед ней, публично или не публично. Но тут всегда надо спрашивать с руководства клуба. В своё время волейбольный тренер, который расист, высказался. Тогда калининградская команда молчала. Так и здесь «Кубань» молчит. Это некрасиво. Сексизма не должно быть в принципе.

ДЛЯ МЕНЯ УЕХАВШИЕ — НЕ ПРЕДАТЕЛИ

Дочь Этери Тутберидзе катается с сыном актёра Бориса Смолкина. Я хорошо знаю его, мы с ним знакомы и даже работали вместе на некоторых проектах. Он замечательный артист. За ребят я очень рад. Если у них есть возможность выступать и они это делают, то это прекрасно. Можно порадоваться за них и огорчиться за наших фигуристов.

Что касается Софьи Самоделкиной, этот вопрос же на поверхности. Те люди, которые не заиграны за сборные, которым сейчас мало лет по спортивным меркам, будут усиленно искать родственников по всем странам для того, чтобы поменять гражданство. Этот процесс необратим. Чем больше мы будем оставаться вне игры, тем больше людей будут менять гражданство.

Источник фото: РИА Новости

Другой вопрос, что многих наших спортсменов не хотят видеть в тех или иных странах, но там, где нас хотят видеть, мы, безусловно, придёмся ко двору. Я в этой ситуации могу пожелать им только удачи и вспомнить, что рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше.

Повторюсь, люди, которые уезжают, для меня не предатели. Это их жизнь, им выбирать. Это касается не только спорта, но и, например, музыки и всех других проявлений культуры. С этими людьми детей мне не крестить. Если я хочу болеть за тех или иных спортсменов, то я буду болеть, независимо от того, какую страну они представляют. Если я хочу слушать ту или иную музыку, то я буду её слушать. А тем, кто со мной не согласен, я отвечу цитатой из известного детского фильма: «Поучайте лучше ваших паучат».

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ МАНДРЫКИНУ

Вениамин Мандрыкин, конечно, сверкнул как комета, но, по большому счёту, реализовать себя в спорте так и не смог. У него очень сложная судьба. Конечно, светлая память спортсмену. Он блеснул, запомнился болельщикам и журналистам, ну а дальше, к сожалению, у него не очень всё складывалось.

Источник фото: Советский спорт

БУФФОН — ЛИЦО ФУТБОЛА

Что касается завершения карьеры Джанлуиджи Буффона, то есть категория людей, которые выбиваются из общего ряда своей харизмой, отношением к делу и спортивным долголетием. У Буффона есть прекрасный пример – Дино Дзофф, которому я очень симпатизировал в своё время. Он стал чемпионом мира в 42 года.

Источник фото: Getty Images

В этом смысле Джанлуиджи шёл проторённой дорогой. Конечно, когда уходит легенда, всем будет её не хватать. Он не просто вратарь, он ещё и лицо футбола и настоящего мужчины. Буффон оставил огромный след. Такие люди, как он, на все времена, вне национальности, как мне кажется. Это касается и великих артистов, и учёных, и музыкантов, и, безусловно, спортсменов.

КОЛЕСНИКОВ И ЧИКУНОВА ДЕРЖАТ НАШ СПОРТ НА ПЛАВУ

Хотелось бы вспомнить турнир пловцов, который прошёл в Казани. Я восхищаюсь их волей, целеустремлённостью и мотивацией. Я перед каждым готов снять шляпу, особенно перед Колесниковым, Чикуновой. Они продолжают двигать вперёд наш спорт. Хочется поклониться им в пояс, потому что они как раз и замедляют эти нехорошие тенденции и продолжают держать наш спорт на плаву. Ещё раз хочу отметить, что у молодёжи должны быть ориентиры, нужно продолжать проводить соревнования. В следующем году запланировано множество стартов, хотя и не олимпийских.

Источник фото: РИА Новости

Олимпиада – нечто особенное, её нельзя заменить. Но нужно стараться обеспечивать спортсменов соревновательной нагрузкой, потому что в зимних видах спорта ребятам немного легче, у них телевидение огромное. Летникам посложнее. К сожалению, пловцы – не такие уж и узнаваемые спортсмены, не столь раскрученные. Тут уже вопросы к федерации и тренерам, которые живут по старинке, которые не заинтересованы в том, чтобы спортсмены становились медийными личностями. Это тоже процессы, которые не остановить. Нужно проводить и показывать соревнования, даже те, в которых мы не участвуем, как это делает «Матч ТВ».

Многие были против того, чтобы показывать хоккей, в том числе и мой друг, Слава Фетисов, но можно проголосовать кнопкой, не хотите – не смотрите. А вот юные хоккеисты, пловцы, фигуристы и синхронисты должны видеть и следить за тенденциями, потому что мы рано или поздно вернёмся. Этот процесс необходимо контролировать.