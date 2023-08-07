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Режим «магия» активирован. У Месси 7 голов в 4 матчах

Прошедшей ночью аргентинский волшебник оформил дубль в третьем матче подряд.
Режим «магия» активирован. У Месси 7 голов в 4 матчах
07 августа 2023 09:30
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

Раньше говорили, что большой толчок развитию и популяризации футбола в США дал переход Дэвида Бекхэма. Вот только, кажется, теперь он представляется лишь локальным праздником по сравнению со всеобщим безумием, творящимся после появления Месси.

Не зря про Лионеля и раньше говорили, что он инопланетянин. Уровень футбола в Северной Америке в последние годы неуклонно рос, поэтому называть его низким уже не приходится. Однако пока складывается ощущение, что аргентинец словно вышел во двор поиграть с любителями. Это, конечно, не так, но вы только посмотрите, как Лео буквально за несколько матчей преобразил слабейшую команду МЛС.

Getty Images

Победный гол со штрафного в добавленное время в дебютном матче? Есть. Дубль менее чем за полчаса при первом появлении в стартовом составе? Разумеется. Очередная, уже дежурная, парочка голов в следующем поединке? Обязательно. Казалось бы, в какой-то момент Месси должен остановиться, передохнуть, перевести дух, да просто банально расслабиться. Но это не про него.

Очередной шикарный матч состоялся в 1/8 финала в рамках Кубка лиги против «Далласа». Уже на шестой минуте сработала барселонская связка друзей: Жорди Альба подключился к атаке и выкатил мяч на линию штрафной прямо в ноги Лео. Аргентинец, разумеется, не сплоховал – пробил сходу точно в угол ворот. После этого Месси решил поиграть в ассистента, но Джозеф Мартинес упустил 100-процентную возможность забить, а Роберт Тэйлор не сумел переиграть вратаря соперника, пусть и не в таком явном моменте. Ещё в одном случае аргентинец принял непосредственное участие во взятии ворот: его проникающий пас в штрафную привёл ко второму голевому пасу Альбы.

Getty Images

Но даже после таких геройств положение «Интер Майами» было не очень хорошим – 2:4. И тогда Месси решил всё взять в свои руки: за десять минут до конца его навес со штрафного привёл к срезке мяча защитником в свои ворота, а ещё через пять минут положил ещё один роскошный штрафной в самую девятку. Дальше – серия пенальти. Разумеется, Месси забил, подойдя к точке первым. Кстати, не промахнулись все пять игроков «Интера», в том числе его каталонский товарищ Серхио Бускетс.

Getty Images

А зрители не только в Майами, но и по всей Америке уже начинают потихоньку привыкать к подобным волшебным вечерам, когда могут наблюдать за игрой уникального футболиста. С ума можно сойти, что даже такой гений, как Лео, совершенно без раскачки после более чем месяца без футбола совершенно спокойно выходит и творит чудеса. То ли ещё будет.

Getty Images

Кстати, в восторге не только футбольные болельщики, но и спонсоры. Число подписок на трансляции МЛС на AppleTV выросло в полтора раза, а Adidasне успевает пополнять магазины футболками аргентинца, которые уже сейчас можно заказать в лучшем случае на октябрь. Сумасшествие вокруг Месси не сбавляет обороты, да и он сам не позволяет шумихе утихнуть, подтверждая свой «инопланетный» статус.

Getty Images

Где вы там, хейтеры, по-прежнему считаете, что он поехал доигрывать?

источник: «Советский спорт»
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