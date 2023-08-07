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«Зенит» останется без золота? История говорит – да

Действующий чемпион страны показал слабейший старт за последние десять лет.
«Зенит» останется без золота? История говорит – да
07 августа 2023 16:30
автор: Юрий Усынин
автор фото: ФК "Зенит"

Такого старта от «Зенита» никто не ожидал. Только начали укореняться шутки про то, что питерцы будут вечными чемпионами России после пяти подряд титулов, как клуб откатился на седьмую строчку в турнирной таблице с четырьмя очками на старте нового сезона. Причём проблема не столько в небольшом количестве набранных баллов, сколько в качестве игры, которое демонстрирует сине-бело-голубой коллектив.

В первом же туре против «Пари НН» команда выглядела довольно блёкло, но после удаления у соперника более-менее собралась и довела дело до победы – 2:0. В следующем туре на выезде против «Ростова» дела снова складывались не лучшим образом, что привело к потере очков – 1:1. После этих матчей и пошли разговоры о трудностях «Зенита» в атаке: суммарные три удара в створ ворот, да и те лишь от одного Матео Кассьерры. Занятно, что все они оказались голевыми, но было понятно, что удерживать такую феноменальную эффективность никому не под силу. Игра против «Динамо» вышла ярче, да и по ожидаемым голам (xG) питерцы наконец-то перебрались за отметку в один мяч, но подвела оборона, поэтому поражение оказалось по делу.

Источник фото: ФК "Зенит"

И что теперь ожидать болельщикам «Зенита»? Это худший старт клуба за последние десять сезонов. В 2013 году после трёх туров клуб занимал только десятое место, но имел те же четыре очка в активе: победа над «Краснодаром» (2:1), поражение от «Рубина» (1:2) и ничья с «Кубанью» (1:1). В тот раз питерцы в итоге заняли второе место в РПЛ, отстав от чемпиона только на одно очко.

В последний раз после трёх туров не на первом месте болельщики могли лицезреть «Зенит» в 2016 году. Тогда он не сумел справиться с «Локомотивом» и «Уфой» (дважды по 0:0), но зато обыграл «Ростов» (3:2). Вот только и в том сезоне команда не смогла после не самого резвого старта добиться нужного результата, оказавшись лишь на третьей строчке по итогам 30 туров.

Источник фото: ФК "Зенит"

А уж если пытаться вспомнить сезон, когда бы сине-бело-голубые стартовали даже ещё хуже, чем сейчас, то придётся отправиться совсем в далёкие дебри – 2002 год. Тогда всё началось с поражения от «Анжи» (0:2), которое на тот момент и не мечтало о всяких там Самуэлях Это’О и Роберто Карлосах, затем удался неплохой матч против «Ротора» (1:0), а затем последовало ещё одно поражение уже от ЦСКА (0:1). Правда, тот сезон получился совсем слабым в исполнении «Зенита»: после девяти туров в активе было лишь две победы, а итоговая позиция в турнире сейчас бы шокировала примерно всех – десятая.

Как видно, «Зенит» не особенно привык выбираться из неприятного положения. Клуб приучил себя и фанатов, что довольно быстро захватывает лидерство, которое затем просто нужно удерживать. Сейчас ситуация совершенно иная. Справится ли клуб с давлением из-за невнятной игры? Найдёт ли Сергей Семак способы реанимировать атаку после продажи лучшего футболиста? На все эти вопросы мы найдём ответы только в предстоящих матчах.

источник: «Советский спорт»
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