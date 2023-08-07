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Трагедия в Краснодарском крае. Грузовик врезался в автобус с юными футболистами

Детская команда из Каневского района ехала на турнир в Краснодар.
Трагедия в Краснодарском крае. Грузовик врезался в автобус с юными футболистами
07 августа 2023 17:53
автор: Владимир Лазарев
автор фото: соцсети главы муниципального образования Брюховецкий район Сергея Ганжи

Трагическая новость пришла в понедельник с юга нашей страны. На трассе Краснодар — Ейск в серьёзную аварию попал микроавтобус, в котором футбольная команда из Каневского района добиралась на соревнования в краевой центр. Авария произошла около 13:00 по московскому времени.

О происшествии незамедлительно был оповещён губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В своём телеграм-канале глава региона написал:

«Ужасная трагедия произошла в Брюховецком районе. Вблизи хутора в ДТП попала детская футбольная команда из Каневской, которая направлялась на соревнования в Краснодар. В автобусе находились 10 человек. К сожалению, один подросток погиб, приношу свои соболезнования родителям. Еще двоих детей в средней степени тяжести доставили в медицинские учреждения. Сейчас им оказывают экстренную помощь. При необходимости доставим пострадавших в краевые больницы, задействуем санавиацию». Погибшему футболисту было пятнадцать лет.

Впоследствии появилось сообщение, что пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения с травмами средней степени тяжести.

Источник фото: соцсети главы муниципального образования Брюховецкий район Сергея Ганжи

По предварительной информации, полученной из правоохранительных органов, виновником происшествия стал сорокашестилетний водитель грузовика, который врезался в микроавтобус. Он выехал на встречную полосу и спровоцировал боковое столкновение. Более подробная картина произошедшего будет установлена в ходе расследования.

Источник фото: соцсети главы муниципального образования Брюховецкий район Сергея Ганжи

Учитывая характер столкновения и то, как выглядела «Газель», перевозившая футболистов, после аварии, количество жертв могло быть и куда большим. Ребят, избежавших травм и не нуждавшихся в медицинской помощи, с места ДТП забрали родители. Пока юные футболисты находятся в состоянии, близком к шоковому, и не исключено, что некоторым из них понадобится помощь психологов. А этот страшный день они точно запомнят на всю оставшуюся жизнь.

источник: «Советский спорт»
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