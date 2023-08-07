Сборная США вылетела с чемпионата мира. Решающий гол человек бы не засчитал никогда

Команда США — флагман мирового женского футбола. Американки привозили медали со всех первенств планеты, в которых участвовали, а последние два турнира и вовсе прошли под их диктовку. В последний раз звёздно-полосатые проигрывали на главных стартах четырёхлетия в 2011 году, когда в финале во многом неожиданно уступили японкам. Но теперь эта впечатляющая серия прервалась, причём при очень драматичных обстоятельствах.

ЦЕНА МИЛЛИМЕТРА

На чемпионат мира в Австралию и Новую Зеландию команда Влатко Андоновски прилетела в роли безоговорочных фаворитов. Другие потенциальные соискатели наград «сыпались» один за одним — так, лучшая сборная в истории чемпионатов Европы — немецкая — вообще не сумела выйти из не самой сильной группы. Американки преодолели первый барьер тоже не без труда, но надо учитывать тот факт, что в соперницы по квартету им достались финалистки образца 2019 года — команда Нидерландов. Тем не менее, победа и две ничьи позволили фаворитам шагнуть в 1/8 финала, где их ожидала встреча со шведками.

Представительницы Скандинавии смогли удержать свои ворота в неприкосновенности и дотянули до серии пенальти. Где разыгралась самая настоящая драма. Выяснение отношений в формате послематчевых ударов затянулось — и в итоге стало ясно, что всё решит один промах с какой-то из сторон. Осечку допустила американка Келли О'Хара и Лина Хартиг подошла к точке для того, чтобы сотворить главную сенсацию чемпионатов мира за последние двенадцать лет. Голкипер сборной США, как показалось, справилась с ударом — и американки были готовы ликовать и продолжать серию. Но их радость была преждевременной. Система автоматической фиксации взятия ворот определила, что мяч успел полностью пересечь линию.

Источник фото: Getty Images

От чудесного спасения команду Андоновски отделил буквально миллиметр. После чего праздник начался уже в стане сборной Швеции — неожиданный, но от этого вдвойне приятный. А сборной США предстояло отправиться домой уже по итогам первой стадии плей-офф.

Источник фото: Getty Images

ТОРЖЕСТВО ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Подобные случаи становятся серьёзным козырем в активе тех, кто безоговорочно поддерживает внедрение в мировой футбол новшеств последних лет — в частности, системы ВАР и той самой технологии Goal Line. Что бы ни говорили о том, что порой просмотры затягивают игру и лишают матчи динамики, но даже самый зоркий человеческий глаз при всём желании не способен был бы разглядеть то, что мяч в этой ситуации оказался полностью за линией — уж слишком мало было расстояние, отделившее американок от сохранения шансов на победу. Судье в отсутствие помощи пришлось бы неминуемо принимать решение самому — то есть, по сути, гадать. И учитывая статус фаворита не только матча, но и турнира, которым обладали американки, редкий арбитр был решился в этой ситуации засчитать взятие ворот. А если бы и решился, то потом неминуемо попал бы под шквал незаслуженной критики за абсолютно правильную трактовку эпизода. Гол в итоге был, а с точки зрения футбольных правил между миллиметром и несколькими сантиметрами нет никакой разницы. Принцип справедливости был соблюдён — а это именно то, для чего в самую популярную игру на планете и внедрялись новые технологии.