Сборная США вылетела с чемпионата мира. Решающий гол человек бы не засчитал никогда

Команда США — флагман мирового женского футбола. Американки привозили медали со всех первенств планеты, в которых участвовали, а последние два турнира и вовсе прошли под их диктовку. В последний раз звёздно-полосатые проигрывали на главных стартах четырёхлетия в 2011 году, когда в финале во многом неожиданно уступили японкам. Но теперь эта впечатляющая серия прервалась, причём при очень драматичных обстоятельствах.
ЦЕНА МИЛЛИМЕТРА
На чемпионат мира в Австралию и Новую Зеландию команда Влатко Андоновски прилетела в роли безоговорочных фаворитов. Другие потенциальные соискатели наград «сыпались» один за одним — так, лучшая сборная в истории чемпионатов Европы — немецкая — вообще не сумела выйти из не самой сильной группы. Американки преодолели первый барьер тоже не без труда, но надо учитывать тот факт, что в соперницы по квартету им достались финалистки образца 2019 года — команда Нидерландов. Тем не менее, победа и две ничьи позволили фаворитам шагнуть в 1/8 финала, где их ожидала встреча со шведками.
Представительницы Скандинавии смогли удержать свои ворота в неприкосновенности и дотянули до серии пенальти. Где разыгралась самая настоящая драма. Выяснение отношений в формате послематчевых ударов затянулось — и в итоге стало ясно, что всё решит один промах с какой-то из сторон. Осечку допустила американка Келли О'Хара и Лина Хартиг подошла к точке для того, чтобы сотворить главную сенсацию чемпионатов мира за последние двенадцать лет. Голкипер сборной США, как показалось, справилась с ударом — и американки были готовы ликовать и продолжать серию. Но их радость была преждевременной. Система автоматической фиксации взятия ворот определила, что мяч успел полностью пересечь линию.
От чудесного спасения команду Андоновски отделил буквально миллиметр. После чего праздник начался уже в стане сборной Швеции — неожиданный, но от этого вдвойне приятный. А сборной США предстояло отправиться домой уже по итогам первой стадии плей-офф.
ТОРЖЕСТВО ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Подобные случаи становятся серьёзным козырем в активе тех, кто безоговорочно поддерживает внедрение в мировой футбол новшеств последних лет — в частности, системы ВАР и той самой технологии Goal Line. Что бы ни говорили о том, что порой просмотры затягивают игру и лишают матчи динамики, но даже самый зоркий человеческий глаз при всём желании не способен был бы разглядеть то, что мяч в этой ситуации оказался полностью за линией — уж слишком мало было расстояние, отделившее американок от сохранения шансов на победу. Судье в отсутствие помощи пришлось бы неминуемо принимать решение самому — то есть, по сути, гадать. И учитывая статус фаворита не только матча, но и турнира, которым обладали американки, редкий арбитр был решился в этой ситуации засчитать взятие ворот. А если бы и решился, то потом неминуемо попал бы под шквал незаслуженной критики за абсолютно правильную трактовку эпизода. Гол в итоге был, а с точки зрения футбольных правил между миллиметром и несколькими сантиметрами нет никакой разницы. Принцип справедливости был соблюдён — а это именно то, для чего в самую популярную игру на планете и внедрялись новые технологии.