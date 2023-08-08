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Футболист бойкотировал флаг страны на чемпионате России. И объяснил это… религией

Тушить скандал пришлось Черышеву.
Футболист бойкотировал флаг страны на чемпионате России. И объяснил это… религией
08 августа 2023 14:30
автор: Сергей Чиков
автор фото: ФНЛ

Ещё несколько лет назад в чемпионате России выступало немало украинских спортсменов. Несмотря на разногласия между странами, игроки по большей части нормально уживались с российскими коллегами - скандалов на политической почве практически не возникало.

Исключением стала история, в центре которой оказался Виталий Фидорив. Поступок украинского защитника во время приветственной церемонии мгновенно взорвал прессу.

Спортсмен публично бойкотировал флаг России.

«Вас жареный петух клюнул»

Виталий Федорив - уроженец Львовской области. Футболист является воспитанником киевского «Динамо», однако за 4 года в составе команды он сыграл за неё лишь 5 матчей. Большую часть карьеры защитник провёл в клубах УПЛ: «Кривбассе», «Говерле», «Олимпике» и «Металлисте».

Был у спортсмена и опыт выступлений за рубежом - в частности, в России. С 2009 по 2011 год Виталий играл за «Амкар», а сезон-2018/19 провёл в составе «Нижнего Новгорода». И если первая его командировка в соседнюю страну прошла без особых событий, то вторая запомнилась скандалом.

В 2018 году в рамках 7-го тура ФНЛ состоялся матч между «Нижним Новгородом» и «Сочи». Во время церемонии приветствия традиционно прозвучал гимн России. Футболисты, как полагается, в этот момент повернулись лицом к триколору - единственным исключением стал украинец Виталий Федорив.

ФК "Нижний Новгород"

Матч закончился победой нижегородцев, но больше запомнился выходкой защитника. Спортсмен подвергся жёсткой критике: клубу даже пришлось выпустить по этому поводу официальное заявление. Сам Виталий же объяснил свой инцидент… религией:

– Я человек верующий, и, когда выхожу на поле, перед игрой, всегда произношу слова молитвы. Так было и вчера. Моё глубокое убеждение, что спорт – вне политики. С уважением отношусь к гимну и флагу любой страны. Так что прошу в моих действиях не усматривать никакой политической подоплёки, - заявил Федорив в интервью «Р-Спорт».

Вступиться за подопечного пришлось также Дмитрию Черышеву, тогдашнему тренеру «нижегородцев». Тот не стал церемониться и в твердой форме развеял все слухи:

– Вы услышали позицию игрока, что вы от меня-то хотите? Вас жареный петух клюнул, вот и ищете гадость, – сказал он «Спорт-Экспрессу».

РИА Новости

Через некоторое время футболист дал интервью нижегородскому изданию, в котором в очередной раз высказал свою позицию:

- У каждого свой взгляд на политическую обстановку. Я же останусь при своём мнении. Спорт – вне политики, - заявил Федорив «Нижегородской правде».

источник: «Советский спорт»
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