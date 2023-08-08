Заскучал даже Радулов. «Рубин» и «Локомотив» больше 90 минут мучились на поле

Старта сезона в Российской премьер-лиге любители футбола в Казани ожидали с тревогой. Год отсутствия в элите серьёзно ударил по амбициям двукратных чемпионов страны. Но уже в первом матче команда Рашида Рахимова показала, что не собирается быть мальчиками для битья — и едва не увезла три очка со стадиона в Черкизове. «Локомотиву» тогда удалось спастись только в самой концовке.

Не прошло и месяца, как командам предстояло встретиться вновь — на этот раз в Кубке России в столице Татарстана. К этой игре соперники подходили в одинаково плохом расположении духа — после крупных неудач в чемпионате. Обе команды проиграли свои предыдущие матчи с одинаковым счётом 1:4. Оставалось посмотреть — кто первым придёт в себя и сможет навязать оппонентам свою игру.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Торжество осторожности

Действия команд в первом тайме сложно было назвать грубыми, но как ни странно, больше всего работы в первом тайме было у Владимира Москалёва. До перерыва главному арбитру четырежды пришлось доставать из кармана жёлтую карточку, предотвращая возможные вспышки страстей. У самих же футболистов толком ничего не получалось у чужих ворот. Даже опасный штрафной, который отправился исполнять Антон Миранчук, не закончился ничем опасным. Ни те, ни другие старались не форсировать события. А вот зрители на трибунах начинали постепенно скучать. Не слишком радостное выражение лица было и у двукратного чемпиона мира по хоккею Александра Радулова, который посетил игру. В итоге Москалёв не стал слишком уж долго мучить собравшихся, и, добавив «дежурные» две минуты, отправил команды в раздевалки при нулях на табло.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Бороться, искать, не сдаваться и найти

По итогам первого тайма оба тренера понимали, что нужно срочно что-то менять, пока болельщики не разошлись по домам, не дожидаясь серии пенальти. Так что Рашид Рахимов сделал в перерыве две замены,а Михаил Галактионов — целых три. Но картина происходящего на поле ещё долго не хотела меняться. В результате, как это часто и бывает в таких матчах, гол возник буквально из ничего. После совершенно рядовой подачи с угла поля Никита Янович махнул рукой мимо мяча, чем не преминул воспользоваться Владислав Сарвели.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Теперь «Рубину» нужно было спасать игру, но как это делать, казанские футболисты явно не понимали. Рахимов продолжал делать замены, но действия хозяев поля не становились от этого осмысленнее. Более того — «Рубин» начал постепенно раскрываться, и «Локомотив» несколько раз мог наказать соперников за провалы в обороне. В одном эпизодов Максиму Глушенкову не хватило совсем немного, для того, чтобы подстроиться под фланговый прострел.

По такой игре второй гол железнодорожников стал бы приговором для «Рубина». И «Локомотиву» удалась разящая контратака, но всё тот же Глушенков перед тем, как нанести удар по воротам Яновича, совсем немного, но всё-таки забрался в офсайд. Интрига выжила — и казанцы наконец-то попытались создать остроту у ворот Гилерме. Но оборона москвичей сбоев не давала. Финальный штурм у команды Рахимова толком не получился. «Локомотив» удержал победу и единолично возглавил турнирную таблицу группы «B» по итогам второго тура. А казанцы не могут обыграть железнодорожников уже на протяжении четырнадцати матчей.