Заскучал даже Радулов. «Рубин» и «Локомотив» больше 90 минут мучились на поле

Старта сезона в Российской премьер-лиге любители футбола в Казани ожидали с тревогой. Год отсутствия в элите серьёзно ударил по амбициям двукратных чемпионов страны. Но уже в первом матче команда Рашида Рахимова показала, что не собирается быть мальчиками для битья — и едва не увезла три очка со стадиона в Черкизове. «Локомотиву» тогда удалось спастись только в самой концовке.
Не прошло и месяца, как командам предстояло встретиться вновь — на этот раз в Кубке России в столице Татарстана. К этой игре соперники подходили в одинаково плохом расположении духа — после крупных неудач в чемпионате. Обе команды проиграли свои предыдущие матчи с одинаковым счётом 1:4. Оставалось посмотреть — кто первым придёт в себя и сможет навязать оппонентам свою игру.
Торжество осторожности
Действия команд в первом тайме сложно было назвать грубыми, но как ни странно, больше всего работы в первом тайме было у Владимира Москалёва. До перерыва главному арбитру четырежды пришлось доставать из кармана жёлтую карточку, предотвращая возможные вспышки страстей. У самих же футболистов толком ничего не получалось у чужих ворот. Даже опасный штрафной, который отправился исполнять Антон Миранчук, не закончился ничем опасным. Ни те, ни другие старались не форсировать события. А вот зрители на трибунах начинали постепенно скучать. Не слишком радостное выражение лица было и у двукратного чемпиона мира по хоккею Александра Радулова, который посетил игру. В итоге Москалёв не стал слишком уж долго мучить собравшихся, и, добавив «дежурные» две минуты, отправил команды в раздевалки при нулях на табло.
Бороться, искать, не сдаваться и найти
По итогам первого тайма оба тренера понимали, что нужно срочно что-то менять, пока болельщики не разошлись по домам, не дожидаясь серии пенальти. Так что Рашид Рахимов сделал в перерыве две замены,а Михаил Галактионов — целых три. Но картина происходящего на поле ещё долго не хотела меняться. В результате, как это часто и бывает в таких матчах, гол возник буквально из ничего. После совершенно рядовой подачи с угла поля Никита Янович махнул рукой мимо мяча, чем не преминул воспользоваться Владислав Сарвели.
Теперь «Рубину» нужно было спасать игру, но как это делать, казанские футболисты явно не понимали. Рахимов продолжал делать замены, но действия хозяев поля не становились от этого осмысленнее. Более того — «Рубин» начал постепенно раскрываться, и «Локомотив» несколько раз мог наказать соперников за провалы в обороне. В одном эпизодов Максиму Глушенкову не хватило совсем немного, для того, чтобы подстроиться под фланговый прострел.
По такой игре второй гол железнодорожников стал бы приговором для «Рубина». И «Локомотиву» удалась разящая контратака, но всё тот же Глушенков перед тем, как нанести удар по воротам Яновича, совсем немного, но всё-таки забрался в офсайд. Интрига выжила — и казанцы наконец-то попытались создать остроту у ворот Гилерме. Но оборона москвичей сбоев не давала. Финальный штурм у команды Рахимова толком не получился. «Локомотив» удержал победу и единолично возглавил турнирную таблицу группы «B» по итогам второго тура. А казанцы не могут обыграть железнодорожников уже на протяжении четырнадцати матчей.