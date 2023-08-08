Это точно не серия пенальти? «Спартак» и «Пари НН» забили на двоих девять мячей

Московский «Спартак», начавший новый сезон с четырёх побед, вышел на кубковую игру против «Пари НН» в составе, который уверенно можно было называть экспериментальным. Прежде всего обращало на себя внимание появление на последнем рубеже красно-белых Ильи Свинова — Гильермо Абаскаль наконец-то дал отдохнуть Александру Максименко и предоставил шанс проявить себя экс-голкиперу воронежского «Факела», который явно нуждается в игровой практике. Но уже с первых минут встречи болельщики хозяев забыли о своих тревогах по поводу поста номер один. Нижегородцы сразу же оказались под катком спартаковских атак.

Голевое пиршество

Уже за первые пятнадцать минут в воротах Виталия Ботнаря побывали два мяча. Началось всё с гола Леона Классена. Пятый номер спартаковцев, как будто забыв о своём номинальном амплуа,в стиле заправского нападающего освободился от опеки на границе чужой штрафной площади, и неотразимым ударом поразил дальний угол. А уже совсем скоро хозяева поля праздновали успех во второй раз. Прострел Михаила Игнатова превратил в гол Данил Пруцев. 2:0 в самом дебюте — и для этого красно-белым не понадобились ни Квинси Промес, ни Тео Бонгонда.



Источник фото: ФК «Спартак»

«Спартак» продолжил атаковать, но минутная расслабленность стоила москвичам пропущенного мяча. Хозяева поля упустили в своей штрафной Тимура Сулейманова — и тот сократил отставание «Пари НН» в счёте. Вопросов к Илье Свинову быть не могло. Но инициативой продолжали владеть спартаковцы — и уже совсем скоро вернули себе перевес в два мяча. Герой предыдущего голевого эпизода Сулейманов неуверенно сыграл в своей штрафной — и Павел Мелёшин ещё раз огорчил Ботнаря.

Источник фото: ФК «Спартак»

Команды не сбавляли оборотов — в составе нижегородцев в перекладину попал Дмитрий Стоцкий, а Наиль Умяров едва не довёл счёт до крупного. Свисток главного арбитра на перерыв стал сюрпризом для существенной части болельщиков — тайм пролетел буквально на одном дыхании.

Show must go on

Казалось, что после такой сорокапятиминутки команды будут какое-то время приходить в себя. Но Сергей Юран не собирался отдавать этот матч просто так и перед возобновлением игры сделал три замены. Результаты поразили всех. Сначала Эдгар Севикян дальним ударом сократил отставание гостей в счёте. Дальше — больше. Проходит совсем немного времени — и Виктор Александров восстанавливает равенство на табло. Спартаковцы очень быстро пришли в себя — и вот уже Антон Зиньковский красивейшим ударом вгоняет мяч в сетку ворот Ботнаря. Но радость красно-белых трибун была преждевременной. В предыдущей атаке нижегородцев Даниил Хлусевич сыграл рукой в своей штрафной, что не ускользнуло от внимания ВАР. Гол Зиньковского отменяется, а удар Сулейманова с точки превращает, казалось бы, состоявшиеся 4:3 в 3:4.

Источник фото: ФК «Спартак»

Только после этого начал делать перестановки и Гильермо Абаскаль. На поле появились Квинси Промес и Тео Бонгонда, выход которых на замену вряд ли можно было представить по итогам первого тайма. Дебютировал в составе «Спартака» и новичок команды — Олег Рябчук.

Драма Гоцука

После серии замен хозяева поля ожидаемо прибавили — и Михаил Игнатов смог восстановить равенство на табло.А грубая ошибка Кирилла Гоцука оставила «Пари НН» и вовсе без очков в этом фантастическом матче. Квинси Промес воспользовался подарком соперника и принёс «Спартаку» победу, которую болельщики запомнят очень надолго — 5:4.