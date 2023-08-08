ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Это точно не серия пенальти? «Спартак» и «Пари НН» забили на двоих девять мячей

Яркое шоу в Тушино закончилось победой команды Гильермо Абаскаля — 5:4.
Это точно не серия пенальти? «Спартак» и «Пари НН» забили на двоих девять мячей
08 августа 2023 22:50
автор: Владимир Лазарев
автор фото: РИА Новости

Московский «Спартак», начавший новый сезон с четырёх побед, вышел на кубковую игру против «Пари НН» в составе, который уверенно можно было называть экспериментальным. Прежде всего обращало на себя внимание появление на последнем рубеже красно-белых Ильи Свинова — Гильермо Абаскаль наконец-то дал отдохнуть Александру Максименко и предоставил шанс проявить себя экс-голкиперу воронежского «Факела», который явно нуждается в игровой практике. Но уже с первых минут встречи болельщики хозяев забыли о своих тревогах по поводу поста номер один. Нижегородцы сразу же оказались под катком спартаковских атак.

Голевое пиршество

Уже за первые пятнадцать минут в воротах Виталия Ботнаря побывали два мяча. Началось всё с гола Леона Классена. Пятый номер спартаковцев, как будто забыв о своём номинальном амплуа,в стиле заправского нападающего освободился от опеки на границе чужой штрафной площади, и неотразимым ударом поразил дальний угол. А уже совсем скоро хозяева поля праздновали успех во второй раз. Прострел Михаила Игнатова превратил в гол Данил Пруцев. 2:0 в самом дебюте — и для этого красно-белым не понадобились ни Квинси Промес, ни Тео Бонгонда.

Источник фото: ФК «Спартак»

«Спартак» продолжил атаковать, но минутная расслабленность стоила москвичам пропущенного мяча. Хозяева поля упустили в своей штрафной Тимура Сулейманова — и тот сократил отставание «Пари НН» в счёте. Вопросов к Илье Свинову быть не могло. Но инициативой продолжали владеть спартаковцы — и уже совсем скоро вернули себе перевес в два мяча. Герой предыдущего голевого эпизода Сулейманов неуверенно сыграл в своей штрафной — и Павел Мелёшин ещё раз огорчил Ботнаря.

Источник фото: ФК «Спартак»

Команды не сбавляли оборотов — в составе нижегородцев в перекладину попал Дмитрий Стоцкий, а Наиль Умяров едва не довёл счёт до крупного. Свисток главного арбитра на перерыв стал сюрпризом для существенной части болельщиков — тайм пролетел буквально на одном дыхании.

Show must go on

Казалось, что после такой сорокапятиминутки команды будут какое-то время приходить в себя. Но Сергей Юран не собирался отдавать этот матч просто так и перед возобновлением игры сделал три замены. Результаты поразили всех. Сначала Эдгар Севикян дальним ударом сократил отставание гостей в счёте. Дальше — больше. Проходит совсем немного времени — и Виктор Александров восстанавливает равенство на табло. Спартаковцы очень быстро пришли в себя — и вот уже Антон Зиньковский красивейшим ударом вгоняет мяч в сетку ворот Ботнаря. Но радость красно-белых трибун была преждевременной. В предыдущей атаке нижегородцев Даниил Хлусевич сыграл рукой в своей штрафной, что не ускользнуло от внимания ВАР. Гол Зиньковского отменяется, а удар Сулейманова с точки превращает, казалось бы, состоявшиеся 4:3 в 3:4.

Источник фото: ФК «Спартак»

Только после этого начал делать перестановки и Гильермо Абаскаль. На поле появились Квинси Промес и Тео Бонгонда, выход которых на замену вряд ли можно было представить по итогам первого тайма. Дебютировал в составе «Спартака» и новичок команды — Олег Рябчук.

Драма Гоцука

После серии замен хозяева поля ожидаемо прибавили — и Михаил Игнатов смог восстановить равенство на табло.А грубая ошибка Кирилла Гоцука оставила «Пари НН» и вовсе без очков в этом фантастическом матче. Квинси Промес воспользовался подарком соперника и принёс «Спартаку» победу, которую болельщики запомнят очень надолго — 5:4.

источник: «Советский спорт»
Заскучал даже Радулов. «Рубин» и «Локомотив» больше 90 минут мучились на поле
Заскучал даже Радулов. «Рубин» и «Локомотив» больше 90 минут мучились на поле
В матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России команда Михаила Галактионова добилась минимальной победы — 1:0.
08.08.2023 20:52
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Футболист бойкотировал флаг страны на чемпионате России. И объяснил это… религией
Футболист бойкотировал флаг страны на чемпионате России. И объяснил это… религией
Тушить скандал пришлось Черышеву.
08.08.2023 14:30
Футбол
автор: Сергей Чиков
Экс-игрок сборной России отправился на СВО. Он уехал защищать Донбасс
Экс-игрок сборной России отправился на СВО. Он уехал защищать Донбасс
Андрей Соломатин подписал контракт с батальоном «Эспаньола» на полгода.
08.08.2023 11:30
Футбол
автор: Юрий Усынин
Сборная США вылетела с чемпионата мира. Решающий гол человек бы не засчитал никогда
Сборная США вылетела с чемпионата мира. Решающий гол человек бы не засчитал никогда
Судьбу серии пенальти со шведками определила электроника.
07.08.2023 20:00
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Трагедия в Краснодарском крае. Грузовик врезался в автобус с юными футболистами
Трагедия в Краснодарском крае. Грузовик врезался в автобус с юными футболистами
Детская команда из Каневского района ехала на турнир в Краснодар.
07.08.2023 17:53
Футбол
автор: Владимир Лазарев
«Зенит» останется без золота? История говорит — да
«Зенит» останется без золота? История говорит — да
Действующий чемпион страны показал слабейший старт за последние десять лет.
07.08.2023 16:30
Футбол
автор: Юрий Усынин
«Хорошо, что они есть». В Калининграде обожают «Балтику»
«Хорошо, что они есть». В Калининграде обожают «Балтику»
Клуб тренера Сергея Игнашевича провёл первый матч в РПЛ спустя более 20 лет.
07.08.2023 12:30
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Футболиста сборной Украины затравили за видео с Путиным. Он хотел поддержать «братьев»
Футболиста сборной Украины затравили за видео с Путиным. Он хотел поддержать «братьев»
Игрок всего лишь хотел порадовать своих друзей из России.
07.08.2023 11:00
Футбол
автор: Сергей Чиков
Режим «магия» активирован. У Месси 7 голов в 4 матчах
Режим «магия» активирован. У Месси 7 голов в 4 матчах
Прошедшей ночью аргентинский волшебник оформил дубль в третьем матче подряд.
07.08.2023 09:30
Футбол
автор: Юрий Усынин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.