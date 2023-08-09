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«Во Второй лиге все пьют». Надежда выкарабкаться есть не у всех

Молодым там нечего ловить, играя с ветеранами, похоронившими в себе футболистов.
«Во Второй лиге все пьют». Надежда выкарабкаться есть не у всех
09 августа 2023 10:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

В последнее время, когда темы алкоголя и футбола соседствуют, то речь заходит о возвращении пива на стадионы. У этой затеи есть как свои противники, так и заступники. Она уже давно тянется, вот только окончательно договориться у ответственных людей не выходит. Главный контраргумент звучит следующим образом – зачем спаивать население? Вот только соответствующая тема может оказаться актуальной не только в среде обычных зрителей, но и самих футболистов. Ничем особенно не примечательный защитник «Урала» Мингиян Бевеев резко ворвался в информационное пространство не своими игровыми результатами, а откровениями как раз на тему спиртных напитков в низших российских лигах.

«Во Второй лиге практически все пьют. Понимаешь, когда футболисту есть чем жертвовать, он думает о последствиях и профессионально относится к себе. А во Второй лиге игрокам нечего терять. Они играют в футбол чисто в удовольствие. Пить после каждой тренировки по четыре-пять бокалов пива и ложиться спать – норма для них. Яркий показатель того, что людям некуда расти и они похоронили в себе футболистов», – заявил Бевеев.

Источник фото: ФК «Урал»

Высказывание, прямо скажем, резонансное. С другой стороны, а разве оно кого-то сильно удивляет? Молодые футболисты, которые ещё надеются пробиться куда-нибудь повыше, наверняка стараются более-менее соблюдать спортивный режим. Ну а тем, кто понимает, что карьера катится к своему логическому концу, чего переживать? Такие игроки прекрасно понимают, что во Второй лиге не те деньги, которые позволяют качественно изменить жизнь. А в случае чего всегда можно пойти на условный завод, куда кадры в наше время как раз требуются.

Также стоит заметить, что нередко в нашу жизнь и спорт в том числе все современные тенденции и технологии доходят с некоторой задержкой. Даже в таком продвинутом чемпионате, как английская Премьер-лига, ещё буквально пару десятков лет назад нередко встречались похожие дикости. Рой Кин, который никогда не лез за словом в карман. Он не раз рассказывал, как мог вечером влить в себя несколько литров пива, а уже на следующий день как ни в чём не бывало выйти на тренировку, а то и на матч АПЛ. Или удивительные истории легенды «Саутгемптона» Мэтта Ле Тиссье. Он, по его же словам, имел привычку заезжать по пути на тренировку в «Макдональдс», где съедал пару гамбургеров прямо перед занятием.

Источник фото: Getty Images

Эти примеры далеко не единичные, и никому не придёт в голову назвать такое отношение к делу профессиональным. А ведь это речь о далеко не последних людях высшего дивизиона английского футбола. Поэтому получается, что Бевеев озвучил то, о чём многие и так догадывались, но как-то не решались говорить вслух.

Получается, что даже молодым игрокам сложно вырваться из порочной системы, пронизывающей низшие уровни футбола. Если в городе нет клубов хотя бы двух высших дивизионов, то молодёжь вынуждена начинать карьеру с той же Второй лиги, где бок о бок с ними выступают прожжённые ветераны, которых и описал Бевеев. А их полностью устраивает всё безобразие, свойственное полулюбительскому футболу – море алкоголя, повсеместные договорняки и игра на ставках. Каковы шансы у молодёжи вырваться из этого порочного круга? Мягко говоря, не особенно высокие. Любого, кто только попробует высунуться, быстренько вернут к реальности те самые забившие на всё (жаль, что не в ворота) ветераны. Получается, дальше у вчерашних талантов перспектива безрадостная – попойки, регулярная сдача матчей и игра в любительских турнирах с бизнесменами. И выхода из этой ситуации не видно.

источник: «Советский спорт»
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