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Сила – в мясе. «Спартак» выдал лучший старт в истории

Красно-белые впервые выиграли все пять матчей в начале сезона.
Сила – в мясе. «Спартак» выдал лучший старт в истории
09 августа 2023 12:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: РИА Новости

«Спартаку» открывать ближайший тур чемпионата России в пятницу матчем с «Урал». Вывеска вроде бы не самая примечательная, особенно для нейтрального болельщика. Вот только в этом матче примет участие новый главный фаворит Российской премьер-лиги. А по совместительству ещё и самая яркая команда на старте футбольного сезона.

Посудите сами, в трёх прошедших турах во встречах с участием красно-белых было забито аж 13 голов, что даёт нам среднюю результативность в потрясающие 4,33 мяча за игровой вечер. Причём москвичи и не думали брать паузу хотя бы на игры Кубка России: переиграли 2:1 другого лидера РПЛ «Краснодар», а вчера вообще выдали совершенно дикий триллер против «Пари НН» (5:4). Нет сомнений, что тем самым обеспечили месячную выручку производителям успокоительных, хотя фанаты клуба наверняка запасливые ребята. Красавцы, конечно, что сумели вырвать пятую победу подряд со старта сезона. Вот только Гильермо Абаскалю всё-таки стоит поговорить с подопечным, почему они вышли на второй тайм с десятиминутным опозданием? Иначе объяснить три пропущенных мяча за этот отрезок просто невозможно.

Но это дела внутренние, а нас, как сторонних зрителей, больше интересует зрелище. И тут, как мы уже разобрались, полный порядок: в среднем количество ожидаемых голов «Спартака» в матчах РПЛ (xG) на данный момент составляет 2,09, а в кубке уже семь голов в двух встречах. В атаке зажигают Квинси Промес с Александром Соболевым. Молодые Даниил Хлусевич и Михаил Игнатов уже сейчас заявляют о себе, как претендентах на статус главного открытия сезона. Да и новички, в особенности Хесус Медина с Тео Бонгондой, удивительно быстро влились в коллектив и стали важной его частью.

Источник фото: РИА Новости

Такими темпами спартаковцев уже можно будет называть новыми фаворитами РПЛ. Состав у них прекрасный, запас прочности вроде как имеется, тренер тоже должен был учесть ошибки прошлого сезона. «Спартак» на этот раз не провалит весну? Ведь так? Но об этом фанаты смогут побеспокоиться позже.

Кто сможет конкурировать с таким «Спартаком»? ЦСКА и «Динамо» неплохи, но как-то неубедительны с точки зрения борьбы за чемпионство и точно не стали сильнее по сравнению с прошлым розыгрышем. «Локомотив» только строит новую команду, опираясь на молодой костяк. А «Зенит» вообще накрыла лавина проблем, с которой они пока понятия не имеют, как справиться.

Самое удивительное, что вокруг «Спартака» уже давненько не было скандальных новостей. Пожалуй, отдаление от Леонида Федуна и, соответственно, Заремы Салиховой пошло клубу на пользу очень быстро. Можно ли это считать предзнаменованием спартаковских перемен с золотым отливом? А почему бы и нет.

источник: «Советский спорт»
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