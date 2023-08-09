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ЦСКА сгорел в матче с худшей командой РПЛ. Как «Факел» сотворил главную сенсацию сезона

Дальний выстрел Максимова принёс воронежской команде первую победу в сезоне.
ЦСКА сгорел в матче с худшей командой РПЛ. Как «Факел» сотворил главную сенсацию сезона
09 августа 2023 20:45
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

Второй тур Кубка России стартовал только вчера, а уже успел подарить целую бурю эмоций. В одной из стартовых игр «Спартак» и «Пари НН» устроили самую настоящую перестрелку, которая завершилась победой москвичей со счётом 5:4. Второй игровой день также не был скуп на интереснейшие противостояния. Так, например, матч ЦСКА и «Факела» преподнёс немало сюрпризов.

Владимир Федотов по уже сложившейся традиции выпустил на игру резервный состав, в котором появились молодые футболисты армейцев, ярко проявившие себя в первой игре группового этапа турнира с «Оренбургом». Вадим Евсеев в свою очередь собрал состав, состоящий наполовину из игроков основы, наполовину из резервистов, которые получали мало игровой практики в стартовавшем сезоне.

Вечная память

Перед началом встречи прошла минута молчания в памяти о вратаре армейцев Вениамине Мандрыкине, который ушёл из жизни на прошлой неделе. Игроки выстроились в центральном круге и почтили ушедшую легенду армейцев. В составе красно-синих бывший голкипер взял три чемпионства России, а также Кубок УЕФА.

РИА Новости

Прилетело, откуда не ждали

С первых минут встречи армейцы даже в резервном составе демонстрировали приличную игру. Разница в классе была ощутима, ведь «Факел» занимает последнее 16-е место в РПЛ. Но при этом воронежская команда сумела сдержать стартовый натиск и на 15-й минуте выбралась на половину поля соперников.

Гости пытались разыграть комбинацию, но находились под мощным прессингом армейцев. До штрафной было просто не добраться. Полузащитник воронежцев, Максим Максимов, осознав, что разыграть до верного не выйдет, решил пробить с дистанции. Голкипер ЦСКА, Владислав Тороп, не ожидал такого поворота событий и просто не успел среагировать на его выстрел, как итог - 0:1 в пользу «Факела».

РИА Новости

Подобное развитие событий просто ошарашило команду Федотова. Следующие 30 минут армейцы в основном проводили на половине поля соперника, но гости сомкнули ряды и всеми силами держали оборону. В перерыве стало понятно, что ЦСКА срочно нужны исполнители более высокого класса в атаке, чем молодые Арбузов и Ермаков.

Ожидаемо, на вторые 45 минут на поле появились Чалов, герой дерби с «Локомотивом» Мухин и ещё один форварж Гайч. ЦСКА перестроился в более атакующую модель, но и она не приносила желаемого результата. Более того, воронежцы лучше почувствовали игру и даже периодически начали угрожать воротам соперника, а не только защищать свои.

К 60-й минуте ситуация не менялась. Красно-синие всё также не могли вскрыть оборону команды Евсеева. Были заметные проблемы с продвижением мяча, поэтому на поле появился Иван Обляков. Полузащитник впервые вышел в официальном матче в этом сезоне, до этого он восстанавливался после повреждения.

Однако все перестановки Федотова были тщетны, армейцы создавали моменты у ворот «Факела», но постоянно чего-то не хватало. То последний пас выйдет неточным, то завершение хромало. А вот у гостей с реализацией проблем не было. На 79-й минуте воронежцы создали момент буквально из ничего. Розыгрыш аута, подача в центр штрафной, где Максимова никто не опекал. Полузащитник хорошо подставил голову и оформил дубль.

РИА Новости

Со счетом 0:2 матча и завершился. Воронежцы впервые в новом сезоне показали достойный уровень футбола, возможно, именно с этого момента им удастся завершить черную полосу, которая преследовала их с первых игр сезона. А вот ЦСКА предстоит провести серьёзную работу над ошибками, а также мы в очередной раз убедились, что красно-синим необходима свежая кровь, чтобы держать марку в этом году.

источник: «Советский спорт»
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