Остановите этот карнавал! «Динамо» и «Краснодар» продолжили кубковую голевую феерию

Очередной матч Кубка России между московским «Динамо» и «Краснодаром» ожидался с огромным интересом. На счету москвичей – сверх эмоциональная победа над «Зенитом» в РПЛ в компенсированное время, «Краснодар», в свою очередь, одержал третью победу на старте чемпионата и вместе со «Спартаком» комфортно возглавил турнирную таблицу.

В Кубке России у сегодняшних соперников дела идут не так гладко. «Динамо» на старте турнира обидно уступило в серии пенальти «Пари НН», а «Краснодар» на домашнем стадионе не смог ничего поделать со «Спартаком». Поэтому, в отчетном матче, обеим командам кров из носа нужно было добиваться обязательной победы. Неудача любого из двух клубов сильно влияла на перспективы дальнейшего выхода из группы, особенно, учитывая тот факт, что красно-белые во вчерашнем феерическом матче обыграли команду из Нижнего Новгорода, тем самым, увеличив свой отрыв от конкурентов.

«Динамо» будто по инерции продолжило в первой трети матча активничать. Гости не сказать, что отбивались, но испытывали определённые проблемы с резвыми наскоками бело-голубых. Сами же быки пытались делать вылазки к воротам Игоря Лещука, но как-то не слишком отлаженными выглядели их атакующие действия. Получалось, что игроки «Динамо», проявляя чудеса технической оснащённости, безумно хотели забить, но вечно им не хватало какого-то последнего движения.

РИА Новости

Но если очень хочется, то активность в конце концов приведёт к чему-то серьёзному. Такая ситуация произошла на исходе второй трети первого тайма. Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев полетел в своей штрафной наперерез Вячеславу Грулёву и откровенно снёс динамовского нападающего. Железный одиннадцатиметровый, который без шансов для голкипера южан реализовал штатный пенальтист столичной команды Даниил Фомин.

Не прошло и четырёх минут после первого гола, как размашистую быструю комбинацию после навеса Ярослава Гладышева в штрафную площадь головой замкнул уже сам Грулёв. Москвичи в эти минуты напоминали молнию, которая не прекращая сверкает, не давая возможности опомниться и запечатлеть зрением электрический разряд. Южанам оставалось стоически наблюдать за яркой игрой хозяев поля.

РИА Новости

«Краснодар», конечно, перевёл игру на динамовскую половину поля и практически сразу ответил своим голом. Ильзат Ахметов отдал пас на ход Никите Кривцову, а молодое открытие нынешнего сезона накрутил несколько человек в штрафной хозяев и пустил мяч мимо Лещука. Ещё через пару минут арбитр назначил пенальти в ворота «Динамо». Защитник гостей Александр Эктов подключился к атаке, сместившись со своего левого фланга, с линии штрафной сильно пробил по воротам, и мяч угодил в выставленную руку Фернандеса. Был рикошет от ноги, но это никак не спасло Роберто. Сценарий повторился бы в обратную сторону, если бы Ильзат Ахметов не промахнулся с точки. По-настоящему смачный первый тайм подошёл к концу, давая надежду на повторение кубкового концерта, начатого «Спартаком» и «Пари НН».

РИА Новости

Не успел главный судья дать свисток, сигнализируя о начале второго тайма, как «Краснодар» тут же провёл молниеносную атаку и сравнял счёт. Кевин Ленини в быстрой контратаке потрясающей передачей отправил на рандеву с Лещуком нигерийца Мозеса Кобнана, который не оставил шансов голкиперу хозяев. Удивительно, но «Динамо» в первые минут десять второго отрезка выглядело командой, из которой выпустили пар. Всё, что получалось в первой половине матча куда-то улетучилось, и уже гости вели игру и создавали массу проблем средней и задней линиям москвичей.

Однако к середине тайма столичный клуб выровнял ситуацию на поле и вновь начал угрожать воротам Акгацева. То Дмитрий Сконпинцев пробил сильно, но в руки голкипера, то Фомин наносил удар из-за пределов штрафной, но попал в частокол ног защитников. Такие наскоки привели-таки к очередному изменению счёту на табло. И вновь Грулёв! Динамовский форвард прошёл сквозь всех соперников до линии штрафной и бахнул в створ. Мяч рикошетом от пятки защитника Кайо влетел в сетку.

ФК "Краснодар"

Быкам сегодня везёт. Неаккуратно сыграл Станислав Бессмертный в штрафной, когда снёс свеженького (вышел на замену) колумбийца Джона Кордобу. Сам Кордоба и реализовал пенальти. Вторая попытка с точки оказалась удачной для «Краснодара». Голевая феерия, которая не заканчивалась. Тем более, после серии замен, команды взвинтили и без того невероятные скорости. Атака накатывалась на атаку, являя болельщикам на ВТБ-Арене настоящий открытый вариант футбола. На последних секундах «Динамо» получило право на штрафной, который великолепно реализовал Арсен Захарян, подведя черту под этим бразильским футбольным карнавалом.