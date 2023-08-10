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Очередной побег опального норвежца. На этот раз виноваты дроны

Матиас Норманн покинул РПЛ в связи с атакой беспилотников на комплекс «Москва-Сити».
Очередной побег опального норвежца. На этот раз виноваты дроны
10 августа 2023 12:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

Есть такие футболисты в РПЛ, которым дай повод свалить куда-нибудь в европейские кусты, они тут же пользуются подобной ситуацией. Когда такое происходит единожды, то можно списать на политическую обстановку, первородный страх и прочие эффекты восприятия неприятных событий. Однако в наших реалиях появился футболист, который такой финт с ушами проделывает уже второй раз. Это одиозный норвежский товарищ Матиас Норманн, который левой ногой был в составе московского «Динамо», а правой – в гостях у Валерия Карпина в «Ростове».

Мало того, что Норманн уже давно погряз в скандалах сексуально-эротического характера, меняя как перчатки русских моделей на европейских, так ещё этот весёлый скандинав вечно находит причины, чтобы устроить натуральное брожение по различным футбольным газонам, мотивируя свои поступки то началом СВО, то прилётом беспилотников в здания «Москва-Сити». Нет точной информации, почему именно прилёты в бизнес-небоскрёбы на третьем транспортом кольце Москвы так возбудили мозг европейца. Возможно, он там жил или имеет недвижимость, а может просто прогуливался ранним утром, часа в четыре утра, как раз в эпицентре панических атак.

Источник фото: РИА Новости

Российские клубы не собираются спокойно смотреть на нервные позывы Норманна, и собираются в судебном порядке рассмотреть этот случай. Прошло то время, когда несколько растерянно представители РПЛ наблюдали за тем, как различные Алексы Кралы и Джорданы Ларссоны, срубив приличное количество денег, явно снижали к себе требования в футбольном плане, а потом и вовсе убегали восвояси, пользуясь полнейшей неразберихой, которая удобно укладывались во временные правила УЕФА по спонтанным переходам футболистов. Началось натуральное броуновское движение, подобное по своему размаху «делу Босмана». Спокойные, честные ребята оставались и продолжали играть, не обращая внимания на психологические атаки извне, другие в панике ломились в аэропорт, не собираясь выплачивать ни толики неустойки.

«Норманн направил в клубы «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта. Это произошло в связи с тем, что в здание Москва-Сити врезались дроны. Ссылаясь на эти обстоятельства, он уехал из страны в целях своей безопасности. Мы с его позицией не согласны. Вместе с «Ростовом» отправимся в арбитраж. Нас ждёт суд», — рассказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Источник фото: РИА Новости

Руководителей российских команд вполне можно понять. Норманн своим поступком вновь раскачивает ситуацию, подавая сигнал тем, у кого как-то не так складывается карьера в России. И дело тут вовсе не в дронах и прочих подобных случаях, а в том, что Матиас уже давно не тот полузащитник, которого ценили за игровые качества. Вес норвежца сильно сдулся после возвращения в нашу главную лигу. Казалось, что он сможет набрать форму и вернуться на свой пик, когда болельщики в Москве и Ростове им восхищались. Однако всё получилось гораздо хуже. Игра потускнела, и Норманн переместился на скамейку запасных. Именно там, на лавочке, у Матиаса в голове полетели дроны и прочие летательные аппараты, сподвигшие его на мысль о побеге.

источник: «Советский спорт»
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